La mala gestión de Alpine en la parada en boxes de Franco Colapinto durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

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Franco Colapinto finalizó decimotercero en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la vigésima segunda fecha de la temporada, en una carrera marcada por una demora en la parada en boxes de Alpine que condicionó la estrategia del piloto argentino en el Circuito de Losail. El problema se produjo durante la primera detención del piloto argentino, cuando mostraba un ritmo competitivo con los neumáticos duros utilizados desde la largada.

El contratiempo ocurrió en la vuelta 28, cuando el bonaerense ingresó al pit lane para realizar su primer cambio de neumáticos, una decisión estratégica que lo había diferenciado de buena parte de la parrilla al optar por el compuesto duro en el arranque. Durante esa intervención, los mecánicos de la escudería francesa tuvieron serias dificultades para ajustar los neumáticos delanteros del monoplaza, lo que demoró 8,5 segundos una gestión que promedia entre 1,5 y 2,5 segundos. Esto lo devolvió a la pista en la decimocuarta posición, por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Hasta la detención fallida, la carrera venía siendo alentadora para Colapinto, que sostenía tiempos por vuelta competitivos con el compuesto duro y recibía respaldo constante desde el muro de boxes. Minutos antes del ingreso, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, había elogiado la consistencia del piloto a través de la radio del equipo: “Amigo, estás haciendo exactamente lo que necesitamos en cuanto a tiempos por vuelta. Por nuestra parte, el equilibrio parece estable”.

*El testimonio de Colapinto

Sin embargo, la demora para fijar las ruedas delanteras del A526 neutralizó todo el trabajo acumulado durante el primer stint (tramo de carrera) y dejó al piloto argentino atrapado en el tráfico, justo por detrás de Gasly, en un tramo donde el adelantamiento resulta especialmente complejo por las características del trazado de Losail.

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Franco se refirió al tema luego de la carrera e indicó: “Perdí muchas posiciones y tiempo en pista con la parada, seis o siete segundos más lenta. Perdí mucho tiempo ahí. Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés en boxes. Una lástima, pero veremos de terminar mejor en Abu Dhabi. Un finde difícil para nosotros así que no nos cayó bien la pista”.

Colapinto realizó su segunda y última detención en la vuelta 48, ya sin margen para revertir el perjuicio generado por el error de los mecánicos durante la primera parada. Completó la competencia en la decimotercera posición, un lugar por delante de Gasly, que finalizó decimocuarto; ninguno de los dos representantes de Alpine logró ingresar a la zona de puntos.

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Pese al contratiempo, Colapinto avanzó un puesto respecto de su posición de largada, aunque sin poder capitalizar la estrategia alternativa con la que había iniciado la prueba, basada en el uso del neumático duro desde el inicio.

Franco podría haber intentado luchar por un lugar en la zona de puntos si no hubiese tenido ese inconveniente en los boxes. Él y Gasly no pudieron sumar unidades.

La victoria en el Gran Premio de Qatar quedó en manos de Kimi Antonelli, con Mercedes, escoltado en el podio por su compañero de equipo, George Russell, y Oscar Piastri, con McLaren.

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La temporada de Fórmula 1 terminará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi.