Leticia Bredice a semanas de encarar la temporada en Mar del Plata

Guardar

Después de un largo tiempo alejada de las tablas, Leticia Brédice se prepara para protagonizar uno de los regresos más significativos de su carrera. La actriz formará parte de Viuda e hijas, la comedia que llegará a los escenarios durante el verano de 2027 y que la reunirá con un elenco de figuras de extensa trayectoria: Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. Bajo la dirección de Héctor Díaz, la propuesta promete humor, enredos familiares y algunas sorpresas que modificarán el rumbo de la historia. Sin embargo, detrás de esta convocatoria hay algo mucho más profundo que un nuevo proyecto laboral: el reencuentro de una intérprete con un escenario al que, durante un tiempo, tuvo miedo de volver.

En exclusiva para Teleshow, la propia Brédice lo cuenta durante una charla con el director, en la que ambos protagonizaron una suerte de primer ensayo informal, mucho antes de que comiencen los trabajos sobre las tablas. Entre recuerdos, cafés, risas y complicidades, la actriz reconoce que su relación con el teatro había atravesado un momento particular. No se trataba de falta de propuestas ni de desinterés por los textos que llegaban a sus manos. Lo que sucedía era mucho más íntimo y difícil de explicar: sentía temor de volver a exponerse frente al público, de recuperar esa dinámica tan particular que exige el escenario y de enfrentarse a la posibilidad de que algo no saliera como esperaba.

PUBLICIDAD

“Tenía miedo de subirme al escenario, de subirme y de caerme, de subirme y no saber qué contestarle al otro”, asegura al recordar aquella sensación que la acompañó durante un tiempo. Una declaración que permite entender la dimensión personal de este regreso. Porque para una actriz acostumbrada a transitar distintos personajes, lenguajes y universos interpretativos, reconocer que el teatro se había convertido en un territorio que le generaba inseguridad significó también enfrentarse con una parte de sí misma que necesitaba volver a descubrir.

La primera vez que recibió la propuesta de Viuda e hijas, no tuvo dudas respecto de la calidad del material. La comedia le había resultado divertida desde la lectura inicial. Sin embargo, había algo que la detenía. El productor Juan Caballé insistió en varias oportunidades para convencerla. Le acercó distintos guiones, volvió a comunicarse con ella y hasta mantuvo extensas conversaciones telefónicas para intentar que aceptara. “Dos horas por teléfono diciéndome: ‘Leticia, subí al teatro, se te va a pasar todo eso que tenés’”, recuerda la intérprete.

PUBLICIDAD

Leticia Bredice reflexionó con Teleshow sobre sus idas y vueltas respecto a la actuación

La insistencia estuvo cerca de dar resultado, aunque no alcanzó en aquel primer momento. Brédice necesitaba atravesar su propio proceso, recuperar la confianza y encontrar una razón que la impulsara a dar el paso. Y esa respuesta, curiosamente, terminaría llegando desde otro lugar: un proyecto personal que le permitió volver a encontrarse con la actuación y, sobre todo, con el vínculo que siempre había tenido con el público.

Ese camino tuvo un nombre: Milagro, el espectáculo que estrenó en marzo y que marcó una nueva etapa en su relación con el teatro. Se trataba de una obra con su sobrina, Ananda Li Brédice, en la que encarnó a María de los Milagros Figueroa Alcorta, una mujer perteneciente a la oligarquía argentina. El personaje cargaba con un apellido, una tradición aristocrática y una historia familiar que parecían determinar de antemano el destino que debe seguir. Sin embargo, detrás de esa estructura social y de los mandatos heredados, aparecía una mujer que intentaba desafiar el lugar que le fue asignado y encontrar una identidad propia.

PUBLICIDAD

La experiencia significó mucho más que volver a memorizar un texto y pararse frente a una platea. Fue una oportunidad para explorar una historia, poner en movimiento sus propias inquietudes y comprobar que todavía tenía mucho para expresar desde el escenario. En la conversación, Héctor Díaz destaca precisamente ese recorrido: durante el tiempo en que Brédice había estado evaluando la posibilidad de regresar, finalmente encontró en un espectáculo propio la manera de romper aquella barrera.

Leticia Bredice y su sobrina con quien protagonizo Milagro (RSFotos)

“Ahí es donde está la anécdota, y tiene que ver con la contradicción y lo sanador del teatro para el público, para el actor, para el humano”, reflexiona Bredice con este medio. Y profundiza sobre el proceso que la llevó a recuperar ese deseo: “Fue conocerme yo, hablar y hacer terapia y seguir leyendo guiones y decir: ‘¿Pero cómo yo no hago esto? . Así estuve hasta que me llamaron y me dieron la oportunidad en la mano”.

PUBLICIDAD

En ese recorrido también apareció una de las características que Brédice considera fundamentales de su profesión: la posibilidad de generar emociones en los demás. El resultado de Milagro la sorprendió y la movilizó especialmente por lo que sucedía con el público y por el vínculo que construyó con su sobrina. “Me fue tan bien y es tan fuerte lo que pasa con Milagro, que dije: ‘A mí esto me sana, esto es lo que soy yo’”, explica.

