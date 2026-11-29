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Franco Colapinto terminó en el 13° puesto del Gran Premio de Qatar de la temporada 2026 de Fórmula 1. El argentino mostró un sólido ritmo para quedar por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que fue 14°. La actuación del joven de 23 años se vio empañada por una mala parada en boxes, algo que fue clave para su posición final.

Una vez finalizada la actividad en pista en el Circuito Internacional de Lusail, Colapinto analizó su actuación y, pese a que destacó su rendimiento, se mostró muy enojado por la detención en los pits que lo privó de pelear por los puntos. “El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”, argumentó el argentino con ESPN.

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En esta línea, agregó: “Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima. Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Es un finde difícil para nosotros, pero nos cayó bien la pista”.

Más allá de su frustración, Colapinto rescató como positivo el rendimiento que mostró en un circuito que fue adverso en su carrera en Fórmula 1. “Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor. El resto, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el año que viene”, destacó.

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La carrera obligó a los pilotos a cambiar de neumáticos antes de completar 27 vueltas con el mismo juego, debido a la degradación registrada en el circuito. Colapinto y Sergio Checo Pérez fueron los únicos que largaron con neumáticos duros, mientras el resto utilizó compuestos medios. El argentino avanzó un lugar en la salida tras una buena largada y quedó por delante de Gasly, quien cometió un error en la segunda vuelta.

Desde entonces, Colapinto mantuvo un ritmo similar al de los autos con neumáticos más nuevos gracias a la gestión de la degradación, una actuación que Alpine elogió por radio. Una parada en boxes deficiente (problemas en el neumático delantero izquierdo) lo hizo retroceder, aunque después recuperó algunas posiciones. Pese a esto, la falta de detenciones le impidió pelear por los puntos. Liam Lawson terminó noveno con Racing Bulls y dejó prácticamente definida la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

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Andrea Kimi Antonelli, por su parte, consiguió su décima victoria del año, seguido por George Russell y Oscar Piastri en el podio de Lusail. El italiano tomó el liderazgo después de un enfrentamiento con su compañero que casi terminó en un choque entre los compañeros de Mercedes.

Un daño en el suelo del monoplaza del británico redujo su rendimiento y lo dejó a más de 30 segundos del ganador, mientras que el McLaren terminó tercero y Max Verstappen fue cuarto para asegurar el segundo puesto del Campeonato de Pilotos.

La temporada terminará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina. La carrera tendrá 58 vueltas y comenzará a las 10:00 del domingo (hora argentina).

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