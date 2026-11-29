El dólar estadounidense se cotizó a 985 pesos cubanos en el mercado informal y permaneció cerca de los 1,000 CUP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado informal de divisas en Cuba presentó este domingo movimientos diferentes en las cotizaciones del dólar estadounidense, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC). El dólar se mantuvo cerca de los 1,000 pesos cubanos, el euro registró una baja frente al sábado y el MLC aumentó respecto de la jornada anterior, según informó CiberCuba.

La actualización correspondió a las 10:00 AM, hora local. Los valores difundidos reflejan las referencias del mercado informal.

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El dólar estadounidense se cotizó en 985 CUP. El precio de compra se ubicó en 980 pesos, mientras que el de venta alcanzó los 990 pesos.

La cotización de la divisa estadounidense permaneció cerca de la barrera de los 1,000 CUP. Una semana antes, el dólar se negociaba a 958 pesos y, a finales de octubre, se situaba en 871 CUP.

CiberCuba indicó que una parte de la variación mensual podría responder a ajustes en la metodología utilizada para elaborar el índice de cambio informal.

El euro se ubicó este domingo en 1,034 CUP. La referencia de compra fue de 1,010 pesos y la de venta, de 1,057 pesos.

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La moneda europea registró un descenso respecto de la jornada anterior. Aun así, mantuvo la cotización más alta entre las tres referencias analizadas en el mercado informal.

La cotización de la Moneda Libremente Convertible aumentó de 640 a 715 pesos cubanos en el mercado informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el valor del euro y el del dólar estadounidense fue de 49 pesos. Ambas monedas continuaron por encima de los niveles oficiales informados para el Segmento III.

El MLC concentró el cambio más amplio de la jornada. Su cotización pasó de 640 CUP el día anterior a 715 CUP este domingo.

La Moneda Libremente Convertible se utiliza en parte de las operaciones comerciales dentro de Cuba. El valor señalado por el índice corresponde a las ofertas de compraventa detectadas en el mercado informal.

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Las tasas informales siguieron por encima de los valores oficiales

El Banco Central de Cuba fijó para el Segmento III una tasa de 879 CUP por dólar estadounidense y de 963 CUP por euro. Esas referencias se ubicaron por debajo de las cotizaciones divulgadas para el mercado paralelo.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial del dólar y la referencia informal superó los 100 pesos cubanos. Se vinculó esa distancia con la escasez de divisas, la inflación y la dolarización parcial de la economía.

Durante el último mes, la cotización oficial del dólar pasó de 762 a 879 CUP. En el mismo período, el valor oficial del euro aumentó de 851 a 963 CUP.

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El Banco Central de Cuba fijó para el Segmento III una tasa de 879 pesos por dólar y de 963 pesos por euro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación muestra que las tasas oficiales también tuvieron variaciones durante ese lapso. No obstante, los valores difundidos para el mercado informal permanecieron por encima de las referencias institucionales en el caso del dólar y del euro.

CiberCuba explicó que el índice informal se obtiene a partir de un análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El sistema descarta las ofertas consideradas atípicas antes de calcular las referencias. La actualización se realiza varias veces por día, por lo que las cotizaciones pueden cambiar a medida que se incorporan nuevos anuncios.

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Los valores publicados representan una estimación basada en esas ofertas y en su procesamiento automatizado.