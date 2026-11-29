El inventario global del decomiso sumó 37 pistolas, 17 escopetas, nueve revólveres, seis vehículos y dinero en efectivo. (Foto cortesía redes sociales Yunior Tavar)

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Detrás de una armería de Moca, en la provincia de Espaillat, operaba un taller clandestino donde armas diseñadas para no disparar proyectiles reales eran intervenidas hasta convertirse en pistolas y otros equipos capaces de usar municiones calibre 9 milímetros y 380. La Policía Nacional informó que desmanteló la estructura durante la Operación Clave 2.0, con siete detenidos y más de 60 armas incautadas.

El procedimiento constituye un golpe operativo contra la circulación ilegal de armas en República Dominicana, donde las autoridades mantienen en marcha planes de patrullaje, investigación y control territorial para contener los delitos violentos. La investigación apunta a una red que no se limitaba a alterar armamentos: también presuntamente fabricaba, clonaba y comercializaba piezas ilegales.

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Según la información oficial, los responsables recibían armas de procedencia no letal y las llevaban al taller para modificar sus mecanismos. Allí adaptaban las piezas para que pudieran disparar municiones reales, pese a que los fabricantes no las diseñaron con ese fin.

La Policía Nacional desmanteló una red dedicada a la alteración de armamento durante la Operación Clave 2.0 en Espaillat. (Foto cortesía redes sociales Yunior Tavar)

El taller tenía piezas, herramientas y un tanque para probar las armas

En el lugar intervenido, los investigadores hallaron un tanque balístico artesanal que habría sido utilizado para comprobar el funcionamiento de las armas luego de cada modificación. El hallazgo permite establecer que el grupo contaba con un sistema para ensayar los equipos antes de sacarlos del taller.

También fue ocupado un equipo de troquelado, utilizado presuntamente para crear nuevas numeraciones de serie o alterar las originales. Ese mecanismo podía dar una identidad distinta a las armas o dificultar que las autoridades determinaran su origen y trayectoria.

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El taller clandestino contaba con un tanque balístico artesanal y herramientas de troquelado para alterar las series originales. (Foto cortesía redes sociales Yunior Tavar)

El inventario incautado incluyó 63 armazones de pistolas, 72 cargadores, 35 cañones de pistolas, 24 cañones de escopetas, 30 correderas y 23 tambores de revólveres. Los agentes también encontraron disparadores, resortes, municiones y otras herramientas que, según la investigación, estaban destinadas a la modificación y ensamblaje de armamentos.

Uno de los puntos centrales del operativo fue la Armería La Mocana, ubicada en Moca. Allí fueron ocupadas 42 armas que estaban exhibidas sin los permisos correspondientes, de acuerdo con las indagaciones preliminares. El taller clandestino funcionaba cerca de ese establecimiento.

La Policía detalló que, en total, ocupó 37 pistolas, 17 escopetas, nueve revólveres y un rifle de aire. Además, retuvo seis vehículos, diez teléfonos celulares y 400,100 en efectivo, junto con otros elementos que quedaron bajo análisis de los investigadores.

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Las autoridades incautaron piezas de ensamblaje que incluyeron 63 armazones de pistolas, 72 cargadores y 24 cañones de escopetas. (Foto cortesía redes sociales Yunior Tavar)

Siete detenidos y una pesquisa abierta sobre el destino de las armas

Entre los detenidos figura Bayron Joel Beltré Delgado, conocido como “El Matador”, quien fue interceptado cuando circulaba en un Hyundai Sonata. En un compartimiento oculto del vehículo, próximo al sistema de aire acondicionado, los agentes encontraron una pistola Glock calibre 9 milímetros, tres cargadores para 30 cápsulas y dos cajas de municiones.

También fueron detenidos Héctor Fernando Taveras, Pedro Félix Mendoza Hernández, Francisco Antonio Ovalles Santos, José Luis Veras Cáceres, Fernando Marte Burgos y Rafael Antonio Sánchez Pinales.

Las intervenciones se realizaron en Monseñor Nouel, Santo Domingo y Espaillat. Las autoridades aún buscan establecer quiénes compraban las armas modificadas y si la organización abastecía a grupos vinculados con delitos violentos.

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El caso se conoció en un contexto de refuerzo de las políticas de seguridad. El Gobierno dominicano amplió el 27 de noviembre la Ruta Azul en el Distrito Nacional, con 210 agentes y 35 patrullas a pie desplegadas en 33 puntos. La estrategia contempla cámaras corporales, vigilancia en áreas comerciales y estaciones de transporte, además de un modelo de patrullaje preventivo que las autoridades prevén extender a otras zonas del país.