Diego Peretti habló de la denuncia contra Hernán Casciari

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En un descargo realizado a través de su cuenta de Instagram, Diego Peretti rechazó haber intervenido en el manejo económico de La muerte de un comediante, luego de que su nombre quedara incluido en una ampliación de la denuncia penal contra Hernán Casciari por una presunta estafa relacionada con la producción de la película. El actor y director publicó una extensa explicación en redes sociales para detallar cómo fue su participación en las distintas etapas del proyecto.

Según sostuvo Peretti, la iniciativa comenzó entre 2015 y 2016 junto a Javier Beltramino, a partir de una idea original del propio actor. Ambos buscaron desarrollar una película independiente y convocaron a Casciari y a Christian Basilis para trabajar sobre el guion. El texto fue entregado y registrado el 15 de junio de 2017.

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En su descargo, Peretti afirmó que los dos escritores tuvieron una función limitada a esa instancia inicial. “Para el guion convocamos a Hernán Casciari y a Christian Basilis, que trabajaron solo como guionistas”, señaló al reconstruir el origen de la producción audiovisual.

Un comunicado de Diego Peretti detalla el proceso de creación de La muerte de un comediante y precisa su vínculo con Hernán Casciari y Comunidad Orsai.

El actor sostuvo además que, después de la entrega del guion, no mantuvo contacto con Casciari ni con la comunidad Orsai durante varios años. De acuerdo con su relato, él y Beltramino intentaron conseguir recursos para filmar la obra por cuenta propia, sin éxito y fuera de la estructura que luego se ocuparía de producirla.

La denuncia incorporó el nombre de Peretti a partir de una entrevista que dio en 2017 al diario Clarín, cuando el proyecto todavía estaba en desarrollo. En aquella nota se había presentado como productor de la película. Frente a esa referencia, el intérprete aclaró que esa definición correspondía a la primera etapa, cuando junto con Beltramino buscaba impulsar de manera independiente la realización del film.

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“Éramos nosotros quienes impulsábamos un proyecto independiente que todavía estaba en desarrollo”, explicó Peretti sobre aquella entrevista. También indicó que la búsqueda de financiamiento se frenó durante la pandemia de coronavirus, antes de que Casciari volviera a comunicarse con ellos para plantear una nueva modalidad de trabajo.

Orsai Audiovisual tomó el control de la producción en 2022

El vínculo entre las partes se reanudó durante el primer cuatrimestre de 2022, según la versión difundida por Peretti. En ese momento, Casciari se habría contactado con él en representación de Orsai Audiovisual para proponer que la compañía asumiera la producción integral de La muerte de un comediante, con su equipo y su esquema de financiamiento.

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Un comunicado de Diego Peretti explica la búsqueda de fondos para su proyecto cinematográfico y aclara sus declaraciones sobre su rol como productor.

Peretti indicó que el acuerdo estableció una división concreta de tareas. Él y Beltramino debían concentrarse exclusivamente en las decisiones artísticas, mientras Orsai Audiovisual quedaba a cargo de la producción. Ambos firmaron contratos como directores y pactaron honorarios fijos, de acuerdo con el comunicado publicado por el actor.

Un fragmento del comunicado de Diego Peretti detalla las condiciones acordadas con Hernán Casciari y Orsai Audiovisual para la realización de una película.

El protagonista de la película también remarcó que realizó su labor frente a cámara sin cobrar y que participó de la reescritura del guion bajo las mismas condiciones. “Tanto la reescritura del guion como mi trabajo como actor los realicé ad honorem”, afirmó en el texto con el que buscó precisar su posición ante la denuncia.

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El actor Diego Peretti difundió un texto en el que afirma el cumplimiento de los compromisos profesionales y agradece el respaldo recibido en su película.

La aclaración central de Peretti se concentró en el aspecto financiero. El actor afirmó que, desde que Orsai Audiovisual tomó la producción, él y Beltramino no participaron de las decisiones vinculadas con el dinero recaudado, el presupuesto ni los gastos del largometraje. También aseguró que no tuvieron acceso a esa información.

“Nunca intervenimos en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película”, sostuvo Peretti. En el cierre de su publicación, señaló que cumplió sus compromisos profesionales “en tiempo y forma”, expresó orgullo por la película y agradeció a quienes confiaron en el proyecto.

El escritor y productor Hernán Casciari habla frente a un micrófono en un estudio de transmisión. En pantalla se incluye un código QR junto al texto «Presupuestos Orsai Audiovisuales», destinado a dirigir a los espectadores a información sobre la financiación de proyectos de la productora.

La declaración del actor constituye su respuesta pública después de que la denuncia contra Casciari incorporara referencias a la producción de la obra y a la entrevista de 2017. La información disponible no detalla aún las próximas instancias judiciales ni una respuesta de Casciari a los argumentos expuestos por Peretti.

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