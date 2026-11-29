El actor repasó su infancia rodeado de cine, contó cómo se preparó para Gordon y reveló sus nuevos objetivos musicales (Gentileza de prensa)

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Toto Rovito nació en una familia en la que el arte no era una visita ocasional, sino una presencia cotidiana. Es nieto de los actores Bárbara Mujica y Oscar Rovito, bisnieto de la actriz Alba Mujica y descendiente de una tatarabuela que también estuvo ligada a la actuación. Su tío, Gabriel Rovito, continuó ese camino y su papá, Pablo Rovito, trabaja en la producción cinematográfica. Entre nombres que forman parte de la cultura argentina, rodajes y experiencias compartidas, Toto creció cerca de un mundo que muchos conocen desde afuera, pero que para él fue siempre parte de su casa. Con ese legado como punto de partida, aunque decidido a construir una identidad propia, habló en exclusiva con Teleshow.

Su primer acercamiento a un set ocurrió a los 10 años, durante el rodaje de Mía, al que fue con su papá. Las cámaras y el movimiento de aquella película despertaron una fascinación que con el tiempo se transformó en vocación. Después estudió teatro, hizo castings y participó en producciones como Argentina, 1985, Blondi, La sociedad de la nieve, Cris Miró y Cromañón, hasta llegar a Gordon, la serie de Netflix en la que interpreta a Federico.

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Pero la historia de Toto no se limita a los nombres de su familia. Con el tiempo, encontró su propia manera de habitar el arte y de convertir esa herencia en una identidad personal. Mientras crece frente a las cámaras y enfrenta nuevos desafíos, lleva consigo la memoria de quienes estuvieron antes, pero también la inquietud de quien todavía tiene mucho por descubrir.

Toto Rovito repasó sus primeros recuerdos en los sets de filmación y la influencia de su familia (Gentileza de prensa)

—¿Cómo comenzó tu pasión por el arte?

—Fue el camino lógico. Desde chiquito nunca tuve dudas. Mis papás siempre me dicen que yo decía que quería ser actor y músico. Tuvo que ver con la influencia familiar, porque el arte siempre fue un tema de conversación en mi casa, tanto el cine como la música. Fundamentalmente el cine, porque es algo en lo que trabajaba todo el mundo: mi papá, mi hermana. Las charlas de los domingos, durante el almuerzo, siempre eran sobre el rodaje de esa semana o sobre alguna película que estaba produciendo mi viejo. Entonces, el cine siempre fue un tema de conversación muy cercano para mí.

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—Algo familiar...

—Al tener tantos familiares actores, siempre tuve esa idea fija. Empecé a hacer castings, a probarme para trabajar de eso y a estudiar teatro. Me di cuenta de que lo disfrutaba muchísimo. Me acuerdo de las primeras clases de teatro, que las tuve en séptimo grado de la primaria: me volvía feliz a mi casa y esperaba que llegara el lunes a la noche para ir a la clase, que era como el momento más esperado de la semana.

—¿Qué fue lo primero que te atrapó de esas experiencias?

—Me sentía muy libre en las clases de teatro. Sentía que tenía una infinidad de posibilidades a la hora de interpretar. Podía despersonalizarme un poco e ir a lugares a los que mi personalidad quizás no me permitía llegar en la vida cotidiana. Una clase de teatro abre la posibilidad de explorar mundos que no te pertenecen y de ver cómo te desenvolvés en ese mundo que construís desde la ficción. Creo que lo que me cautivó fue eso: la idea de que, cuando uno hace un trabajo artístico, tiene la posibilidad de ir hasta el infinito en todos los sentidos.

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Toto Rovito habló sobre su historia familiar y su presente entre la actuación y la música (Gentileza de prensa)

—¿Cómo fue crecer mientras comenzabas a construir tu carrera artística?

—Fue de una manera muy natural y orgánica. Al tener una familia que entiende cómo es este mundo desde adentro, hay menos suposiciones erróneas sobre cómo funciona. Muchas veces se construyen fantasmas alrededor del mundo artístico, pero cuando empezás a conocerlo desde adentro entendés que algunas de esas ideas son equivocadas. Yo nunca dudé de que quería seguir ese camino y siempre lo hice durante mi infancia. Si no estaba haciendo teatro, estudiaba algún instrumento o formaba una banda con amigos. El arte siempre ocupó un lugar primordial en mi vida.

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—Formás parte de una familia muy importante para la cultura argentina. ¿Cómo vivís ese legado?

