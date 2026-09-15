Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

Asi llegaban los novios al registro civil de San Isidro

Guardar

Hay historias de amor que necesitan una gran fiesta para ser celebradas y otras que, justamente por haber atravesado tanto, encuentran su mejor escenario en la intimidad. Julieta Prandi y Emanuel Ortega eligieron esta última opción.

Después de varios años de una relación que nació casi de manera inesperada, creció entre mensajes durante el aislamiento, se consolidó con la convivencia y terminó convirtiéndose en un proyecto de vida compartido, la pareja finalmente dio el paso que faltaba: este martes pasó por el Registro Civil de San Isidro para casarse, rodeada por un grupo reducido de familiares y amigos íntimos.

PUBLICIDAD

Lejos de las celebraciones multitudinarias, las grandes listas de invitados y el despliegue de una boda tradicional, Julieta y Emanuel quisieron que ese momento les perteneciera. Fueron muy pocos los testigos de una jornada que para ambos tenía un significado enorme. La elección no fue casual: después de construir durante años una vida en común, la pareja decidió ponerle una firma a ese vínculo sin perder la esencia que los acompañó desde el comienzo, con bajo perfil, afectos cercanos y la tranquilidad de saber que la verdadera celebración estaba puertas adentro. Entre los famosos, estuvieron Palito y Evangelina Salazar, los padres del novio; mientras que Martín fue el único de los hermanos que dio el presente.

Antes de ingresar al Registro Civil, ambos se mostraron felices y emocionados. “Estoy muy feliz”, expresó Julieta al llegar, mientras avanzaba junto a quien minutos después se convertiría oficialmente en su marido. Emanuel, por su parte, tampoco pudo ocultar la emoción frente a este nuevo capítulo de su historia. “Con mucha felicidad y emoción. Es un día de mucha felicidad”, aseguró. Ella resumió todavía mejor el estado de ánimo que atravesaba la jornada: “Con mucha paz, con mucho amor, estoy muy feliz, es un momento esperado, querido y elegido”.

PUBLICIDAD

Julieta Prandi y Emanuel Ortega en el Civil (Captura America) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y esa palabra —elegido— parece definir buena parte de la historia que construyeron. Porque si algo caracteriza al vínculo entre Prandi y Ortega es que fue avanzando sin apuros, pero con determinación. El romance comenzó a mediados de 2020, en pleno aislamiento, cuando una conversación privada por Instagram abrió una puerta que ninguno de los dos parecía saber hasta dónde podía conducir. Primero fueron mensajes, después llegaron las llamadas a la distancia y, finalmente, el encuentro cara a cara que cambiaría la dinámica de esa relación naciente. El 13 de agosto de aquel año se vieron personalmente y lo que hasta entonces había sido una conexión virtual comenzó a transformarse en una historia concreta.

El tiempo hizo el resto. Poco después decidieron convivir y comenzaron a construir una familia ensamblada, integrando sus mundos, sus rutinas y sus respectivos afectos. Lo que había empezado en medio de una época marcada por la incertidumbre encontró en ellos un lugar de estabilidad. Sin necesidad de exponer cada detalle de su intimidad, fueron dejando ver una relación consolidada, sostenida en la compañía cotidiana y en un proyecto común que hoy suma una nueva página.

PUBLICIDAD

Para este día tan especial, además, ambos eligieron looks que estuvieron en perfecta sintonía con el espíritu de la ceremonia: elegantes, sofisticados y descontracturados, sin caer en la solemnidad de una boda tradicional. En el caso de Julieta, el blanco fue el gran protagonista, aunque reinterpretado desde una mirada moderna: la modelo y conductora apostó por un conjunto de sastrería .

Prandi llevó un blazer blanco de corte amplio, con líneas estructuradas pero relajadas, una pieza que aportó elegancia y formalidad sin convertir el estilismo en un look excesivamente ceremonial. Debajo, dejó asomar un top blanco de inspiración corsetera, con un escote pronunciado y detalles de textura en la parte delantera, que sumó sensualidad al conjunto sin quitarle sofisticación. El resultado fue una combinación que jugó con el código nupcial del blanco, pero desde una estética urbana, moderna y absolutamente personal.

PUBLICIDAD

El beauty look siguió la misma lógica. Julieta llevó su cabello rubio suelto, trabajado con ondas amplias y naturales, con ese efecto ligeramente despeinado que aporta movimiento y evita que el resultado se vea demasiado rígido. Algunos mechones cayeron alrededor del rostro y completaron una imagen fresca. El maquillaje, en tanto, fue sofisticado pero sobrio: ojos definidos, cejas marcadas, piel luminosa y labios en tonos nude. Nada pareció estar de más. Todo estuvo pensado para acompañar el conjunto sin quitarle protagonismo a la novia.

Emanuel Ortega, en tanto, eligió una propuesta más clásica, aunque también atravesada por un espíritu relajado. El músico vistió un traje oscuro compuesto por saco de dos botones y pantalón al tono. Pero hubo un detalle que cambió por completo la lectura del conjunto: decidió prescindir de la corbata. Esa elección bajó inmediatamente el nivel de formalidad y le dio al estilismo un aire contemporáneo, más acorde con el carácter íntimo de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Debajo del saco llevó una polera prácticamente integrada al traje, construyendo una propuesta monocromática y sobria. El cabello, natural y apenas despeinado, completó una imagen masculina elegante pero sin artificios. No hubo accesorios llamativos ni elementos destinados a recargar el look. Ortega apostó por la simpleza y por una estética clásica reinterpretada desde la comodidad.

Así, los dos llegaron al Registro Civil vestidos de acuerdo con una misma idea: celebrar sin exagerar. Julieta, con el blanco como declaración nupcial y una sastrería sensual y moderna; Emanuel, con un traje oscuro despojado de la rigidez tradicional. Dos estilos diferentes que encontraron un punto de encuentro en la misma decisión: hacer de ese día una celebración íntima, elegante y profundamente personal.

PUBLICIDAD

Julieta Prandi y Emanuel Ortega sonríen abrazados en una selfie desde una playa en Brasil, disfrutando de sus idílicas vacaciones juntos bajo el sol el pasado mes de febrero. (Instagram)

La ceremonia en San Isidro que finalizó formalmente a las 13.40 representó, de algún modo, la culminación de un camino que empezó en un momento completamente diferente. Cuando se conocieron, el mundo estaba atravesado por el aislamiento y las restricciones, y muchas relaciones se construían detrás de una pantalla. Ellos comenzaron así, con palabras escritas, conversaciones privadas y llamadas que fueron acortando una distancia que finalmente terminó desapareciendo. El encuentro del 13 de agosto de 2020 fue el comienzo de otra etapa.

Ahora llega una nueva aventura. Después de la ceremonia civil, Julieta y Emanuel tienen previsto viajar a Miami para disfrutar de su luna de miel. La escapada romántica, sin embargo, deberá esperar un poco: la pareja tiene en el horizonte otro compromiso importante, los premios Martín Fierro, cuya ceremonia está programada para el próximo 6 de octubre. Recién después de esa fecha llegará el momento de hacer las valijas y emprender el viaje para celebrar en privado este nuevo comienzo.

PUBLICIDAD