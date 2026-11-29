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La Fórmula 1 entró en la recta final de la temporada 2026 y el Gran Premio de Qatar confirmó los subcampeonatos en el plano de pilotos (Max Verstappen) y constructores (Ferrari). Andrea Kimi Antonelli se quedó con su décima victoria del año, mientras que Franco Colapinto terminó 13° en Lusail. El argentino dejó pasar la chance de escalar a la 11° posición de la tabla tras el abandono prematuro de Arvid Lindblad.

El pilarense mostró un notable rendimiento con su Alpine y, con un ritmo contundente, aspiró a sumar puntos en un lapso de la carrera. Sin embargo, una lenta detención en boxes truncó sus esperanzas. “Perdí muchas posiciones y tiempo en pista en la parada. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima”, analizó con ESPN tras la carrera. Esto lo dejó en el 12° lugar con 35 puntos en el Campeonato de Pilotos, detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls, que suma 38 y no terminó en Qatar después de un toque en la primera vuelta.

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Alpine se marchó sin puntos de Lusail, ya que Pierre Gasly terminó 14°, y sus posibilidades de alcanzar el quinto puesto del Campeonato de Constructores se esfumaron. Liam Lawson cruzó la bandera a cuadros en la novena plaza y Racing Bulls alcanzó la línea de 116 puntos: le sacó una distancia de 29 unidades a falta de una jornada.

El top ten del Gran Premio de Qatar (@F1)

Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria en la temporada y fue acompañado en el podio por George Russell y Oscar Piastri. Gracias a su cuarta posición, Max Verstappen se aseguró el subcampeonato en la tabla de pilotos. El tercer puesto, por su parte, tiene una reñida batalla entre el británico de Mercedes (282), Lewis Hamilton (275), Lando Norris (274) y Charles Leclerc (256).

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Ferrari también se aseguró el segundo puesto en el plano de constructores tras el sexto puesto del siete veces campeón de Fórmula 1 y la séptima plaza del monegasco. La tercera ubicación, por su parte, quedó igualada en 456 puntos entre Red Bull y McLaren. La otra pelea en la tabla es entre Haas (31) y Audi (29), por la séptima colocación.

La temporada terminará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina. La carrera tendrá 58 vueltas y comenzará a las 10:00 del domingo (hora argentina).

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 709 (campeón) Ferrari: 531 Red Bull: 456 McLaren: 456 Racing Bulls: 116 Alpine: 87 Haas: 31 Audi: 29 Williams: 16 Aston Martin: 7 Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 427 (campeón) Max Verstappen - Red Bull: 316 George Russell - Mercedes: 282 Lewis Hamilton - Ferrari: 275 Lando Norris - McLaren: 274 Charles Leclerc - Ferrari: 256 Oscar Piastri - McLaren: 182 Isack Hadjar - Red Bull: 126 Liam Lawson - Racing Bulls*: 91 Pierre Gasly - Alpine: 52 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 35 Oliver Bearman - Haas: 23 Gabriel Bortoleto - Audi: 15 Nico Hulkenberg - Audi: 14 Carlos Sainz - Williams: 11 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Ryo Hirakawa - Haas***: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Rafael Camara - Haas****: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

***Tomó el lugar de Esteban Ocon en México tras su desvinculación

****Sustituyó a Ryo Hirakawa en Brasil y Las Vegas