Franco Colapinto terminó en el 13º puesto en Qatar (Photo by Manuel Eletto/Sutton Images)

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Franco Colapinto terminó en el 13º puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, válido por la penúltima fecha de la temporada. El piloto argentino de 23 años tuvo un gran manejo y la estrategia inicial le podría haber permitido pelear por meterse en la zona de puntos, pero se perjudicó por una mala parada hecha por Alpine.

El corredor bonaerense largó en el 14º puesto y junto a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), emplearon una estrategia diferente al resto con neumáticos duros, esos que más tiempo tardan en degradarse. El pilarense apostó a ingresar más tarde a los boxes para poder hacer su primer cambio de gomas.

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Como de costumbre Franco hizo una buena partida en la que superó a Gabriel Bortoleto (Audi) y llegó a adelantar por unos metros a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien se recuperó. Aunque Colapinto capitalizó al despiste de Arvid Linbland (Racing Bulls) por un toque de su compañero Liam Lawson. Cuando el inglés volvió a la pista obligó a una reacción a puro reflejo del argentino para evitar el impacto.

Colapinto se ubicó 13º en el inicio y aprovechó que Gasly se pasó en la segunda curva. Ganó un puesto y quedó detrás de Bortoleto. En la sexta vuelta, el ingeniero de pista de Franco, Stuart Barlow, le indicó que los neumáticos medios comenzaron a degradarse y esto era una señal para que el bonaerense pueda atacar y ganar posiciones.

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La maniobra entre Franco Colapinto y Arvid Lindblad vista desde la cámara a bordo

En la décima ronda, Colapinto avanzó una colocación por el ingreso a los boxes de Bortoleto. Dos giros más tarde hubo un Auto de Seguridad Virtual y debido a las paradas de pilotos que lo precedieron se colocó 8°. En el reinicio fue superado por Max Verstappen (Red Bull). Pese a ello, Franco logró su mejor vuelta hasta ese momento de la carrera y bajó el 1m30s con un crono de 1m29s723. En cuanto al clasificador, se reubicó sexto ante las detenciones de Isack Hadjar (Racing Bulls), y las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

En el vigésimo giro Colapinto mantuvo un ritmo sostenido y era el que más vueltas tuvo en pista con el mismo neumático desde que largó. En los relojes lo reflejó y mejoró su registro con 1m29s620 y 1m29s482, respectivamente.

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En la ronda 23ª fue que Hamilton, con gomas mucho más frescas, superó a Colapinto, cuya gestión del neumático se comprobó ya que con más de 20 giros su ritmo fue de dos décimas menos que los competidores que tuvieron gomas nuevas. Por si fuera poco, Franco otra vez rompió los relojes con 1m29s383.

En la 27ª vuelta, Colapinto ingresó a boxes para hacer su detención y en el recambio de gomas hubo problemas para poner la delantera izquierda. El argentino demoró 8,5 segundos en una gestión que puede tardar un promedio de 1,5 a 2,5 segundos. Volvió a pista (con otro juego de neumáticos duros) en la 14ª colocación detrás de Gasly, al que superó pronto en un juego de equipo debido ya que el bonaerense iba con neumáticos frescos.

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La mala gestión de Alpine en la parada en boxes de Franco Colapinto durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Franco ganó tres posiciones en el giro 33º por las paradas de Lawson, Bortoleto y Carlos Sainz (Williams). Estos cambios le permitieron al argentino completar el top diez y meterse en la zona puntos. Volvió a romper su récord de vuelta con 1m29s310, 1m28s585, 1m28s536 y 1m28s475.

A falta de diez giros, Colapinto se ubicó noveno, pero hubo un cambio de estrategia e ingresó a boxes. Esta vez el cambio de neumáticos fue rápido y le pusieron un juego de medios. Regresó a pista en la 13ª ubicación, delante de Gasly. Franco capitalizó el caucho fresco y firmó un tiempo de 1m26s722.

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Más allá de la posición final, en cuanto a su manejo fue una notable labor del argentino en un circuito que no le cayó bien a Alpine por sus curvas rápidas y solo una recta larga. El team galo tiene un buen motor como el de Mercedes, pero en esas condiciones de trazado no pudo exprimir el impulsor ya que el chasis del A526 ya no tiene mejoras y el pico de su evolución fue iniciada la segunda mitad del presente ejercicio.

No obstante, Colapinto mostró toda su clase con la gestión de los neumáticos y en particular el compuesto duro, uno al que le sacó rédito desde su época en Williams, cuando por caso él condujo la estrategia de comenzar con ese tipo de caucho en Austin y pudo terminar décimo en el escenario estadounidense en 2024. El mejor ejemplo fue que a lo largo de la carrera en Qatar bajó nueve veces su propio récord de vuelta.

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La prueba fue ganada por Kimi Antonelli, quien lideró el 1-2 de Mercedes por delante de George Russell. El flamante campeón mundial llegó a 10 victorias en la temporada. El podio lo completó Oscar Piastri, con McLaren. En tanto que Max Verstappen (Red Bull) fue cuarto y se aseguró el subcampeonato.

La temporada terminará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi. Luego habrá dos días de post temporada con las pruebas en el circuito de Yas Marina, un escenario que le trae un recuerdo muy especial para Franco Colapinto ya que allí manejó por primera vez un auto de la Máxima, el 28 de noviembre de 2023 en el marco de los tests para novatos.

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