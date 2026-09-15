La felicidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Muy contentos de que estén en nuestra familia"

El histórico matrimonio habló luego del civil de su hijo junto a la conductora y contaron por qué el resto de la familia no estuvo entre los invitados (Video: Intrusos-América TV)

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron este martes en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, ante apenas 36 invitados entre familiares y amigos cercanos. La pareja, que construyó su vínculo a lo largo de varios años —desde el primer contacto durante la pandemia por medio de las redes sociales hasta la convivencia y el proyecto de vida en común—, eligió celebrar el momento sin grandes fiestas ni multitudes.

Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres del cantante, quienes dialogaron con un móvil de Intrusos (América TV) al salir del civil. Evangelina, visiblemente emocionada, no ocultó la alegría del momento. “Estoy muy feliz. Muy... estamos felices, felices. Y ellos también, que es lo más importante”, dijo.

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Palito, por su parte, agradeció la cobertura del programa. “Gracias, América, por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros, de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y, gracias a Dios, los podemos acompañar”, expresó.

Julieta y Emanuel sellaron su relación con un casamiento por civil en San Isidro (Captura America) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la cronista señaló que muchos invitados se habían enterado apenas la noche anterior, Evangelina confirmó entre risas que los recién casados tomaron la decisión de mantener el círculo lo más pequeño posible. Sobre la ausencia de sus otros hijos, explicó : “Tenían todos compromisos. Pero creo que una está por venir, Julieta, que es la que puede”.

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El periodista Adrián Pallares le preguntó a Salazar por su relación con Prandi. “La relación fue fantástica desde el primer día que la conocí. Y tiene unos hijos maravillosos, unos chicos tan bien criados, tan amorosos, inteligentes. Estamos muy contentos de que estén en nuestra familia”, respondió la madre del novio.

El clima distendido también dio lugar a algunos chistes. Cuando los conductores de Intrusos contaron que habían cantado canciones de Palito mientras esperaban las imágenes del casamiento, el artista reaccionó con humor: “Hagan la planilla, muchachos, así cobro unos pesitos... para regalar algo a los novios. Ya pasaron muchos años desde que empezamos, gracias a Dios tenemos salud, podemos andar, disfrutar de la familiar”, bromeó, entre risas de todos los presentes.

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“Me lo dijeron primero Julieta y después Emanuel. Muy felices, estoy feliz, toda la gente acá estaba tan contenta. Julieta lo merece, merece tener un buen compañero, mi hijo es muy buena persona, entonces estoy contenta. Son los dos el uno para el otro”, cerró la actriz, con una referencia a la situación legal que vivió Julieta con su exmarido.

Asi llegaban los novios al registro civil de San Isidro

Antes de ingresar al Registro Civil, el flamante matrimonio se mostró emocionado. “Estoy muy feliz”, expresó Julieta al llegar, mientras avanzaba junto a quien minutos después se convertiría oficialmente en su marido. Emanuel, por su parte, tampoco pudo ocultar la emoción frente a este nuevo capítulo de su historia. “Con mucha felicidad y emoción. Es un día de mucha felicidad”, aseguró. Ella resumió todavía mejor el estado de ánimo que atravesaba la jornada: “Con mucha paz, con mucho amor, estoy muy feliz, es un momento esperado, querido y elegido”.

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Después de la ceremonia, ambos hablaron con el equipo de Intrusos (América) y compartieron sus primeras palabras como recién casados. Prandi explicó que habían intentado mantener el casamiento en reserva para poder vivirlo junto a sus familiares y amigos más cercanos. “Estamos muy bien, muy contentos. Gracias. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Ayer lo vimos y dijimos: ‘Qué suerte…’”, comentó la modelo y conductora con ironía. “Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros, acá, queríamos disfrutar en familia. Éramos 36 personas, muy poquitos, queríamos hacerlo bien íntimo”, detalló.

Durante la entrevista, Prandi aclaró que no realizó despedida de soltera y adelantó que la pareja estaba por emprender su viaje de luna de miel, aunque no brindó detalles sobre el destino ni la fecha de la partida. También se refirió al look que eligió para la ocasión. “El look cada uno eligió lo que nos queríamos poner. Me decidí por este traje de seda, pero no es que mandé a hacer a un diseñador”, explicó. “Me mandé a hacer el ramo, tengo unos aritos azules que me regaló una amiga”, agregó.

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