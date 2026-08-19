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Benjamín Vicuña reveló un cambio clave en su agenda profesional: de qué se trata

En medio de su tenso panorama personal, el actor chileno compartió en redes una decisión que marca un nuevo rumbo en su carrera

Personajes - Benjamín Vicuña
En medio de funciones a sala llena, el actor comunicó a sus fans una determinación que impacta en su temporada laboral (Adrian Escandar)
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En medio de una agenda marcada por proyectos profesionales y una exposición mediática constante, Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al anunciar una decisión que marca un nuevo giro en su carrera. Mientras protagoniza Secreto en la Montaña junto a Esteban Lamothe, el actor chileno comunicó a través de sus historias de Instagram que se prepara para despedirse de su papel en la exitosa obra teatral.

En seis semanas me despido de Secreto en la montaña”, escribió junto a una fotografía sobre el escenario, confirmando que su salida se dará en poco más de un mes. Ante el inesperado anuncio, lejos de alimentar rumores sobre su salida, Vicuña explicó rápidamente los motivos detrás de su decisión.

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En otra historia desde su cuenta personal, aclaró que se trata de una pausa motivada por compromisos laborales asumidos con anterioridad. “Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra”, detalló, dejando claro que su alejamiento no está relacionado con ninguna cuestión personal ni con los recientes episodios de exposición mediática. Además, para evitar especulaciones sobre el futuro del espectáculo, remarcó: “Pero la obra sigue”.

La decisión de Benjamín Vicuña en medio del furor de su obra teatral
Vicuña publicó que deja la obra para enfocarse en otros proyectos (Instagram)

El actor también compartió una imagen junto al elenco y al equipo de Secreto en la montaña, acompañada de unas palabras sentidas en la antesala de esta nueva etapa profesional. “Le deseo a mis compañeros una gira preciosa. Han sido meses increíbles, de mucho amor, debate y de tocar almas”, escribió Vicuña, agradeciendo el tiempo compartido y dejando en evidencia el vínculo construido con sus colegas sobre y fuera del escenario.

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Secreto en la montaña es la versión teatral del relato de Annie Proulx que Ang Lee llevó al cine en 2005 bajo el título Brokeback Mountain, una historia de amor entre dos vaqueros que sacudió las convenciones de la época y se transformó en un clásico contemporáneo. La adaptación escénica, con guion de Marcos Carnevale y dirección de Javier Daulte, reúne a Vicuña y Lamothe en los roles protagónicos, acompañados por Laura Paredes y Gabriel Tocastro. Antes de su desembarco en Buenos Aires, la obra tuvo versiones en Inglaterra y Brasil, y desde su estreno en la Argentina cosechó elogios de la crítica y una importante respuesta del público.

La decisión de Benjamín Vicuña en medio del furor de su obra teatral
El actor chileno, junto a sus compañeros de elenco, expresó su agradecimiento al público y a los actores tras la temporada teatral (Instagram)

En paralelo a este anuncio profesional, Vicuña atraviesa días de alta exposición mediática. El último fin de semana estuvo marcado por un nuevo round de tensión con Mauro Icardi, en el marco de la compleja trama que lo une a la China Suárez y a sus hijos menores. Aunque el actor buscó mantener distancia de la polémica, finalmente fue interceptado por un móvil de Intrusos (América), donde brindó declaraciones breves pero contundentes sobre la situación.

El martes, mientras el cruce escalaba en las redes, Vicuña eligió el bajo perfil y trató de evitar la confrontación pública. Las cámaras del ciclo lo encontraron cerca del edificio donde vive, a pocos metros del MALBA, y registraron su reacción ante la consulta por los mensajes de Icardi. “No voy a hablar. La vida es esto. La vida son las responsabilidades, el colegio, ir y traer, tener... Perdón”, respondió, fijando un límite y dejando entrever que sus prioridades pasan por otro lado.

El cronista insistió, preguntando si la situación lo angustiaba, considerando que el tema toca su rol más sensible: la paternidad. Vicuña no dudó: “Es que no voy a seguir alimentando esto. Nunca lo hice. No me interesa”. Frente a la persistencia del periodista, el actor fue aún más claro: “¿Entendés o no?”. El notero asintió, pero le recordó los dichos de Icardi sobre el tiempo que Vicuña habría compartido con sus hijos en Argentina. “Eso es absolutamente ridículo”, sentenció el actor chileno.

Luego de las historias de Mauro Icardi en respuesta a sus dichos en PH, Podemos Hablar (Telefe), Benjamín Vicuña fue interceptado por la prensa sobre el tema (Intrusos - América)

La entrevista también incluyó una consulta sobre el apoyo de su pareja, Anita Espasandín, en este contexto de alta exposición. “Sí, siempre, siempre”, aseguró Vicuña, agradeciendo el acompañamiento en medio de la tormenta mediática. La breve pero firme interacción dejó en evidencia la postura del actor: no está dispuesto a ventilar su vida familiar ni a alimentar disputas públicas, aunque el tema lo toque de cerca.

Mientras se despide de uno de los personajes más comentados de la temporada y se prepara para nuevos desafíos profesionales, Vicuña apuesta por el trabajo, el compromiso y los vínculos personales como refugio frente al ruido mediático. La vida continúa, y el escenario, al menos por ahora, lo espera en otros territorios.

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Benjamín VicuñaEsteban LamotheSecreto en la MontañaTeatro

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