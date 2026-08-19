REVIEW | Nimrods: La vida del rock contada por Green Day

Nimrods (2026)

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Green Day no es un nombre que haga falta presentar. Un trío surgido de California que lleva ya casi 4 décadas colmando estadios y marcando la vida de miles de personas, grandes y chicos. Un grupo que cuando parecía que el tiempo estaba empezando a olvidarlo, supo encontrar la forma de mantenerse como parte de la cultura popular.

Es por eso que cuando el año pasado estrenaron el tráiler de su primera película, la expectativa entre los fanáticos se alzó en lo alto. Lo que al principio parecía ser una biopic de las primeras épocas de la banda, terminó siendo un largometraje inspirado en esos años donde Green Day pasaba sus días en la ruta rumbo hacia cualquier lugar donde pudieran tocar. Pero entonces: ¿Qué tan buena está Nimrods?

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Nimrods (2026)

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Nimrods es lo ya mencionado anteriormente: nosotros no estamos viendo la historia de Green Day, sino que estamos viendo a un grupo ficticio llamado Analog Dogs ir hasta Los Ángeles para cumplir el sueño de telonear a la icónica banda. Esto mismo hace que la película pueda incluir canciones y referencias a varios elementos del universo creado por el grupo, así como también guiños a momentos históricos del mismo, como la famosa guerra de barro en la que estuvieron envueltos en Woodstock 94.

Fuera de esto, la película es como cualquier otra historia adolescente ya existente, sin casi ningún cambio en la fórmula o en la forma de ser narrada. Esto no tiene que ser un problema en sí, pero es algo a tener en cuenta si sos de aquellos que no suele disfrutar de este tipo de historias. Sin embargo, se siente como una película con la impronta Green Day en todos lados, ya que su humor, estética y actitud se hacen presente a lo largo de todo lo que dura el largometraje, haciendo que narrar la historia mediante este formato de comedia adolescente sea la decisión adecuada.

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Nimrods (2026)

Yendo de la mano, y para concluir, lo mejor de la película es que no solo cuenta con una banda sonora de canciones ya existentes de Green Day, sino que también tiene números musicales hechos especialmente para la película, llegando al punto de contar con temas hechos por la mismísima banda exclusivamente para este filme. Es un detalle que no es menor, ya que aporta otra capa de cariño y minuciosidad a la película y demuestra aún más el amor con el que la hicieron.

En resumen, Nimrods es una película que si bien no es nada del otro mundo, tiene un espíritu que se deja ver en los detalles, convirtiéndola en un lindo agradecimiento de Green Day a sus fans por tantos años de música.

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6 Cinema Punk Aunque peque de poco original, Nimrods resulta una película entretenida para cualquier fanático de la banda y un público ajeno a la misma Disponible en Cine