—Siempre fue algo muy natural en algún punto. En mi casa se le sacó un poco el estigma a la idea de ser una personalidad. Era mi familia. Yo crecí sabiendo lo que habían hecho mis abuelos y a qué se dedicaba cada uno. Lo lindo es que, cuando me toca estar en un rodaje o trabajar en algún proyecto, siempre aparece alguien que trabajó con algún miembro de mi familia o que conoce a alguien de mi familia por el mundo laboral. Y eso se siente como un orgullo, porque siempre se dicen cosas lindas. Es muy lindo habitar un espacio en el que ya estuvieron otros familiares y en el que la gente demuestra cariño por ellos.

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Toto Rovito formó parte de Cromañón, la serie que reconstruyó el impacto de la tragedia ocurrida en el boliche de Once (Gentileza de prensa)

—¿Sentís que esa herencia artística fue un privilegio?

—Hoy te diría que es más un privilegio, sobre todo porque me permitió tener otra tranquilidad al habitar ese mundo. Puede ser muy impactante pisar un set de filmación y sentirse cómodo y con confianza para actuar e interpretar. Las primeras veces que me tocó trabajar, obviamente me sentí un poco intimidado por el set, pero era un terreno que, en algún punto, conocía. Entendía más o menos cómo funcionaba. Eso cambia bastante la experiencia.

—No es lo mismo enfrentarse a algo completamente nuevo que acercarse a un espacio que conocés de algún lado. En mi caso, ya tenía muchos relatos sobre cómo era el mundo del cine y cómo era trabajar en el arte. Creo que eso me ayudó a empezar a trabajar y a habitar esos espacios con un poco más de confianza. Mi papá me llevó al set de Mía, una película que estaba grabando. En ese momento le dije que quería ser actor. Conocí ese set de filmación y me quedé fascinado con ese espacio. Tengo el recuerdo de caminar por ahí y pensar: “Quiero hacer algo que tenga que ver con esto”.

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Con una experiencia que viene desde temprana edad, Toto Rovito supo abrirse espacio con sus personajes e historias en el mundo audiovisual (Gentileza de prensa)

—Formaste parte de películas y series con universos muy diferentes. ¿Qué buscás cuando llega un proyecto?

—Hubo algunos proyectos en los que me llamaron sin casting y, a veces, tuve que elegir un proyecto por sobre otro. Pero no es lo habitual, no estoy en un punto de mi carrera en el que elija los proyectos. Tiene que ver con algo más fortuito, con hacer un casting, quedar seleccionado y estar en una posición en la que pueda servirle al proyecto.

—Con todos los proyectos que nombraste me pasó que tenía muchas ganas de hacerlos, pero no tuve ese momento de elegir entre uno y otro. Hice esos castings y por suerte terminé quedando en ellos. Eso me genera mucho orgullo. Son producciones que me gustan mucho y eso no necesariamente ocurre siempre en la vida de un actor. Hay muchos actores que trabajan en cosas que quizás no les gustan tanto, como sucede con cualquier trabajo. Hay trabajos que te gustan más y otros menos. Yo me siento un afortunado por los proyectos que me tocaron.

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Uno de los proyectos del joven actor fue Blondi, junto a Dolores Fonzi (Tulip Pictures vía AP)

—¿Sentís que tenés una inclinación hacia los proyectos basados en historias reales?

—Disfruto mucho hacer esos proyectos porque tienen un plus. Contar nuestra historia o revisar la historia argentina implica una cuota más de responsabilidad y también abre más posibilidades de debatir y de poner en tema discusiones relacionadas con lo que ocurrió en el país. Las historias de ficción también invitan a hacerse preguntas. Por ejemplo, hice Blondi, con Dolores Fonzi, que es una historia 100% ficcional, pero que igualmente puede llevarte a reflexionar sobre la maternidad y sobre muchas otras cuestiones.

—Cuando me toca hacer historias que cuentan algo que ocurrió, aparece además la posibilidad de debatir sobre lo que pasó en nuestro país. Para mí, esa es una de las cosas más importantes que tiene el arte: invitarnos a repensarnos y a debatir cuestiones de la vida cotidiana para ser mejores.

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—¿Cómo vivís esta etapa como parte de Gordon?

—Estoy feliz con la serie. La verdad es que tiene un nivel de producción altísimo. Es increíble, una serie fantástica y muy atrapante. Tiene un elenco increíble, está muy bien actuada y es muy interesante poder contar los años 70 a través de una historia ficcional. Es una parte de la historia que no hay mucho contenido audiovisual sobre esa época en específico. Me parece que Gordon vuelve a demostrar que en la Argentina se pueden hacer producciones de primerísimo nivel. La serie está a la altura de cualquier producción de Hollywood, de Europa o del mejor cine del mundo, y la hacemos íntegramente en Argentina. Me parece que ese es un condimento importantísimo a la hora de ver la serie y de formar parte de ella.