Y en esa frase parece estar condensada buena parte de la explicación de su regreso. Porque Brédice no habla solamente de trabajar, de volver a tener funciones o de sumar un nuevo título a su recorrido artístico. Habla de recuperar una experiencia que le permite conmoverse y conmover, escuchar las risas de una platea, percibir el silencio cuando una escena lo necesita y descubrir que una historia puede provocar sensaciones diferentes en cada espectador. “Quiero que la gente escuche, sienta, se conmueva, llore, se ría”, enumera.

PUBLICIDAD

Leticia Bredice encara una nueva reinvención con su papel en Viuda e hijas

La llegada de Viuda e hijas aparece, entonces, como una continuidad natural de ese proceso. Una oportunidad para reencontrarse con el teatro desde otro lugar, con la confianza recuperada y rodeada de compañeros que cuentan con una larga experiencia sobre los escenarios.

La historia con la que redescubrió su deseo de brillar

La obra que tendrá a Brédice entre sus protagonistas propone una historia atravesada por los vínculos familiares, los secretos y las consecuencias de una herencia muy particular. Según Héctor Díaz, se trata de una comedia fresca, amable y con diferentes capas de lectura, que ya viene demostrando su potencial durante la gira que realiza actualmente por distintas ciudades.

PUBLICIDAD

El punto de partida es la muerte del padre de una familia y la particular manera en la que decide dejarles su herencia a sus seres queridos. En lugar de limitarse a una distribución convencional de bienes, el hombre prepara una serie de videos que sus familiares están obligados a escuchar. Esos registros audiovisuales funcionan como disparadores de situaciones inesperadas, generan inquietud y comienzan a remover cuestiones que parecían permanecer ocultas dentro de la dinámica familiar.

La historia encuentra su principal motor en las relaciones entre madres e hijas, los mandatos, las diferencias generacionales y aquellos asuntos que muchas veces permanecen sin resolver hasta que una circunstancia extraordinaria obliga a ponerlos sobre la mesa. Díaz adelanta que el texto tiene varios giros argumentales que sorprenderán al público y modificarán las expectativas iniciales sobre los personajes.

PUBLICIDAD

“Es una comedia bastante blanca, muy fresca, pero con mucha tela para cortar de vínculos familiares, madre e hijas”, describe el director. También destaca que la propuesta cuenta con cuatro personajes femeninos especialmente atractivos y una participación masculina que tendrá un peso decisivo en el desarrollo de la trama.

Ese lugar estará ocupado por Gonzalo Urtizberea, cuyo personaje fue presentado por Díaz como una de las grandes sorpresas de la historia. Su aparición, según anticipó, modifica por completo el escenario narrativo y provoca un giro de 180 grados en la obra. Una intervención que, sin adelantar demasiado, promete convertirse en uno de los momentos más inesperados de la comedia.

PUBLICIDAD

Para Brédice, otro de los grandes atractivos de esta experiencia será compartir escenario con Nora Cárpena, María Valenzuela y Paula Morales, actrices que acumulan décadas de trayectoria y una enorme cantidad de funciones en su recorrido profesional. La intérprete se mostró especialmente entusiasmada con el elenco y destacó la generosidad de sus compañeras.

La expectativa por el estreno también está relacionada con el desafío de reunir personalidades y recorridos tan diferentes en una misma propuesta. Para Brédice, el encuentro con Cárpena, Valenzuela, Paula Morales y Urtizberea representa la posibilidad de construir una experiencia compartida, en la que el humor y la complicidad entre los intérpretes serán fundamentales, en un momento en el que el público busca encontrar en el teatro un espacio para desconectarse de las preocupaciones cotidianas.

“Es una comedia muy divertida, muy alegre”, remarca. Y describe una situación que parece resumir el espíritu de la propuesta: que alguien pueda decidir salir una noche, elegir una obra y saber de antemano que encontrará un espectáculo capaz de hacerlo reír.

Para Leticia Brédice, sin embargo, el verano de 2027 tendrá un significado que irá mucho más allá de una nueva temporada teatral. Después de reconocer que tenía miedo de volver, de atravesar un proceso personal y de recuperar el deseo a través de Milagro, la actriz se prepara para compartir nuevamente un escenario con un elenco numeroso y una comedia que le permitirá explorar otro registro.

A veces, los regresos más importantes no tienen que ver con volver a un lugar, sino con animarse a habitarlo de otra manera. Brédice parece haber encontrado en el teatro esa posibilidad: la de reencontrarse con una parte de su identidad artística que nunca desapareció, aunque durante un tiempo haya permanecido en silencio. Y ahora, con una nueva historia por contar y compañeros con quienes compartirla, está lista para volver a escuchar lo que sucede cuando se levanta el telón.