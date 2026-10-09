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Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

La modelo sostuvo en SQP que mantiene una relación cordial con la familia de su esposo, aunque señaló que no tiene cercanía con la actriz

Julieta Prandi aclaró su relación con Julieta Ortega al definirla como la hermana de su marido y no como una amiga (Video: SQP, América TV)
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Julieta Prandi respondió a las versiones que circularon sobre su ausencia en el cumpleaños de Julieta Ortega y reconoció que el vínculo entre ambas no corresponde a una relación de amistad. “Es la hermana de mi marido, no es mi amiga”, afirmó la modelo en una nota con SQP (América TV), en referencia a la cuñada con la que comparte vínculo familiar a través de Emanuel Ortega.

La definición llegó después de que el festejo de cumpleaños de la actriz, realizado en su casa junto a familiares y amigos cercanos, generara repercusión mediática por la ausencia de Prandi y Emanuel Ortega. En su lugar, entre los invitados estuvo presente Ana Paula Dutil, expareja del cantante y amiga histórica de Julieta Ortega. La coincidencia de ambas situaciones, sumada al reciente casamiento de Emanuel con Prandi el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, instaló el debate sobre el estado de la relación familiar.

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Majo Martino reveló al aire de SQP que había conversado directamente con Julieta Ortega para conocer los motivos de la ausencia de su hermano y su cuñada en la celebración. “Le pregunté a Julieta qué pasó y me dijo ‘hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños, siempre viene Emanuel, y este año quise que ella estuviese’”, relató la periodista. Según explicó Martino, la actriz entendía que la decisión de priorizar la presencia de Dutil implicaba, de manera indirecta, la ausencia de la pareja. “Dijo que le avisó a Emanuel, pero que es obvio que si está Ana Paula, él no va a ir con Julieta Prandi al cumpleaños”, agregó la panelista.

Una mujer se inclina hacia una tarta con una vela encendida en una mesa redonda con pasteles, junto a un hombre que aplaude
Julieta Ortega invitó a Ana Paula Dutil a su festejo de cumpleaños en lugar de recibir a su hermano Emanuel Ortega y a Julieta Prandi

La interpretación de esa explicación generó una lectura más filosa por parte de Yanina Latorre. “O sea, no quiso que estuviesen Emanuel y Julieta”, resumió, antes de profundizar: “Si está diciendo que hace dos años que Ana Paula no va por respeto a Emanuel y a Julieta, este año la eligió a Ana Paula por sobre Julieta y Emanuel”. La conductora también cuestionó la lógica de invitar a la expareja de Emanuel a un evento familiar, al compararlo con una situación hipotética entre un exnovio y la actual pareja de un familiar directo.

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Mientras se desarrollaba el festejo, que coincidió con la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental, Prandi se mostró en público junto a Emanuel Ortega en la cancha. “Una noche que no voy a olvidar jamás. El adiós al más grande de la historia, para mí, el mejor de todos los tiempos. Gracias, Leo”, escribió la modelo en sus redes sociales. Esa aparición pública, en paralelo al cumpleaños de su cuñada, alimentó las versiones sobre un distanciamiento familiar.

Frente a la repercusión del episodio, Prandi explicó en SQP los motivos de su decisión de no asistir al festejo. “Estábamos invitados al cumpleaños. Yo venía tratando de conseguir entradas y no podía, nuestros hijos son súper fanáticos y una amiga que tiene palco en River me llamó y tuvimos los cuatro lugares porque ella no viajaba. Emanuel se quedó en casa y yo fui a la cancha”, relató. La modelo remarcó además que buscaba despegarse de la polémica instalada en los medios: “No me pongan en el foco porque no tiene nada que ver conmigo. Íbamos a ir si Emanuel tenía ganas, yo lo respeto a él”.

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
Prandi manifestó que mantiene una convivencia cordial con sus suegros y respeta la amistad de dos décadas entre Dutil y su cuñada

En esa misma entrevista, Prandi detalló cómo describe su vínculo con el resto de la familia de su marido. “Con todos mis cuñados tengo buena onda, pero no soy amiga. Me llevo bien con todos, mejor con mis suegros porque han sido como unos padres en estos últimos años”, sostuvo. Respecto de Dutil, la modelo evitó cualquier confrontación y remarcó el vínculo de larga data que mantiene con Julieta Ortega. “Ellas son amigas hace veinte años y lo respeto”, afirmó, y agregó que mantiene una relación cordial con la expareja de su marido: “Voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y mamá de sus hijos”.

Prandi también se refirió al vínculo que mantiene con los hijos que Emanuel Ortega tuvo junto a Dutil, India y Bautista, a quienes calificó con afecto. “A mí el vínculo que me tiene que importar es el de la familia, sus hijos, tanto India como Bautista, me aman y yo los adoro”, expresó. Según relató, llegaron a compartir instancias familiares en el pasado, entre ellas el cumpleaños de India en su propia casa, lo que describió como una relación “cordial y de mucho respeto”.

Por último, la modelo apuntó contra quienes, según su versión, buscan instalar la idea de un conflicto entre ella y los hermanos de su marido. “Es incomprobable y seguramente un resentido que claramente no me quiere, y no por eso todo lo que escribe es cierto”, sostuvo, al tiempo que remarcó que no considera justo quedar en el centro de las especulaciones mediáticas sobre la dinámica familiar de los Ortega.

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