Toto Rovito interpreta a Federico, uno de los líderes de la agrupación Montoneros en la miniserie Gordon (Netflix)

—¿Cómo te preparaste para interpretar a Federico?

—Fue una producción que estuvo muy a la altura para ayudarnos a componer a los personajes. Nos facilitaron mucho material de archivo y tuvimos reuniones con historiadores. Pudimos meternos profundamente en el tema para contar bien la época, que es muy compleja de abordar y también de entender. Todos los movimientos políticos y los acontecimientos de la década del 70 implican muchísima información. Hay que entender mucho del peronismo y, desde la productora y Netflix, nos dieron muchas herramientas para acercarnos a ese momento histórico y comprender lo que estaba ocurriendo.

—Desde lo actoral, para mí había un desafío: Federico era un montonero de alto rango. Había que demostrar una jerarquía desde el semblante del personaje, que se entendiera que era un hombre de alto mando dentro de la organización Montoneros. Creo que la corporalidad cuenta mucho sobre esos personajes. Ese fue uno de los desafíos más grandes desde lo actoral. Se estudia mucho tanto el guion como el momento histórico y después se ensaya. Todos los personajes requieren estudio y ensayo para intentar mostrarlos en su totalidad.

El actor repasó su recorrido por producciones como Argentina, 1985, La sociedad de la nieve, Cris Miró y Cromañón (Gentileza de prensa)

—¿Qué te llevás de esta experiencia?

—Me tocó trabajar con Rodrigo de la Serna, que para mí es uno de los mejores actores de la historia de la Argentina. Es un orgullo poder aprender de él y verlo trabajar en un set. Eso fue un rasgo distintivo de Gordon. También fue muy especial trabajar con los dos directores, Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y con el resto del elenco. Era un proyecto que había que aprovechar para disfrutarlo, estar presente y observar cómo es un rodaje de esa envergadura.

—Es un proyecto muy grande, con muchísima producción. Además, filmar una serie de época es algo que seduce muchísimo. Es muy lindo ver al equipo ambientar una calle entera como si fueran los años 70, aunque estemos en 2026. Es un trabajo muy minucioso y muy grande. Ir al set todos los días era una sorpresa. Encontrarse con el trabajo de toda la gente que hacía posible algo tan ambicioso era realmente impresionante. También me llevé muchas amistades: me tocó filmar con muchos amigos, hice nuevos amigos y eso siempre queda.

El elenco de Gordon, la miniserie protagonizada por Rodrigo De la Serna y que forma parte Toto Rovito (Netflix)

—¿Cómo observás el momento actual de la industria audiovisual argentina?

—La industria está muy golpeada. Es un momento muy difícil para todos los sectores y este sector lo está sintiendo muchísimo. Si hablás con mis colegas actores y actrices, con los técnicos y con todas las personas que se dedican a la producción audiovisual, te das cuenta de que es un momento realmente muy difícil. Hay muy poco trabajo y muy pocas oportunidades.

Desaparecieron las producciones de tamaño medio en la Argentina. La posibilidad de hacer una ópera prima con un subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) o con algún tipo de inversión es muy reducida. En este momento no hay mucha producción de mediano tamaño. Tenés las plataformas gigantes, que hacen series enormes como Gordon, o personas que realizan producciones muy pequeñas, filmando los fines de semana y sin cobrar. Todo lo que está en el medio, como un director recién recibido de una universidad que quiere hacer su ópera prima, no encuentra muchas posibilidades de concretarla.

Los grandes directores, directores de fotografía y actores, así como toda la calidad audiovisual que tenemos, surgen de la universidad pública y de la posibilidad de hacer óperas primas con subsidios y apoyo del Estado. Hoy, al no estar eso, es muy difícil que aparezcan nuevos talentos y que puedan lucirse de la manera en la que siempre se hizo en nuestro país.

—La música también ocupa un lugar muy importante. ¿Qué encontrás en ella que quizás no aparece de la misma manera en la actuación?

—Siento que ambas disciplinas se complementan mucho. En mis lanzamientos siempre le doy un peso importante al videoclip, para que esa pieza audiovisual acompañe la música. En mi caso, como soy actor y siento que la gente me conoce más por la actuación, me gusta llevar lo audiovisual a los lanzamientos. Además, creo que las dos actividades se relacionan porque implican hacer algo artístico y crear un mundo ficcional.

—Concebir una canción también es construir un espacio ficcional. Mi manera de escribir suele ser bastante lineal y contar una historia con un inicio y un final. Mis temas suelen tener esa estructura. Siento que ambas disciplinas pertenecen un poco al mismo lugar. Cuando hago una canción, en cierta forma estoy actuando; y cuando estoy actuando, también hay algo de hacer una canción.

