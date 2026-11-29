El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica contabilizó 23 menores fallecidos por infecciones respiratorias durante 2026. (Foto: Hospital nacional de niños)

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La cifra de menores fallecidos por infecciones respiratorias en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica llegó a 23 durante 2026, según informó El Observador. Los dos casos más recientes correspondieron a bebés menores de seis meses.

La subdirectora general del centro médico, Marcela Hernández, confirmó al medio que las muertes se sumaron durante la última semana. Uno de los bebés falleció por virus respiratorio sincitial (VRS) y el otro presentaba influenza B y covid-19.

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“Esta semana se suman dos menores con patología respiratoria que fallecen, para un total de 23 menores fallecidos en lo que va del año”, dijo Hernández.

El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, con corte al 19 de noviembre, registraba 21 fallecimientos por infecciones respiratorias agudas graves. La actualización comunicada por la funcionaria elevó el número a 23 al 27 de noviembre.

El registro de fallecimientos aumentó durante 2026

El Hospital Nacional de Niños había contabilizado dos muertes por infecciones respiratorias en marzo. En abril, el total se ubicaba en cinco casos.

A finales de setiembre, el registro era de 13 fallecimientos. La cifra ascendió a 17 durante octubre y a 19 a principios de noviembre.

De esos 19 casos conocidos entonces, 13 correspondían a menores de cinco años. El rinovirus figuraba como el agente infeccioso identificado con mayor frecuencia, de acuerdo con la información publicada por el diario.

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La unidad de cuidados intensivos estaba al 100% de ocupación

Los dos fallecimientos más recientes correspondieron a bebés menores de seis meses afectados por virus respiratorio sincitial, influenza B y covid-19. (Foto: Andina)

El hospital registraba 85 menores con infecciones respiratorias el viernes mencionado en el reporte. Esa cantidad representaba una ocupación del 110% de las camas que el centro destina habitualmente a estos pacientes.

Hernández indicó a El Observador que la unidad de cuidados intensivos tenía 22 menores críticos con patologías respiratorias. “La unidad de cuidados intensivos se encuentra al 100% de ocupación”, señaló.

El servicio de Emergencias presentaba una ocupación del 42%. En esa área había 11 menores con enfermedades respiratorias y cuatro de ellos permanecían con ventilación.

La subdirectora añadió que no había traslados diferidos.

Salud registró una alta proporción de pacientes críticos

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud señaló que, durante la semana epidemiológica 45, el Hospital Nacional de Niños registró 53 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves.

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De ese grupo, 43 pacientes estaban en condición crítica. La proporción equivalía al 81.1% de los internados durante ese período.

Según el análisis citado por el medio, la cantidad de pacientes críticos alcanzó en esa semana el valor más alto de 2026. El dato se produjo pese a que el número total de hospitalizaciones fue menor que el de la semana anterior.

La vigilancia epidemiológica nacional de Costa Rica acumuló más de 1.2 millones de casos de infecciones respiratorias agudas superiores en el año. (AdobeStock)

Durante el mismo período, el centro médico procesó 179 muestras respiratorias. Un total de 108 tuvo resultado positivo.

Costa Rica acumulaba más de 1.2 millones de infecciones respiratorias

La vigilancia epidemiológica nacional reportaba 1,261,264 casos acumulados de infecciones respiratorias agudas superiores durante 2026. El registro también incluía 13,401 casos de enfermedad tipo influenza.

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Las infecciones respiratorias agudas graves sumaban 8,566 casos a nivel nacional. El informe consignaba además 7,362 notificaciones de neumonía.

Las autoridades y los especialistas recomiendan que madres, padres y cuidadores estén atentos a signos que requieren una valoración médica inmediata. Entre ellos se encuentran la dificultad para respirar, la respiración rápida y el hundimiento de las costillas.

También se consideran señales de alerta el aleteo nasal, los labios pálidos o azulados, la fiebre alta persistente, la somnolencia marcada y el rechazo de líquidos o alimentos.

Hernández explicó ante el diario que los cambios en la coloración o un estado de decaimiento excesivo también justifican una consulta médica oportuna.