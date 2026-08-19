El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

En medio de un show realizado en abril de 2025, el artista Lucas Sugo sorprendió a su público al pedir que recen por la salud de "uno de su familia" (TikTok)

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El mundo del espectáculo atraviesa horas de dolor tras conocerse la muerte de Florencia Sugo, la hija mayor del popular cantante uruguayo Lucas Sugo. Con solo 23 años, la joven falleció luego de luchar durante más de un año contra una enfermedad oncológica diagnosticada en 2025. La noticia fue confirmada tanto por el mánager de Sugo como por el propio artista, y rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores y colegas. En medio de la conmoción, volvió a circular en redes un emotivo video grabado durante un show del cantante, donde, con la voz quebrada y una guitarra entre las manos, pedía oraciones por la salud de un integrante de su familia, sin revelar en ese momento la identidad de Florencia.

Aquel momento, registrado en abril de 2025, mostró a Sugo deteniendo el concierto para abrir su corazón ante el público. “Solo les quiero pedir, por favor, a todos los presentes... Les quiero pedir de todo corazón, porque estoy pasando el peor momento de mi vida, que a partir de esta noche, recen por mi familia y la salud de uno de mi familia. Les pido por favor eso. Es lo que les pido de todo corazón”, expresó visiblemente conmovido.

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“Necesito la fe de todos, por favor”, insistió el músico, que, en aquel entonces, había mantenido en privado el duro diagnóstico en la intimidad de su hogar.

El cantante Lucas Sugo y su hija Florencia, quien fue diagnosticado con una enfermedad oncológica en marzo de 2025 (Instagram)

Recién en marzo de 2026, al cumplirse un año desde que supo que era enfermedad oncológica, Florencia decidió dar a conocer públicamente su situación a través de sus redes sociales. En aquel momento, eligió compartir tanto sus sensaciones como su proceso, y agradeció el cariño recibido durante los meses de tratamiento. “Hola, ¿cómo están? Quería hacer este videíto para agradecer a todas las personas por el cariño, por el apoyo incondicional que recibo día a día desde el día uno. Más adelante les voy a hacer algún videíto, alguna publicación explicando mi situación, mi proceso, para que puedan entender un poco mejor. Y más que nada era para agradecerle a todos por el cariño, que de verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias”, dijo la joven en uno de los fragmentos que hoy vuelve a compartirse entre quienes la seguían.

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En paralelo, Florencia había compartido un texto en el que relató, con una sensibilidad que conmovió a muchos, cómo cambió su vida desde aquel diagnóstico. “A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”, comenzó escribiendo la joven.

En medio del proceso de su enfermedad, la hija de Lucas Sugo, Florencia, se mostró agradecida con sus seguidores por el apoyo recibido (Instagram)

!Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud”, continuó.

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En ese texto, la joven también dejó un mensaje de gratitud y esperanza para quienes la acompañaron en la distancia: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una. Gracias a cada una de las personas que han estado desde el día uno, a cada uno de los que me escriben mandándome su amor, su apoyo y sus oraciones. Porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37”. Su lema, “un día a la vez”, se transformó en una consigna para enfrentar la adversidad, agradecer lo simple y valorar el presente.

En sus redes sociales, tanto el cantante Lucas Sugo como su hija Florencia mostraron su cercana relación con divertidos momentos y trends juntos (TikTok)

En pleno momento de duelo, el video de Lucas Sugo pidiendo por la salud de su hija vuelve a emocionar a quienes lo acompañaron desde el principio. La despedida de Florencia dejó una huella de fortaleza, gratitud y amor, y su mensaje sigue vigente entre quienes la conocieron y en la comunidad artística que hoy acompaña a la familia Sugo en el dolor.

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