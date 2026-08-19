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La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

El encuentro, organizado por Vestex, reúne a 80 firmas en 192 stands y se extenderá hasta el 20 de agosto con foros, talleres y espacios de negocios en el hotel Tikal Futura

Vista aérea de una sala de exposiciones grande con pasillos y múltiples stands. Se observan personas de pie y sentadas en mesas, maniquíes y productos textiles
La industria de vestuario y textiles de Guatemala abrió el Apparel Sourcing Show con un reclamo por más infraestructura vial, energía, puertos y aeropuertos para sostener su competitividad. (Apparel Sourcing Show Guatemala)
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La industria de vestuario y textiles de Guatemala abrió este 18 de agosto la edición 33 del Apparel Sourcing Show con un mensaje doble: el sector reivindica su peso en la economía y los avances recientes para sostener su acceso a mercados, pero advierte que la competitividad futura depende de acelerar mejoras en infraestructura vial, energía, puertos y aeropuertos.

La feria, organizada por Vestex, reúne a 80 empresas expositoras en 192 puestos y se desarrolla hasta el 20 de agosto con foros, conferencias, espacios de networking y talleres en el Centro de Convenciones del hotel Tikal Futura.

En su primera jornada registró 2.395 participantes, un dato que la entidad presentó como una muestra del interés regional en la cadena de suministro del sector.

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El encuentro se celebra después de que los productos del rubro lograran la eliminación del arancel de 10% impuesto por Estados Unidos, un resultado que los dirigentes empresariales reconocieron como un esfuerzo del Gobierno. Al mismo tiempo, durante la inauguración insistieron en que ese alivio comercial no resuelve por sí solo los rezagos que afectan los tiempos de traslado y los costos logísticos.

Varias máquinas de coser industriales blancas con detalles azules y carretes de hilo naranja y azul en una exposición, con personas en el fondo
La industria de vestuario y textiles de Guatemala abrió el Apparel Sourcing Show con un reclamo por más infraestructura vial, energía, puertos y aeropuertos para sostener su competitividad. (Ministerio de Economía )

El sector aporta exportaciones, empleo y una parte relevante del PIB

De acuerdo con datos citados por Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles, en 2025 las exportaciones del sector representaron USD 1.891 millones. El ramo equivale a alrededor del 7,7% del producto interno bruto y concentra una quinta parte de las exportaciones manufactureras de Guatemala.

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Ceballos explicó que más de 500 empresas conforman este clúster industrial. La organización define a esa red como una cadena de valor integrada durante décadas, con fibras, hilaturas, textiles, confección, tecnología, logística y servicios especializados.

La inauguración contó con la presencia de la ministra de Economía Gabriela García, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras Carlos Arias, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores Francisco Ralda Sarg y el propio Ceballos.

Tres personas en traje formal cortan una cinta azul frente a un arco con carteles que anuncian el Apparel Sourcing Show y figuras artísticas
La industria de vestuario y textiles de Guatemala abrió el Apparel Sourcing Show con un reclamo por más infraestructura vial, energía, puertos y aeropuertos para sostener su competitividad. (Apparel Sourcing Show Guatemala 17 h ·)

Los empresarios valoran la Ley de Puertos, pero reclaman ejecución y más infraestructura

Arias sostuvo que la competitividad no es una condición dada, sino una construcción colectiva del país. Durante su intervención afirmó: “La competitividad de un país se construye, no se tiene, no nace, no viene inherente en el proceso nacional de un país, sino que es un esfuerzo que toma, pues básicamente, a todos sus ciudadanos, a todos los representantes de todos los sectores, del sector político, del sector privado”.

El dirigente de CACIF vinculó esa tarea con un mercado internacional que castiga cualquier pérdida de eficiencia. En sus palabras: “Los clientes alrededor del mundo no perdonan los errores de competitividad o de falta de competitividad de un país”.

Arias dijo que el sector privado organizado considera una buena noticia la aprobación de la Ley de Puertos este año, después de un trabajo conjunto con el Gobierno y el Congreso de la República. Según explicó, esa norma busca que Guatemala tenga en el futuro mayor capacidad portuaria, con puertos privados, público-privados y más puertos públicos para mejorar la competitividad marítima.

También mencionó la ley de aeropuertos como otra iniciativa en la que el país buscará avanzar este año. Su planteo fue que esa infraestructura logística es necesaria para que Guatemala mantenga su capacidad de competir.

El punto de mayor preocupación, según el presidente empresarial, sigue siendo la infraestructura terrestre. Señaló que los tiempos de traslado hacia los puertos y los movimientos económicos que necesita el país continúan siendo un reto, y expresó la expectativa de que se implemente la ley de infraestructura prioritaria, que, según su descripción, “sigue un poquito durmiendo el sueño de muchos”.

Apparel Sourcing Show busca mostrar una oferta integrada para compradores internacionales

La feria se presenta como la única cita comercial de Centroamérica dedicada de forma específica a la industria de vestuario y textiles en la región del DR-CAFTA. El Apparel Sourcing Show reúne en un solo espacio hilados, textiles, insumos, maquinaria y servicios especializados.

Para las empresas expositoras, el evento funciona como una vitrina para mostrar capacidades productivas, certificaciones y propuestas de valor ante compradores internacionales, marcas y cadenas minoristas interesadas en explorar o consolidar proveedores en Guatemala y la región. Para los visitantes, la oferta incluye un piso de exhibición integral con manufactura e insumos regionales.

Durante el acto inaugural, García destacó la trayectoria de una industria que, según expresó, ha evolucionado para responder a mercados que demandan calidad, innovación, flexibilidad y tiempos de respuesta cada vez más rápidos. La ministra añadió: “En el Ministerio de Economía reconocemos el trabajo de VESTEX y de las empresas que forman parte de este entramado productivo, así como su contribución al empleo, las exportaciones y la competitividad del país”.

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