Luciana Rubinska acompañará a Luis Novaresio en la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026

Luciana Rubinska conducirá los premios Martín Fierro de Radio 2026

Guardar

La baja de Julieta Prandi por motivos personales obligó a la organización de los Martín Fierro de Radio 2026 a buscar un reemplazo para completar la conducción de la ceremonia, que Infobae transmitirá en vivo por su canal de YouTube. Después de casi diez días de conversaciones reservadas, el nombre elegido ya es oficial.

De acuerdo a la información obtenida por Teleshow, Luciana Rubinska ocupará el lugar de Prandi en la conducción del evento, que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizará el 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte. La conductora de Infobae al Amanecer acompañará en el escenario a Luis Novaresio, conformando la dupla que comandará una noche en la que se premiará a lo mejor del universo radial.

PUBLICIDAD

Luis Novaresio será el conductor de los Martín Fierro de Radio 2026 (RS Fotos)

Un cambio de fecha con consecuencias en la conducción

La gala había sido anunciada originalmente para el martes 6 de octubre, con Prandi y Novaresio al frente. Ese mismo día, sin embargo, quedó fijado el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina, un amistoso ante Benín en el Estadio Monumental que agotó sus 85 mil entradas en menos de dos horas.

Ante la magnitud del evento futbolístico, APTRA decidió correr la ceremonia quince días, hasta el 21 de octubre, para evitar que ambas convocatorias compitieran por la atención del público. El corrimiento del calendario terminó por reacomodar toda la organización de los premios.

La luna de miel que dejó vacante un lugar

El nuevo cronograma tuvo un efecto directo sobre la participación de Prandi. La actriz se casó el 15 de septiembre con Emanuel Ortega en una ceremonia civil en San Isidro y había programado su luna de miel en Miami para después del 6 de octubre, fecha en la que originalmente debía compartir la conducción con Novaresio.

PUBLICIDAD

Julieta Prandi y Emanuel Ortega durante la celebración de su casamiento

Al trasladarse la gala al 21 de octubre, ese viaje pasó a superponerse con el evento y la organización debió resolver quién ocuparía su lugar. Durante más de una semana, APTRA mantuvo conversaciones sin confirmar ningún nombre en público.

Novaresio repite al frente de la gala

Para Novaresio, la cita representará su segunda conducción consecutiva de los Martín Fierro de Radio. Ya había estado al frente de la edición de julio de 2025, cuando compartió el escenario con Pamela David para reconocer las producciones emitidas durante 2024. Cabe mencionar que el rosarino viene de ser el gran ganador de la edición Martín Fierro de los Portales Web, donde se impuso como mejor periodista además de hacerse con el oro.

PUBLICIDAD

La previa del evento, en cambio, no sufrió modificaciones: Paula Varela y Guido Záffora continúan confirmados al frente de la alfombra roja, donde recibirán a los invitados y dialogarán con los nominados.

Cobertura completa de la ceremonia

Las estatuillas más deseadas por el espectáculo nacional

La gala, organizada por APTRA junto a la productora Red Cube, contará con una cobertura especial de Infobae, que seguirá tanto la alfombra roja como la entrega de premios en cada categoría a través de su canal de YouTube.

La votación de las nominaciones se desarrolló entre el 14 y el 24 de septiembre, período en el que los integrantes de APTRA eligieron a los candidatos de las distintas categorías que se disputarán el 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte.

PUBLICIDAD