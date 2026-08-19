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Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

La actriz y Aíto de la Rúa eligieron viajar a Botswana junto a Tao y Bee para vivir una experiencia única durmiendo bajo las estrellas

Acompañada de Aíto de la Rua y los dos niños que tienen en común, la actriz disfruto de la naturaleza africana (Video: Instagram)

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El amor de Calu Rivero por los animales no es decorativo: es parte de la crianza que les ofrece a sus hijos Tao y Bee. Por eso el safari en Botswana junto a Aíto de la Rúa no fue para ellos un primer contacto con la naturaleza sino una profundización de algo que ya conocen llevada ahora a la escala de la sabana africana. Allí, sus leones, jirafas y búhos en estado salvaje fueron los grandes protagonistas de esta experiencia inolvidable que vivió la familia.

La actriz documentó la experiencia en sus redes sociales con imágenes de animales, un campamento móvil en medio de la llanura y momentos familiares que resumió en una frase: “Abrirles el mundo con coraje y seguridad”. Ese propósito atraviesa cada una de las publicaciones. “La aventura es educación”, escribió sobre una imagen en la que Tao, el mayor de sus dos hijos, mira el horizonte desde la ventanilla del vehículo safari, con el cielo rosado del atardecer de fondo.

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El grupo viajó por la región con un operador local especializado en safaris. Las salidas se realizaron en vehículos 4x4 y en un camión campamento equipado con mosquiteros, estacionado en la llanura abierta, rodeado de pasto seco y cielo despejado, lugar que eligieron para dormir bajo las estrellas. Calu lo describió con unas palabras publicadas sobre esas postales: “Demasiado bello para ser razonable”.

Acompañada de Aíto de la Rua y los dos niños que tienen en común, la actriz disfruto de la naturaleza africana (Video: Instagram)

Durante los recorridos, la familia avistó una variedad de animales en su hábitat natural. Entre ellos, una jirafa solitaria caminando por la sabana al atardecer, un búho posado en la rama de un árbol con luz dorada, y un antílope moviéndose entre la vegetación densa.

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El momento de mayor tensión y asombro llegó con el avistamiento de una leona. Las imágenes muestran al animal de espaldas, inmóvil entre el pasto, a pocos metros del vehículo. Calu reaccionó en voz alta y le señaló la escena a Tao: “Mirá, mirá, nos mira, Tao, nos mira”. Alguien del grupo le recordó entonces la regla básica del safari: “Ahora es cuando tenemos que callarnos y no decir nada”. Calu, entre risas, le confirmó a su hijo lo que acababa de presenciar: “Tao, te mira. Y viste un león”.

El conductor del vehículo celebró el avistamiento en inglés: “Viste al león. Con suerte. En estado salvaje”. La actriz respondió con una exclamación y una carcajada. La reacción de los niños ante cada encuentro con la fauna quedó sintetizada en la leyenda que Calu eligió para acompañar esas imágenes: “Bee y Tao están como”, seguida de un gesto de asombro.

Tres personas en un vehículo de safari; una mujer con gafas de sol ríe y sostiene binoculares, un niño mira por binoculares, y una mujer abraza al niño. Un hombre se ve detrás
Calu no solo viajó con sus dos hijos y su pareja sino que sumó a otros familiares

Otro de los videos registró una escena de mayor dramatismo. El guía del safari explicó el comportamiento de un león solitario al caer el calor del día: “Ahora está refrescando. Va a empezar a ponerse activo, y él lo sabe por sí mismo: tiene un problema”.

Mientras el grupo observaba desde el vehículo, el guía continuó: “Las hienas van a empezar a aparecer y a desafiarlo para quitarle la comida, así que es mejor que vaya y empiece a comer”. Alguien del grupo pedía en voz baja que miraran, sin apartar la vista del animal. El guía cerró la observación señalando que otro animal se acercaba a la comida del león: “Creo que ese tipo está un poco más cerca de tu comida, de tu festín”.

Un camión de safari con una tienda de campaña en el techo en un paisaje nocturno, con antorchas, estrellas y la silueta de un niño
El grupo eligió dormir bajo las estrellas en el medio de la sabana (Instagram)

El viaje no fue solo entre Calu, Aíto y los niños. Una de las imágenes mostró al grupo completo a bordo del vehículo safari, con la leyenda “Viva la familia”. Entre los presentes se identificó a una amiga de la actriz, quien aparece sonriendo con una cámara fotográfica en mano mientras uno de los niños pequeños descansa en brazos de otra integrante del grupo.

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