Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el 15 de septiembre de 2026 y anunciaron su separación 27 días después

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el 15 de septiembre de 2026 en el Registro Civil de San Isidro, tras seis años de relación. Apenas 27 días después, la conductora sorprendió al anunciar la separación a través de una historia de Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió, en un mensaje que puso fin a un vínculo que había comenzado en plena pandemia.

La historia entre ambos nació de manera inesperada, a partir de un mensaje que el cantante le envió por Instagram luego de ver una fotografía que Prandi había compartido de unas vacaciones en Cuba, realizadas poco antes de que comenzaran las restricciones sanitarias. “Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había contado la conductora en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe). Antes de responder, se aseguró de que el perfil perteneciera realmente al músico: “A mí Emanuel me gustó siempre y al ver el mensaje me puse a chequear si era el verdadero Emanuel Ortega”.

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Una vez confirmada su identidad, el intercambio se transformó en una rutina diaria que se extendió durante dos meses. “Nos pusimos a charlar y eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses”, relató Prandi. Ese período coincidió con una etapa personal compleja para la conductora, que acababa de dejar el hogar que compartía con su expareja, Claudio Contardi, y se había mudado con sus hijos a un departamento alquilado, mientras atravesaba un proceso judicial por hechos de violencia y abuso sexual.

El romance se inició en plena pandemia luego de un mensaje de Instagram por una foto de un viaje a Cuba

El primer encuentro presencial entre ambos ocurrió el 13 de agosto de 2020. “Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, recordó la conductora. Por entonces, Ortega desconocía en profundidad la historia que había atravesado Prandi. “Yo no conocía su historia de vida, directamente no sabía las cosas que había atravesado. Y a veces digo, ¿cómo esta persona está de pie y tan erguida, y con tanta fuerza y con tanta valentía, y con tantas ganas? Eso me sorprende mucho”, había expresado el músico en una entrevista con Infobae.

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La pareja construyó el vínculo con bajo perfil y reservó para la intimidad buena parte de los momentos compartidos. Un hito significativo coincidió con el quinto aniversario de la relación, jornada en la que la Justicia condenó a Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. “Hoy cumplimos cinco años, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, había dicho la conductora desde las afueras del Tribunal N°2 de Campana.

El casamiento se celebró de manera íntima, con apenas 36 invitados, entre ellos Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del cantante, y Martín Ortega, el único de sus hermanos presente. La ceremonia se organizó con poca antelación para resguardar su privacidad. “Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa”, había explicado Prandi días después, en diálogo con Intrusos (América TV).

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La conductora señaló en su comunicado de ruptura que en una pareja existen acuerdos que no son negociables

En esa misma entrevista, la conductora debió salir al cruce de versiones sobre un supuesto conflicto con los hermanos de Ortega, luego de que trascendieran comentarios anónimos sobre ausencias en la boda. “Para nada. Estoy bárbara con todos, para nada”, aseguró entonces, y remarcó que las inasistencias respondieron a compromisos previos y no a desacuerdos familiares: “Había compromisos previos a esto. Algunos podían, otros no, y nosotros no nos ofendíamos si no podían ese día. Estábamos relajados”.

Tras la boda, ambos habían dado su primera entrevista como matrimonio, en la que destacaron la felicidad del momento y bromearon sobre los detalles de la jornada. La pareja tenía previsto viajar de luna de miel a Miami después de los premios Martín Fierro de Radio, después del 21 de octubre.

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El anuncio de la separación, publicado apenas semanas después de la ceremonia, tomó por sorpresa al ambiente del espectáculo. En su comunicado, Prandi evitó profundizar en los motivos puntuales de la ruptura y pidió respeto por la decisión. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, escribió, antes de cerrar el mensaje sin dar mayores precisiones.