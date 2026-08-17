La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

El futbolista fue contundente contra el actor chileno luego de sus dichos en PH, Podemos Hablar (Instagram/Captura de video)

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Este fin de semana, el mundo del espectáculo volvió a quedar en vilo ante una nueva escalada de tensiones entre figuras reconocidas de la farándula. Tras los dichos de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez, Mauro Icardi decidió meterse de lleno en la polémica y fue especialmente duro en las redes sociales. Sin embargo, no solo sus palabras captaron la atención, sino también un detalle particular: la publicación de la imagen de un baño.

Todo comenzó a partir de las declaraciones que Vicuña realizó en PH, Podemos Hablar (Telefe), donde habló abiertamente sobre el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la China y cómo vive la distancia con ellos. Las palabras del actor chileno fueron directas: “Nadie me va a robar el amor que nos tenemos”. Un día después, Icardi reaccionó desde sus historias de Instagram con una provocación que no pasó inadvertida. Primero escribió un extenso mensaje aludiendo principalmente a la frase del actor. “Yo más que preocuparme porque alguien ”te robe" el vínculo con tus hijos me preocuparía por verlos y estar con ellos", arrancó. Y continuó contando que hace casi tres meses que están en Argentina y que él solo estuvo presente 15/20 días.

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Acto seguido, en otra historia, el futbolista compartió la foto de un baño de mármol, acompañada por tres emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay”, de la propia Suárez.

La imagen del baño funcionó como un dardo puntual y remitió a una vieja pelea que había involucrado a Vicuña y a la China. Hace un año, la actriz publicó un extenso escrito titulado “el padre del año”, lo que llevó a que en redes sociales muchos usuarios bautizaran a Vicuña como “el padre del baño”. De esta manera, el posteo de Icardi fue interpretado por los usuarios como una clara indirecta, reavivando aquel episodio que había quedado expuesto públicamente y sumando un nuevo capítulo a la tensión entre los protagonistas.

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La particular imagen que eligió Icardi para usar contra Vicuña en las redes

No menos significativo fue el detalle musical de la historia: Icardi musicalizó la imagen con “Ay, ay, ay”, una canción en la que la China habla de desamor, desilusión e indignación. Tras su lanzamiento, la letra de la canción generó especulaciones sobre si estaba dedicada a algún ex, con frases que llamaron la atención, como “Si yo hablara vos te irías del país”, y que muchos interpretaron como una referencia a historias personales no resueltas.

La elección de esta imagen y su contexto no fue casual. La publicación apareció pocos minutos después del extenso descargo que Icardi había hecho contra Vicuña, a quien acusó de “hacerse la víctima” frente a las cámaras. En ese texto, publicado en su cuenta, el futbolista fue directo: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”.

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Previamente, el futbolista se había expresado ante las declaraciones del actor sobre sus hijos (Instagram)

En el centro de la polémica, Icardi agregó: “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió, dejando en claro su postura. Y fue más allá: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

Como era de esperar, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Numerosos usuarios cuestionaron la actitud de Icardi, recordando la historia y los conflictos que mantuvo con Maxi López, expareja de Wanda Nara y padre de sus hijos mayores. “Qué curioso es que Icardi intente dar cátedra de ser buen padre”; “Le va a hacer la psicológica como a Maxi”; “Terapia urgente para Icardi”; “Se le pone a tirarle palos a Vicuña como hacía con Maxi”, fueron algunas de las opiniones que se destacaron en los comentarios.

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A corazón abierto en el ciclo de Andy Kusnetzoff, Benjamín Vicuña contó cómo sobrelleva la distancia física con Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con la China Suárez (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Mientras la polémica sigue creciendo y suma nuevos episodios, queda claro que el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña volvió a encender el debate en las redes y en los medios. Con indirectas, imágenes sugerentes y viejas rencillas que resurgen, el espectáculo argentino suma una nueva trama cargada de reproches, ironías y repercusiones, en la que cada movimiento es observado, analizado y viralizado por miles de seguidores atentos a cada detalle de la vida de sus protagonistas.