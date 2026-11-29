La vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores, informó sobre los programas que impulsa la Cancillería para facilitar la reintegración social y económica de los hondureños retornados. (Foto: Cancilleria Honduras)

Guardar

El Gobierno de Honduras impulsa el programa “Vuelve y Crece”, una iniciativa dirigida a mujeres hondureñas retornadas que busca facilitar su reintegración social y económica mediante oportunidades de empleo, capacitación y emprendimiento, con el respaldo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La funcionaria explicó que el objetivo es que las personas retornadas encuentren condiciones para comenzar nuevamente en Honduras, con acceso a oportunidades que les permitan incorporarse a la actividad productiva y recuperar su estabilidad económica.

PUBLICIDAD

“Nosotros estamos asegurando de que estas personas que están siendo retornadas puedan empezar con dignidad. Hay oportunidades en el país”, manifestó Flores al referirse a las acciones que desarrolla la Cancillería.

La vicecanciller detalló que “Vuelve y Crece” fue desarrollado con el apoyo del Banco Mundial y el BID, con un enfoque particular en las necesidades de las mujeres hondureñas que regresan después de haber migrado a Estados Unidos u otros países.

La Cancillería hondureña busca que las mujeres que regresan al país puedan acceder a oportunidades para generar ingresos y comenzar una nueva etapa mediante programas de apoyo económico y social. (Foto: Cortesía)

El programa contempla el fortalecimiento de las capacidades de las beneficiarias y la generación de oportunidades para que puedan incorporarse al mercado laboral o desarrollar iniciativas de emprendimiento.

PUBLICIDAD

La intención es que el retorno no represente únicamente el regreso al país de origen, sino también una posibilidad de comenzar una nueva etapa con herramientas para alcanzar independencia económica.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reintegración migratoria, que también incluye mecanismos para facilitar el acceso al empleo de los hondureños retornados, independientemente de su género.

En ese sentido, Flores destacó el Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras (PAILH), mediante el cual las autoridades buscan conectar a esta población con oportunidades de trabajo disponibles en el mercado nacional.

La funcionaria explicó que uno de los componentes de esta estrategia consiste en reconocer y certificar las habilidades que los hondureños adquirieron durante su permanencia en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La vicecanciller Eillim Flores pidió a los hondureños retornados proporcionar sus datos completos en los centros de atención para facilitar el contacto y la orientación sobre los programas disponibles. (Foto: EFE/Jose Valle)

Esto permitiría identificar sus conocimientos, experiencia laboral y capacidades para facilitar su contratación en empresas que requieran personal con esos perfiles.

Para desarrollar ese proceso, la Cancillería trabaja en el registro de información de las personas retornadas en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde se recopilarán sus datos y antecedentes laborales.

Posteriormente, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se busca incorporar esos perfiles a una bolsa de empleo que permita vincular a los beneficiarios con posibles oportunidades laborales.

Flores señaló que esta base de datos será fundamental para identificar las capacidades de quienes regresan al país y facilitar su orientación hacia los programas gubernamentales disponibles.

PUBLICIDAD

“Estamos haciendo campañas diversas para poder informar cuáles son esos requisitos, cuáles son cada una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta para que estas personas puedan optar a estos programas y asegurar que ellos ingresen a esta base de datos, que ellos tendrán que dar sus datos completos”, subrayó.

El Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras pretende facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas que regresan al territorio nacional después de vivir en el extranjero. (Foto: Cancilleria Honduras)

Por esa razón, la vicecanciller hizo un llamado a los hondureños que ingresan a los Centros de Atención al Migrante Retornado para que proporcionen información completa y actualizada durante su registro.

Explicó que facilitar los datos personales y laborales permitirá a las instituciones establecer contacto con los beneficiarios, brindarles orientación y comunicarles cuáles son los requisitos para acceder a iniciativas como “Vuelve y Crece”, el PAILH y otros mecanismos de asistencia.

PUBLICIDAD

La información proporcionada durante el proceso de recepción también permitirá identificar las necesidades de cada persona retornada, especialmente de aquellas que requieren capacitación, certificación de conocimientos o acompañamiento para incorporarse al mercado laboral.

Además de los programas de inserción laboral y emprendimiento, Flores recordó que Honduras cuenta con la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio, que contempla beneficios para los compatriotas que regresan al país después de vivir en el extranjero.