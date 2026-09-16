Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, habló de la boda del músico con Julieta Prandi: “Siempre el amor se celebra”

La modelo fue escueta con respecto al flamante matrimonio de su expareja con la modelo y les deseo a ambos que sean felices (Video: LAM-América TV)

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron este martes en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, ante apenas 36 invitados entre familiares y amigos cercanos. La pareja construyó su vínculo a lo largo de varios años, desde el primer contacto durante la pandemia por medio de las redes sociales hasta la convivencia y el proyecto de vida en común, y eligió celebrar el momento sin grandes fiestas ni multitudes.

La ausencia de los hermanos de Ortega en la boda generó especulaciones sobre el vínculo familiar. Uno de los rumores que circuló fue que esto pudo haber sido como un gesto de apoyo hacia Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel y madre de sus dos hijos. En ese contexto, Dutil decidió hablar sobre el tema y le envió un mensaje escrito a Karina Iavicoli, quien lo leyó al aire de LAM (América TV).

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“Vi a tus hijos, qué grandes y qué lindos que están”, le escribió Iavicoli. Dutil fue directo al punto: “La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”.

La pareja eligió el Registro Civil de San Isidro para casarse (RSFotos)

En este contexto, India Ortega, la hija del cantante con Ana Paula explicó en Puro Show (El Trece) los motivos por los que su padre y Prandi tomaron la decisión de hacer una ceremonia pequeña y lejos de los reflectores. “Estoy muy contenta, feliz de poder haber estado, feliz de ver a mi papá contento, bien acompañado”, dijo la joven. Sobre Prandi, fue categórica: “Julieta es una persona increíble que a mi papá le hizo muy bien y le hace muy bien. Le volvió la magia a su cuerpo, siento yo”.

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India Ortega, hija del músico Emanuel Ortega, concedió una entrevista en la que ofreció detalles sobre la boda secreta de su padre con la conductora Julieta Prandi.

India también destacó el rol de Prandi en la vida artística de su padre. “A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. Mi papá había medio que abandonado la música y volvió el año pasado, hizo un show. Está como de a poco volviendo a lanzar su música y veo que a mi papá lo hace muy, muy feliz”, señaló. Y añadió: “A ella también la noto muy feliz y es una madre excelente con sus hijos. La quiero mucho como madrastra, como la pareja de mi papá”.

Según explicó, la familia sí estaba al tanto desde antes —aunque el resto del entorno se enteró apenas un día previo a la ceremonia—, y lo atribuyó al perfil reservado de ambos: “Son personas que les gusta mucho la intimidad y no les gusta que se cuente, que se hable”.

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Ante los rumores de tensiones familiares, India fue directa. “Para la gente es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación. Todos nos llevamos muy bien, tenemos asados familiares, están todos”, sostuvo. “Que yo sepa y que yo esté al tanto, que estoy bastante al tanto, no hay ningún tipo de problema con nadie”, remarcó. Sobre los comentarios que circularon en LAM acerca de una supuesta envidia o celos de los hermanos de Emanuel hacia Prandi, respondió con números: “Mi papá y Julieta están juntos hace siete años. Creo que es bastante tiempo ya”.

Por último, India explicó por qué sus tíos no pudieron asistir: Luis estaba de viaje, Sebastián tenía compromisos de grabación y Rosario estaba por hacer un show. “Fue un día de semana. Obviamente, yo sé que si mi hermano se casa, iría. Pero bueno, son situaciones que a veces son medio complicadas”, cerró.

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