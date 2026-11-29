Durante su participación en el programa televisivo de eltrece, la actriz y empresaria Flavia Palmiero relató su experiencia personal ante la emigración de su hijo en agosto de 2020.

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Flavia Palmiero habló de la vida de su hijo Gianmarco en Lituania y de la distancia que atraviesan desde hace seis años. La conductora contó que el joven trabaja como entrenador de tenis en un club y que, aunque celebra su crecimiento profesional, extraña los momentos cotidianos que ya no comparten.

La actriz fue una de las invitadas de La noche de Mirtha, el programa conducido por Juana Viale, donde repasó aspectos de su vida familiar y profesional. Durante la charla, explicó que Gianmarco vive fuera de la Argentina desde hace seis años y que hace un año y medio se radicó en Lituania, luego de una etapa previa en Madrid.

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Palmiero relató que el cambio de país fue una decisión de su hijo, quien encontró allí una oportunidad laboral vinculada al deporte. Actualmente, se desempeña como entrenador de tenis en un club, una actividad que le permite desarrollar su carrera lejos de Buenos Aires.

Flavia Palmiero y su hijo Gianmarco, profesor de tenis

La conductora señaló que Gianmarco viaja ocasionalmente a la Argentina, aunque la separación geográfica modificó la dinámica familiar. A diferencia de la estadía de su hijo en España, todavía no pudo visitarlo en su nuevo destino europeo. Según dijo, espera concretar ese viaje el próximo año.

“Es una experiencia dura, se extraña, la verdad. Lo extraño muchísimo, pero bueno, él está contento”, expresó Flavia Palmiero al referirse a cómo vive la distancia. La artista remarcó que el bienestar de su hijo le da tranquilidad, aun cuando la ausencia se hace presente en situaciones simples de la vida diaria.

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La elección de Lituania representó una nueva etapa para Gianmarco, después de su residencia en Madrid. Palmiero evitó dar más detalles sobre los motivos de la mudanza, pero destacó que él logró insertarse laboralmente y construir una rutina propia en el país europeo.

La distancia coincidió con un cambio laboral para Flavia Palmiero

La conversación televisiva también incluyó el costado empresarial de Palmiero. La actriz recordó que el nacimiento de su marca de indumentaria ocurrió en 2020, durante la pandemia de coronavirus, un período en el que buena parte de la actividad artística quedó suspendida o limitada.

En ese contexto, la partida de Gianmarco al exterior profundizó un momento personal complejo. Sin embargo, el joven tuvo un papel activo en el inicio del proyecto. De acuerdo con el relato de Palmiero, fue él quien la alentó a buscar una nueva actividad y le propuso que la marca llevara su nombre.

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“Me motivó mucho a que haga algo. Para mí, salí de la tristeza de todo lo que estaba viviendo con la marca”, recordó la conductora. El emprendimiento se convirtió así en una alternativa profesional en un momento de incertidumbre para el sector del espectáculo.

La participación de sus hijos no se limitó a esa sugerencia inicial. Palmiero explicó que Giuliana, su hija, también acompañó el proceso desde el comienzo. Ella colaboró como modelo en las primeras producciones fotográficas de la marca, mientras que Gianmarco aportó impulso para que el proyecto tomara forma.

Giuliana diseñó el nuevo local de la marca familiar

Con el paso del tiempo, el emprendimiento amplió su propuesta. Lo que inicialmente estaba centrado en trajes de baño sumó otras prendas de indumentaria y abrió un espacio comercial propio. Giuliana, que es arquitecta y vive en Buenos Aires, fue la encargada de diseñar el nuevo local.

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Palmiero contó que disfruta atender personalmente a las clientas en ese espacio, una tarea que combina con sus apariciones públicas y trabajos artísticos. La marca pasó a ocupar un lugar relevante en su presente profesional y, al mismo tiempo, conserva un vínculo directo con sus hijos.

Giuliana, la hija de Flavia Palmiero

El recuerdo de los comienzos durante la pandemia quedó asociado a una etapa de transformaciones para la familia. Por un lado, Gianmarco iniciaba un recorrido personal fuera del país; por otro, Giuliana se involucraba en el desarrollo de un emprendimiento que luego continuaría creciendo.

Mientras aguarda la posibilidad de viajar a Lituania para reencontrarse con su hijo, Palmiero mantiene el contacto con él a la distancia y sigue de cerca su experiencia como entrenador. La conductora expresó que la separación sigue siendo difícil, aunque valora que haya encontrado una actividad y un lugar donde se siente conforme.

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