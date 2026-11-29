Con emoción, el actor disfrutó de su noche especial en particular al momento de soplar las velitas y pedir los tres deseos, rodeado de algunos de sus hijos, su novia Anita Espasandín y sus amigos

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Este domingo 29 de noviembre, Benjamín Vicuña cumplió 48 años y lo celebró en una reunión íntima con sus hijos, amigos cercanos y Anita Espasandín. El festejo quedó retratado en las historias de Instagram que el actor chileno publicó durante la mañana.

Entre las imágenes apareció uno de los momentos centrales de la noche: el instante de soplar las velitas. Vicuña pidió que sus hijos se acercaran a su lado antes de comenzar, en una escena que marcó el tono familiar del festejo. Los chicos acompañaron al actor junto a la torta, mientras Espasandín permaneció a un costado y aplaudió el momento.

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La celebración reunió al intérprete con personas de su círculo más cercano. Sin grandes producciones ni publicaciones extensas, el cumpleaños transcurrió entre saludos, videos breves y gestos de afecto. Los hijos de Vicuña, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, tuvieron un lugar protagónico durante la noche.

La presencia de los chicos acompañó una postura que el actor sostuvo en sus últimas apariciones públicas. Días atrás, durante un estreno al que asistió junto a Espasandín, habló de su vida entre Chile y la Argentina y explicó que sus hijos son su principal razón para permanecer en Buenos Aires. “Acá tengo lo más importante de mi vida, que son mis hijos”, expresó entonces.

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El día del cumpleaños del actor, su pareja le dedicó un posteo en sus redes sociales que sorprendió por su calidez y afecto

En ese mismo encuentro con la prensa, Vicuña evitó profundizar sobre asuntos que involucran a los menores y marcó una frontera ante las consultas. “Esas cosas se hablan en privado”, afirmó. El actor también remarcó que busca sostener su rutina familiar entre ambos países, aunque su trabajo y una parte importante de sus afectos permanecen en Chile.

Anita Espasandín sumó su propio homenaje durante la mañana del cumpleaños. La empresaria, que suele preservar su vida personal, subió un video con distintas escenas de su vínculo con Vicuña y eligió “Guantanamera”, de Guitarricadelafuente, como música de fondo. Junto a las imágenes, escribió: “Feliz vida @benjaminvicuna.ok 🌸 Gracias por tu amor! TAF💖”.

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Soy Rada y Joaquín Furriel dijeron presente en el cumpleaños de Benjamín Vicuña (Instagram)

La dedicatoria incluyó una broma sobre la edición del material. “Te dedico mi primer cortometraje, con fundido de salida y todo 😜”, agregó Espasandín. El video mostró varias postales de la pareja durante un viaje por Italia. Algunas tomas, por sus paisajes de acantilados, senderos costeros y miradores con balaustradas blancas, remiten a Capri.

Las imágenes recuerdan sectores que se encuentran cerca de la Grotta di Matermania y del sendero de Pizzolungo, un recorrido de la isla que une el área del Arco Naturale con vistas hacia los Faraglioni. En una de las postales se ve a la pareja en un entorno de piedra y vegetación; otra muestra una vista elevada frente al mar. Sin precisiones de los protagonistas, el material funcionó como una ventana a momentos compartidos lejos de las cámaras.

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El saludo de Espasandín llegó pocos días después de que ambos asistieran juntos a un estreno y negaran versiones de crisis. Vicuña definió a su novia como una “mega compañera” y destacó que ella lo acompañó en distintos viajes. También estuvieron juntos en la boda de Natalia Antonín y Ever Míguez, en Carmelo, Uruguay, una celebración en la que coincidieron con Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. No trascendieron tensiones durante ese encuentro, como informó El inesperado encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi con Benjamín Vicuña y su novia en una boda en Uruguay: las fotos.

También hubo mensajes de amigos. Soy Rada publicó una foto en la que posó junto a Vicuña y Joaquín Furriel. Los tres aparecieron abrazados y mirando a cámara. “Feliz cumpleaños amigo. UTA QUIERE LA RAJA”, escribió el humorista, con una frase que aludió a la intimidad del grupo, y etiquetó a Furriel en la historia.

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Así, entre el abrazo de sus hijos, los saludos de sus amigos y el video de Espasandín, Vicuña celebró sus 48 años con una reunión de perfil reservado que trasladó parte de su intimidad a las redes sociales.