El actor habló sobre sus canciones, sus influencias y el proceso creativo detrás de cada composición (Gentileza de prensa)

—¿Cómo nace una canción en tu caso?

—Depende de la canción. A veces hago una de corrido, otras veces la dejo pendiente durante años y después la retomo para ver hacia dónde va. A veces tengo un disparador, que puede ser una secuencia de acordes, y empiezo a cantar una melodía para después pensar una letra. En otras ocasiones tengo una letra, le pongo una melodía y después empiezo a buscar los acordes. Siempre tiene que ver con que exista un momento de inspiración para contar algo. Tiene que haber un motivo o algo que me inspire a contar una historia. Según esa inspiración, la canción toma una forma u otra. Siento que es algo un poco mágico. No termino de entender en qué momento llega la inspiración para componer. A veces me toma completamente por sorpresa y otras veces tengo que fabricarla.

Lo que sí siento es que componer es una rutina diaria. Hago canciones todo el tiempo, intento terminar casi todas y muchas, o la gran mayoría, son canciones que nunca ven la luz. Las hago por el simple ejercicio de componer.

—¿Cuando componés mostrás una parte de vos que, como actor, muchas veces queda detrás de un personaje?

—Sí. El proyecto musical tiene algo que es muy importante para mí: es 100% mío. Uno elige de qué manera contar y qué quiere contar. Cuando sos actor, estás a merced del proyecto de otra persona que tiene pensada una historia que vos tenés que interpretar. En mi caso, cuando compongo y llevo adelante un proyecto musical, todas las decisiones recaen en mí: desde lo que quiero contar hasta la manera en que lo voy a interpretar. La música tiene otra posibilidad que en la actuación no encuentro: si quiero cambiar por completo lo que había pensado contar, puedo hacerlo. Puedo tomar todas esas decisiones y eso me encanta.

—¿Hubo algún artista haya sido fundamental para formar tu identidad musical?

—Muchísimos. Sobre todo la música argentina. El rock nacional es lo que escuché siempre. Desde el rock de los años 70 hasta la actualidad, pero casi siempre música en español y hecha en la Argentina. Me siento muy identificado con las letras y con los artistas de nuestro país. Hay un disco en particular que, cuando lo escuché, me hizo pensar: “Yo quiero componer canciones”. Fue el disco homónimo de Don Cornelio y La Zona, una de las bandas de “Palo” Pandolfo. Es uno de mis discos preferidos y me invitó muchísimo a pensar en la posibilidad de componer. Siempre consumí música, pero cuando escuché ese disco me di cuenta de que quería hacer canciones.

Toto Rovito con parte del elenco de la serie de Cromañón (Créditos: Prime Video)

Me pasó algo parecido con Babasónicos. Me rompieron la cabeza. Me parecieron una banda extraordinaria. Hasta el día de hoy sigo siendo fanático y voy a verlos a todos lados. También me inspiraron Virus, muchísimas bandas de los años 70, todas las bandas de Charly García y las de Spinetta. Soy muy fanático del Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

—¿Qué lugar te gustaría que ocupara la música en un futuro?

—Estoy apostando mucho por la música y trabajando para que sea una carrera muy activa, a la par de la actuación. Ahora se está dando la posibilidad de hacer lanzamientos en conjunto con Warner. Es la primera vez que estoy firmado con una editorial grande para sacar música junto con ellos. Estoy muy entusiasmado y muy feliz de formar parte de este proyecto. También estoy trabajando con Claudia Brant, una artista de renombre internacional que es buenísima y que, por suerte, se fijó en mí.

Estamos muy contentos con este camino nuevo. Dejé atrás la música independiente y comencé a hacer canciones y a publicarlas de otra manera, dándole un lugar de importancia a cada lanzamiento y trabajando con un equipo. Estoy apostando fuerte por la música. Me encantaría tocar una vez por mes y que me escuche muchísima gente.

—¿Qué esperás de esta etapa de tu vida?

—Espero poder seguir viviendo de lo que me gusta y seguir disfrutando cada proyecto. Lo que me apasiona es hacer música y actuar. Siempre que pueda hacerlo, voy a ser feliz. Me di cuenta de que este trabajo, al ser freelance, tiene momentos en los que trabajás y otros en los que no, y hay que aprender a acomodarse a esos baches. Cada vez que me toca trabajar en algo audiovisual o hacer un lanzamiento musical, me doy cuenta de que eso es lo que me mantiene vivo y lo que me hace feliz. Espero poder filmar y hacer música todos los años.