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Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

Entre camarines, maquillaje y ensayos, los actores anticipan el clima y la intensidad de Secreto en la montaña, la adaptación al escenario del clásico filme, bajo la dirección de Javier Daulte y la producción general de Adrián Suar

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De cara al estreno de la obra, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe dieron un vistazo de la preparación de sus personajes (Soy Prensa/X)

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe no paran de sorprender. Dos nombres que, por separado, ya garantizan talento y carisma, pero que juntos prometen una explosión escénica que dará que hablar. Esta vez, los actores se animan a un desafío que los saca del lugar común y los invita a meterse en la piel de dos personajes icónicos en un proyecto que ya genera expectativa en el público: la versión teatral de Secreto en la montaña.

No es casual que Vicuña y Lamothe sean los elegidos para este estreno. Ambos han demostrado a lo largo de sus carreras que buscan correrse de lo fácil y apostar a papeles que exijan versatilidad y entrega. Mientras Benjamín transita un presente cargado de proyectos y reencuentros familiares, Esteban viene de arrasar en el streaming con Envidiosa, la serie que protagoniza junto a Griselda Siciliani y que se convirtió en un verdadero furor en las plataformas digitales. El dato no es menor: fue en esa tira donde compartieron elenco, potenciando sus cualidades y mostrando, una vez más, la química que logran cuando están frente a cámara.

Ahora, el desafío es distinto. Bajo la dirección de Javier Daulte, el libreto de Marcos Carnevale y la producción general de Adrián Suar, Vicuña y Lamothe se preparan para subir al escenario del Multiteatro el próximo 7 de mayo y dar vida a una de las historias de amor más conmovedoras de la ficción contemporánea. La trama no necesita presentación: dos jóvenes vaqueros en el interior profundo de Estados Unidos, un vínculo prohibido, una pasión que desborda el contexto y una sentencia que marca el destino de ambos.

La dupla Vicuña-Lamothe se prepara ante el inminente estreno de la obra (Soy prensa)
La dupla Vicuña-Lamothe se prepara ante el inminente estreno de la obra (Soy prensa)

El primer adelanto permite espiar el detrás de escena de esta producción. El video arranca en camarines, con ambos actores frente al espejo mientras una maquilladora les da los últimos retoques. Vicuña, con una camisa a cuadros y chaqueta de mezclilla, y Lamothe, con camisa clara y chaqueta marrón, adoptan el vestuario clásico de vaqueros, completado por sombreros de ala ancha y botas. La transformación es total, dejando así en claro la concentración, la energía previa y el ritual silencioso de quienes saben que están a punto de encarar un papel que exige sensibilidad y entrega.

Luego, las imágenes se trasladan al estudio de grabación. Vicuña aparece sentado sobre una paca de pasto, con la mirada perdida y una actitud introspectiva que anticipa la carga dramática del relato. Lamothe, mientras tanto, recibe más retoques de maquillaje, preparándose para una sesión de fotos que busca transmitir el clima de la obra. La luz suave y natural, el fondo oscuro y los fardos de pasto aportan una ambientación rural que ayuda a crear la atmósfera íntima que la historia necesita.

Con escenas que evocan el universo rural y la tensión de la historia original, los actores revelan el costado menos conocido de la preparación para el nuevo proyecto
Con escenas que evocan el universo rural y la tensión de la historia original, los actores revelan el costado menos conocido de la preparación para el nuevo proyecto

El video cierra con escenas que evocan el corazón de la trama: los actores posan juntos, abrazados, con gestos de complicidad y miradas que dicen más que mil palabras. Sin necesidad de diálogos, transmiten esa mezcla de amor prohibido, tensión emocional y humanidad cruda que definieron la película original y que ahora prometen llevar al teatro. La química entre ambos es evidente y el público ya lo celebra en los comentarios.

El romance entre los personajes de Vicuña y Lamothe invita a reflexionar sobre la libertad, los prejuicios y las imposiciones sociales, en una época donde amar a quien uno quiere podía costar demasiado caro.

Los protagonistas junto al director de la obra, javier Daulte, y uno de sus productores, Adrián Suar (Soy Prensa)
Los protagonistas junto al director de la obra, javier Daulte, y uno de sus productores, Adrián Suar (Soy Prensa)

Pero el presente de los actores no es solo profesional. Vicuña viene de celebrar el cumpleaños de su pareja, Ana Espansandín, en una fiesta rodeada de amigos y familia, mostrando que el equilibrio entre el trabajo y los afectos sigue siendo una prioridad. Por su parte, Lamothe aprovechó el último receso para disfrutar de unas vacaciones por el sur de Francia, acompañado por su pareja y excompañera de elenco de Envidiosa, Débora Nishimoto. Ambos, cada uno a su manera, demuestran que la vida personal y los grandes proyectos pueden ir de la mano.

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