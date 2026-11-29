Las Adoro sigue brillando en el Gapón de Guevara

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La actriz Lucía Adúriz transita un presente de intensa actividad: mientras filma una nueva serie para Netflix, se prepara para llevar Las Adoro a la calle Corrientes y sostiene su participación en Saraos uranistas. En una conversación con Teleshow, la artista repasó la trayectoria que la llevó desde el teatro independiente a trabajos de creciente repercusión.

Formada en la Escuela Municipal de Arte Dramático y con experiencia junto a maestros como Ciro Zorzoli y Andrea Garrote, Adúriz construyó una trayectoria ligada a la investigación, la observación y el trabajo colectivo. En la entrevista, se detuvo especialmente en Las Adoro, que se presenta en El Galpón de Guevara, la obra que comparte con Mariano Saborido y que, tras su recorrido en el circuito independiente, llegará al Teatro Metropolitan, a partir del próximo año.

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Lucía Adúriz habló de sus afectos familiares, su formación y el presente de Las Adoro

“Hay una especie de archivo sonoro que te llega de corazón a corazón”, explicó al pensar en las actrices, los radioteatros y las formas de decir que recupera en escena. “Todos nosotros que hacemos teatro en Buenos Aires tenemos gestos de ellos, porque eso se va replicando. Es como un fantasma, es como una invocación”.

“Las Adoro” y una historia que dialoga con el paso del tiempo

La interprete contó por qué cree que los actores de hoy llevan en sus cuerpos los gestos de quienes los precedieron

—La obra que protagonizás con Mariano Saborido, transita la muerte, la memoria, el cuerpo y las derrotas...

—Es cierto que a veces los epítetos se nos pueden volver un poco vacíos, pero hay que volver a llenarlos de sentido. Está la hermosura, la belleza, lo que te emociona, el dolor, la angustia, la vivencia frente a la muerte, la historia, la memoria, la locura, las derrotas y el cuerpo que se va desarmando.

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—¿Y qué lugar ocupa el trabajo cotidiano con ese material?

—Lo vivimos con un nivel de felicidad enorme. Es un privilegio transitar la vida y el oficio con un material como este, entregarle el cuerpo a pasar por esas notas musicales. Somos muy amigos, nos la pasamos charlando, haciendo chistes y, a la vez, conmoviéndonos uno del otro. Yo escucho a Mariano y es muy potente tener un compañero de escena tan sensible. Solo hay que dejarse ir ahí. Y está el libro de Juanse.

—¿Cómo nació la idea de la obra?

—Cuando nos juntamos los tres a pensar qué queríamos hacer, nos divertía mucho la idea de actores ya grandes, fuera de su época. Ese fue el primer chispazo. Juanse había hecho una investigación muy grande sobre Jorge Luz, un actor fundamental para la historia del transformismo en Argentina, por su humor y por todo su derrotero.

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El actor Jorge Luz, también de alguna manera presente en la obra

—¿Qué encontraron en esa figura?

—Por Jorge también apareció Aída, y esa historia de hermanos actores, aunque muy distintos. Aída es una actriz de escuela, culta y de cine; Jorge también, pero con un recorrido más ligado a la imitación y a la televisión. Juanse dio con algo muy potente que nos interesaba a los tres, y que ya estaba en su corazón y en su material de estudio.

—¿Qué implica para ustedes volver sobre esas figuras del espectáculo argentino?

—Ir para atrás para hablar de ahora y también del futuro. Hay una cosa de todo tiempo que confluye en un solo lado. Eso es un tema recurrente en la dramaturgia de Juanse y en su forma de trabajar. Como hacedores de teatro de Buenos Aires, nos interesa ir a buscar esas voces de atrás, que armaron el camino literalmente con el cuerpo, el sonido y los gestos.

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Aída Luz, hermana de Jorge fuente de insipración para Las Adoro

—¿Sentís que esa herencia continúa presente en los actores actuales?

—“Es como un fantasma, es como una invocación”.

—La obra creció mucho a partir del boca a boca. ¿Cómo explicás esa respuesta del público?

—No sabemos muy bien qué pasó. Es un misterio y una alegría. Creo que hay algo de compartir el fervor, de salir y decir: “Yo vi algo y necesito que lo veas”. Eso, para el teatro independiente, es infalible.

