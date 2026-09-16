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Julieta Prandi habló de su relación con la familia de Emanuel Ortega y de las ausencias a su casamiento

El día después de dar el sí en el Registro Civil, la conductora se refirió a las versiones que señalaban un conflicto con los hermanos del músico

La modelo se refirió a la polémica por las ausencias en su boda
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Después de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el martes al mediodía en una ceremonia íntima que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo. La pareja dio el “sí” acompañada por un grupo reducido de familiares y amigos, pero la ausencia de algunos invitados abrió una serie de versiones sobre el vínculo con la familia del músico. En medio de las repercusiones, Prandi habló en Intrusos (América), y se refirió a lo ocurrido.

La conversación comenzó a partir de los comentarios que habían aparecido luego del casamiento.“Voy a resumir...”, respondió Julieta antes de referirse a la responsabilidad de quienes comunican información en los medios. “El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad de lo que comunica”, sostuvo.

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Prandi remarcó por qué se organizó el casamiento de esa manera: “Fue un día de mucha felicidad. Se organizó con poco tiempo, sí, porque también queríamos resguardarlo”, explicó. La conductora señaló que se trataba de un día de semana y que, por ese motivo, algunos invitados podían asistir y otros no. “Vino Julieta (Ortega). A los que le quieran ir a preguntar, le pueden ir a preguntar. Fue todo más que bien”, agregó.

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
"Fue un día de mucha felicidad", aseguró Prandi al referirse a su casamiento con su pareja de hace seis años (RSFotos)

Ante la insistencia sobre su situación personal, Julieta fue directa: “Me casé, estoy feliz, estoy con mucho amor, estaban mis hijos, los de mi marido. Estoy bárbara”, expresó. El equipo de Intrusos le preguntó entonces si estaba distanciada de parte de la familia de Emanuel, particularmente de sus hermanos. “Para nada. Estoy bárbara con todos, para nada”. Luego volvió sobre la necesidad de verificar las versiones antes de presentarlas como información confirmada. “Por eso digo que hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa”, afirmó.

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Cuando le señalaron que los mensajes mencionados eran anónimos y que nadie se había hecho cargo públicamente de esas acusaciones, Prandi mantuvo su postura. “Mirá si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere. Pregúntenle a los protagonistas que se los van a decir”, planteó. También aseguró que no sospechaba de ninguna persona. “No, ni idea”, respondió cuando le preguntaron si tenía alguna hipótesis sobre el origen de los comentarios.

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
Ortega y Prandi decidieron pasar por el registro civil de San Isidro ante un grupo reducido de allegados (RSFotos)

Más adelante, Julieta explicó que la ausencia de algunos familiares no había tenido relación con un conflicto. “Había compromisos previos a esto. Algunos podían, otros no, y nosotros no nos ofendíamos si no podían ese día. Estábamos relajados”.

Prandi también contó que el casamiento había sido organizado de manera reservada y que solo un grupo reducido estaba al tanto. “Si nos conocen un poquito, tanto Emanuel como yo somos dos personas muy reservadas”, sostuvo. Luego explicó cómo se gestó la decisión: “Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa”.

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
La pareja disfrutó de su casamiento civil el martes por la tarde (RSFotos)

Entre los dos también resolvieron los invitados: “Lo contamos a muy poquita gente. Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él, la familia de él y mi familia. Los que podían estar, estaban y los que no, no. Y nosotros no nos ofendimos”, afirmó. De esa manera, explicó que la lista de invitados había respondido a la disponibilidad de cada persona y no a una supuesta disputa familiar.

Durante la entrevista, Prandi también destacó que no quería que los rumores opacaran el significado del casamiento. “Es que no tengo nada que desmentir, simplemente no voy a empañar un día tan hermoso”, expresó. Para ella, las versiones no tenían sustento y no merecían ocupar el centro de una jornada que había sido importante para ambos.

Descripción: Tras su paso por el registro civil de San Isidro, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron su primera entrevista como marido y mujer (Intrusos – América)

Además, contó que la confirmación de la sentencia de su expareja había hecho que el día tuviera un significado todavía más fuerte. “Estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia (de mi expareja)”, señaló en alusión a Claudio Contardi. Luego agregó que esa noticia se sumaba a la alegría por el casamiento y que quería poder disfrutar el momento junto a Emanuel y sus seres queridos.

Finalmente, Prandi se refirió a la reacción de su marido frente a los rumores. “Emanuel no lo podía creer. Se ríe porque está todo más que bien”, contó. La conductora reiteró que no iban a otorgarle importancia a una versión anónima ni a permitir que interfiriera con su felicidad. “De vuelta, no le vamos a dar trascendencia a un anónimo que no sé ni quién es. De última, van y le preguntan a los mencionados”, concluyó.

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