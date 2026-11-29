A través de un video compartido en redes sociales, la modelo Daniela Christiansson muestra preparativos vinculados a las tradiciones suecas de Adviento. En las secuencias se observa la colocación de candelabros con cuatro velas, la elaboración de masas dulces de repostería en una cocina junto a su niña Elle, la presencia de un árbol navideño decorado y el pequeño Lando jugando con piezas en el suelo

Guardar

Mientras la cuenta regresiva hacia Navidad transcurre con temperaturas de verano en Buenos Aires, Daniela Christiansson compartió cómo sostiene sus tradiciones suecas junto a Maxi López y sus hijos. La modelo publicó una serie de videos desde su hogar argentino, donde mostró preparaciones típicas, una mesa decorada con velas y escenas familiares con Elle y el pequeño Lando.

“Este año, entre mudanzas y una Navidad diferente, en pleno verano, quise mantener vivas mis pequeñas tradiciones suecas que pasan de generación en generación: Santa Lucía, Lussekatter, velas de adviento y mucho amor para nuestra Navidad sueco-argentina”, escribió Christiansson sobre las imágenes que difundió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La secuencia puso el foco en costumbres que forman parte de la identidad familiar de la modelo. Entre ellas apareció la elaboración de lussekatter, unos panes dulces de azafrán tradicionales de Suecia, asociados con la celebración de Santa Lucía, que cada 13 de diciembre marca el inicio de las fiestas navideñas en ese país nórdico. En uno de los videos, Elle participó de la preparación de la masa, mientras Lando jugaba en el piso cerca de ella.

También compartió una postal de la mesa familiar a tres semanas de la Navidad. Allí se vieron candelabros dorados, velas y distintos elementos de decoración que remiten al Adviento, el período previo a la celebración del 25 de diciembre. Para Christiansson, esta será una Navidad atravesada por una transformación geográfica y cotidiana: dejó Europa para instalarse con su familia en la Argentina.

PUBLICIDAD

Desde que se mudó a la Argentina, hace apenas unos meses, la modelo comparte sus propias costumbres suecas. En este caso, la preparación de la mesa navideña y de las tradiciones para las Fiestas

La decisión de radicarse en Buenos Aires implicó una nueva organización para el clan. Maxi López buscó estar cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos mayores fruto de su relación con Wanda Nara, además de impulsar proyectos laborales en el país. Daniela acompañó ese cambio junto a Elle y Lando, quien llegaron a la Argentina después de completar las vacunas y los controles necesarios para viajar.

La mudanza cerró una etapa de dos años en Suiza, país al que la modelo volvió después de 15 años lejos y donde nació Lando. En su despedida, Christiansson recordó el valor personal que tuvo ese regreso. “Dos años que me llevo para siempre en el corazón”, expresó al publicar imágenes de su vida familiar antes de partir.

PUBLICIDAD

En ese mensaje, también habló de los lazos que conserva con distintos lugares de Europa. “Aunque mis raíces también están en Suecia, Suiza siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, afirmó. La modelo creció en Suiza y aprovechó aquel tiempo para reencontrarse con familiares, amigos y recuerdos de su infancia, una experiencia que compartió con López y con Elle.

Con la añoranza y las costumbres intactas, la modelo quiso traer a Argentina alguna de sus tradiciones suecas

“Sin duda, uno de los momentos más especiales fue el nacimiento de Lando, rodeados de mi familia”, señaló entonces. A su vez, definió su llegada a la Argentina como el comienzo de una etapa distinta: “Hoy empieza una nueva aventura en Argentina y estoy muy feliz e ilusionada por todo lo que viene”.

PUBLICIDAD

Después de aterrizar en Ezeiza junto a sus dos hijos, su madre y su perra Kika, Christiansson comenzó a mostrar algunos pasajes de su adaptación porteña. Recorrió el Obelisco, el Teatro Colón, la Avenida Corrientes, la Casa Rosada y Puerto Madero, en un paseo que realizó con su mamá y los chicos. “Sightseeing in Buenos Aires today”, escribió en una de esas postales, junto a una foto tomada desde un auto en el centro de la ciudad.

Maxi López confirmó en ese momento que la mudanza ya estaba resuelta. “Ahora sí, ya vienen para quedarse. Ya cerramos la casa en Suiza”, dijo ante las cámaras de Intrusos. La pareja atravesó meses de distancia mientras el exfutbolista trabajaba en la cobertura del Mundial 2026 y Christiansson organizaba desde Europa el traslado de las pertenencias familiares.

PUBLICIDAD

Ahora, con una Navidad de verano por delante, la modelo busca que sus hijos incorporen los rituales que ella conoció desde chica. Las velas de Adviento, la celebración de Santa Lucía y los lussekatter aparecen como una forma de unir las costumbres europeas con el presente argentino de la familia. Entre panes de azafrán, adornos navideños y juegos de sus hijos, Christiansson dejó una imagen de esa convivencia de mundos que resumió como una “Navidad sueco-argentina”.