Cuatro familias de militares en retiro recibieron sus casas remozadas durante el acto oficial en Santo Domingo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La situación habitacional de militares retirados pasó a formar parte de los anuncios de fin de año del Gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader informó que 100 viviendas serán reconstruidas o rehabilitadas y entregadas amuebladas a veteranos y pensionados de las Fuerzas Armadas que residan en casas vulnerables.

La medida fue anunciada durante un encuentro con pensionados de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en Santo Domingo. El plan prevé que las primeras familias beneficiarias sean seleccionadas junto con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, con el objetivo de concluir las entregas durante 2027.

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Las viviendas estarán destinadas a retirados en situación de vulnerabilidad

El programa tendrá como destinatarios a militares en retiro cuyas viviendas presenten condiciones precarias. La Presidencia no difundió aún los criterios específicos que definirán el orden de prioridad ni la distribución territorial de las 100 intervenciones.

Abinader instruyó que cada caso sea evaluado para determinar si corresponde una reparación integral o la construcción de una casa nueva. El anuncio contempla que las unidades sean entregadas equipadas con mobiliario y artículos básicos para el hogar.

La iniciativa se integrará a Dominicana se Reconstruye, un programa estatal destinado a intervenir viviendas en situación crítica. Según la información oficial, el Ejecutivo ha reparado o levantado más de 60 mil viviendas por medio de ese plan durante los últimos seis años.

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El Gobierno presentó el proyecto como una medida de protección social para quienes pasaron a retiro después de servir en las Fuerzas Armadas. Durante el acto, el mandatario también mencionó la incorporación de los pensionados al plan máximo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), vigente desde 2021.

El presidente Luis Abinader anunció la rehabilitación y entrega de 100 viviendas amuebladas para militares retirados. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Cuatro familias recibieron casas remozadas durante el encuentro

Mientras el programa de 100 viviendas entra en su etapa de selección de beneficiarios, cuatro familias de militares retirados recibieron casas remozadas y amuebladas. Los hogares entregados fueron para las familias Novas Gómez Nova, Javier Angulo, Marmolejo Colón y Martínez Mariñez.

Del acto participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez.

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El Ministerio de Defensa informó que la entrega de viviendas forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a pensionados militares. Fernández Onofre señaló que el retiro administrativo termina una etapa dentro del servicio activo, pero no el vínculo de los veteranos con la institución ni con el país.

El funcionario anunció además la acreditación del “Saludito Militar Navideño”, un bono de 5.000 pesos dominicanos para los 32,565 pensionados de las Fuerzas Armadas. A ese pago se sumará “La Brisita Navideña”, un aporte de 1,500 pesos destinado a las familias militares durante las fiestas de fin de año.

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El presidente compartió un almuerzo navideño con los militares retirados, reconociendo sus años de servicio. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Defensa prevé pagos pendientes para militares retirados

Fernández Onofre también comunicó que el Ministerio de Defensa iniciará el 30 de noviembre el desembolso de 500 millones de pesos por concepto de sueldo por año para militares retirados desde el 1 de marzo de 2026.

De acuerdo con el anuncio, ese desembolso permitirá saldar los compromisos pendientes por ese concepto. La cartera también destinará 33 millones de pesos al pago de solicitudes de retroactivos que permanecen pendientes en la Junta de Retiro.

Entre las acciones anunciadas figura el remozamiento del Hogar de Adultos Mayores de las Fuerzas Armadas. El proyecto incluye habitaciones climatizadas, baños con agua caliente, mobiliario, televisores, gimnasio para terapias y comedor para los retirados que requieran atención durante la vejez.

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