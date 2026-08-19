El singular récord que está a punto de romper un club europeo con su nuevo fichaje

Rodrigo Mora fue presentado como nuevo refuerzo de la Roma, proveniente del Porto (Instagram/AS Roma)

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La AS Roma está a un paso de completar una marca inusual en el fútbol europeo: haber utilizado todos los dorsales del 1 al 99 a lo largo de su historia. La posibilidad quedó abierta con la llegada del portugués Rodrigo Mora, quien podría quedar inscripto con la camiseta 86.

Según los registros históricos de Transfermarkt, ese era el único número que todavía no aparecía vinculado a un futbolista del club. De acuerdo con OneFootball, el mediocampista ofensivo de 19 años, incorporado desde el FC Porto, ya usaba ese dorsal en su etapa en Portugal y buscaría sostenerlo en su nueva etapa en Italia.

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De esta manera, el conjunto italiano completará la serie total de camisetas entre el 1 y el 99.

El 86, la pieza que le falta a la Roma

Históricamente, la Roma se caracterizó por el uso de dorsales altos en sus jugadores. Aparecen casos como el 92 de Stephan El Shaarawy, el 94 de Jérémy Ménez, el 98 que usaron varios futbolistas y el 99 de Mile Svilar. También figuran las camisetas 84, 85, 87, 88 y 89.

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OneFootball señaló que el 86 era el único número que nunca había tenido dueño. El arribo de Mora desde la liga de Portugal puede abrir ese hecho inédito.

Por su parte, Transfermarkt remarcó que Mora aparece registrado con ese dorsal para la temporada 2026/27. Si esa información se confirma en el terreno de juego, entonces la Roma habrá utilizado por primera vez en su historia todos los números disponibles, una circunstancia inusual entre los grandes clubes del fútbol europeo.

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En cuanto al pase del delantero portugués, Corriere dello Sport informó que se alcanzó un acuerdo por 25 millones de euros más bonos y cláusulas vinculadas a una futura transferencia, después de varios días de negociación con el Porto.

En el Porto, tanto en el plantel principal como en las divisiones juveniles, Mora usó el dorsal 86. Ese antecedente refuerza la hipótesis de que busque repetir ese número en su nueva etapa.

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La historia de los números en Roma y el peso de ciertas camisetas

En una publicación de la AS Roma, disponible en su sitio web oficial, el repaso permite medir el valor simbólico de ciertos números en la historia reciente del club y entender que la aparición del 86 va más allá de la decisión de un jugador.

En un plantel en el que la 10 se relaciona con Francesco Totti, la 16 con Daniele De Rossi y la 9 con delanteros importantes, la lista completa hasta el 99, agregando así un dato más al registro oficial.

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Totti, Batistuta, Dybala y De Rossi, algunos de los dorsales más icónicos que tuvo la Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que quedaron asociados a jugadores argentinos

Abel Balbo (número 9 ): la utilizó cuando comenzaron los dorsales fijos en 1995, según el sitio oficial del club. Luego, esta terminó pasando a manos de Gabriel Batistuta.

Gabriel Batistuta (número 18 ): fue el dorsal que llevó en la espalda durante la temporada 2000/01 en la que se consagró campeón de la liga italiana.

Paulo Dybala (número 21 ): eligió ese dorsal en su llegada a la Roma en 2022 y lo sostuvo como una marca de continuidad en su carrera. Rechazó la posibilidad de usar la 10 que quedó vacante tras el retiro de Francesco Totti .

Javier Pastore (número 27 ): utilizó esa camiseta durante su paso por la Roma entre 2018 y 2021. Aunque su ciclo no alcanzó la continuidad que el club esperaba, el 27 quedó ligado a uno de los nombres argentinos de mayor jerarquía técnica que pasó por el plantel en los últimos años.

Nicolás Burdisso (número 29): el dorsal quedó asociado al defensor argentino que defendió los colores de La Loba entre 2009 y 2014.