Las Adoro, el inesperado éxito teatral que sorprendió a Lucía Adúriz y a Mariano Saborido

—¿Por qué pensás que esa recomendación resulta tan importante?

—El teatro independiente vive a veces un momento de mucho vapuleo. Hay narrativas en redes y en algunos lados que lo presentan como un teatro menor, de poca calidad o alejado del público. Hay espectadores habituados a otro tipo de teatro que, para ir al independiente, necesitan una garantía: alguien que les diga “A mí me encantó, andá y fijate; después charlamos”.

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El primer chispazo con la actuación

Lucía Adúriz y el boca a boca que convirtió a Las Adoro en uno de los sucesos teatrales del momento

—¿Dónde nació tu vínculo con la actuación?

—Nací en Buenos Aires. A los 17 años terminé el colegio y no sabía muy bien qué hacer. Había hecho un taller de teatro con mi papá en el colegio al que fui becada; él daba clases de Literatura ahí. En ese taller encontré algo, se armó como una chispa y dije: “Bueno, quizás puede ser un camino”.

—¿Cómo continuó esa búsqueda?

—Me anoté en la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es el Conservatorio de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Entré y mi primer profesor fue Ciro Zorzoli, a quien admiro mucho. Cursé toda la carrera y terminé en 2007. En ese tiempo no había redes sociales y era más complicado pensar cómo una empezaba su derrotero laboral.

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—¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo?

—Seguí entrenando: fui al Sportivo Teatral, estudié con Andrea Garrote e hice cursos con varias personas. De a poco fui conociendo gente e hice mucho teatro independiente, en todos los lugares que se te ocurran. Siempre le dediqué la vida entera a esto, con mucha ayuda de mis hermanos. Mis viejos fallecieron hace muchos años y ellos me acompañaron mucho, me sostuvieron para que le dedicara tiempo al sueño del oficio, que siempre es tan difícil en Buenos Aires.

Juanse Rausch, dramaturgo y director, y los actores, Lucía Adúriz, Mariano Saborido

—Tu forma de hablar y de cantar remite a otras épocas. ¿Cómo construiste ese universo?

—Creo que fue en principio por intuiciones y por afectos, por algo de lo que siempre me gustó escuchar y leer. Mi mamá tenía una voz muy cantarina y leía mucho en voz alta. Mi papá era poeta, entonces había una tradición de gustar las palabras, de decir las palabras. Y creo que ahí se fue armando.

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—También hay una investigación detrás de esos registros.

—Sí. Con Juanse Rausch, la primera obra que hicimos fue Paquito, la cabeza contra el suelo, sobre Paco Jamandreu . Ahí hacía de Zully Moreno, de Fanny Navarro y de otras actrices de esas épocas. Había una práctica de esa sonoridad y de buscar ese cine argentino de esos tiempos, como una especie de sonido de un teatro que no vimos, pero que estoy segura de que en algún lado lo tenemos.

—¿Cómo fue ese trabajo de investigación?

—Cuando hicimos Paquito con Juanse buscamos mucho material: videos, fragmentos, películas y radioteatros. Pero también había algo intuitivo en la colocación. Una actriz me vio en un curso, me escuchó hablar y le dijo a Juanse: “Esta chica tiene que hacer la obra tuya de Paco. Tiene algo en la forma de hablar”. Evidentemente, ya había algo construido.

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La protagonista de Las Adoro contó cómo vive el éxito de la obra, el valor del boca a boca y la amistad con sus compañeros de escena

—¿De dónde creés que venía?

—Para mí debe venir de los afectos. Después, escuchar mucho, ver películas e imitar. También a vecinos, familiares, actores. Todas las señoras y señores que escuchaste. Hay una sonoridad muy de China Zorrilla, de la memoria actoral nacional. Soy una mezcla de mi tía María Elena, que es la hermana de mi papá; de mi mamá y de mis hermanos, que son muy elocuentes, graciosos, hacen chistes de lenguaje y arman tonos y voces. Creo que viene de ahí, de esa cocina.

—Además del teatro, estás filmando una nueva serie.

—Sí, estoy filmando una serie que, creo, ya anunció Netflix. Están Muriel Santa Ana, y Jimena Barón. Por ahora le pusieron El amor es otra cosa, pero nos dijeron que no la anunciemos con ese título porque quizá cambie. El guion es de Agustina Gatto y la dirige Daniel Barone.