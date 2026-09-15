La palabra de Julieta Ortega sobre la boda de su hermano: "Me enteré hace dos minutos"

Julieta Ortega habló con Flor de la V al llegar al almuerzo por el casamiento de su hermano Emanuel con Julieta Prandi: "Me avisaron antes de ayer"

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Julieta Ortega se enteró del casamiento de su hermano Emanuel con Julieta Prandi muy poco tiempo antes de la ceremonia y reconoció, entre risas, que avisó a Manu que no iba a llegar al civil a horario. La actriz habló este martes al arribar al almuerzo posterior a la ceremonia, al que asistió para acompañar a la pareja en una jornada que eligió la intimidad como sello.

“Me avisaron el miércoles pasado”, contó Julieta Ortega en diálogo con el equipo de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), al ser consultada sobre cómo se había enterado del enlace. “O sea que me enteré hace dos minutos”, ironizó. La convocatoria fue tan de último momento que ella misma aclaró que tenía gente trabajando en su casa durante toda la mañana y que debía volver. “Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”, recordó entre risas.

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El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi se celebró este martes en el Registro Civil de San Isidro, con una ceremonia reducida de apenas 36 personas entre familiares y amigos cercanos. Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres del músico, estuvieron presentes. De los hermanos, solo Martín Ortega pudo asistir: Luis estaba dirigiendo fuera de Buenos Aires y Rosario grababa un programa en Europa.

La ceremonia del arroz a la salida del Registro Civil para Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Cuando le preguntaron si hubiera querido participar más en la organización, Julieta Ortega fue directa. “No, somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”, señaló. Y aclaró que no sabía exactamente cuándo habían tomado la decisión de casarse, porque su hermano es una persona de perfil muy reservado. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso”, dijo. “Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él.”

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Fue el propio Emanuel quien tomó la iniciativa y le propuso matrimonio a la modelo y conductora. La pareja no difundió el evento con anticipación y lo mantuvo en reserva para que la jornada les perteneciera. Prandi lo confirmó al salir del civil: “Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros acá, queríamos disfrutar en familia.”

El beso entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Julieta descartó que la noticia la haya tomado de sorpresa. “No me sorprendió. Claro, puede ser que en ese sentido, y sobre todo cuando ya te casaste una vez…”, comentó. La relación entre Emanuel y Prandi comenzó a mediados de 2020, durante el aislamiento, cuando una conversación por Instagram dio inicio a un vínculo que fue creciendo hasta convertirse en un proyecto de vida compartido. La pareja lleva cinco años juntos y convive desde hace tiempo.

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Al ser consultada sobre cómo vio a los novios, Ortega fue escueta pero contundente: “Estaban recontentos, muy contentos”

Flor de la V, conductora de Los Profesionales de Siempre, señaló que la discreción parecía una característica de familia. “¿No es una característica de los Ortega? Tu papá es así, Seba es así…”, le preguntó. Ortega coincidió. “Los varones son así, tenés razón. Es verdad”, respondió. Y agregó que las mujeres de la familia, en cambio, tienen incorporada otra lógica: “Nosotras somos más charletas. Aparte tenemos esa cosa que tiene mi mamá también, que tenemos las mujeres, que es como que tenés que contestar y tenés que hablar y tenés que sonreír.”

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Palito Ortega y Evangelina Salazar junto a sus nietos, los hijos de Emanuel, India y Bautista

Esa reflexión la llevó a hablar de Evangelina Salazar, su madre, quien fue actriz de niña y con quien Palito celebrará 60 años de matrimonio en febrero. Según Julieta, su madre arrastra una dificultad para decir que no a invitaciones de programas de televisión, porque siente que les debe algo. “Ella es ama de casa y es la mamá de toda esta familia, que es muy pública, pero ella no tiene ganas a veces de aparecer”, explicó. “Yo le explico que no es así”, agregó.

Julieta Ortega, por su parte, se retiró apenas terminó la entrevista. Tenía gente esperándola en casa y, además, con ironía, reconoció que se fue antes de que le preguntaran por Tini Stoessel. “Ganas no me faltan de sentarme”, admitió con humor antes de despedirse.

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Fotos: RS Fotos