América
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

El Congreso Nacional prepara dos reconocimientos honoríficos para figuras estadounidenses con vínculos diferentes con Honduras

La condecoración a María Elvira Salazar se fundamenta en su actividad política y en el respaldo a Honduras que la directiva legislativa le atribuye en Estados Unidos. REUTERS/Jair Coll
La condecoración a María Elvira Salazar se fundamenta en su actividad política y en el respaldo a Honduras que la directiva legislativa le atribuye en Estados Unidos. REUTERS/Jair Coll
Guardar

La presidencia del Congreso Nacional en Honduras presentó dos proyectos de decreto para condecorar a la congresista estadounidense María Elvira Salazar y al actor Michael Douglas.

Los homenajes están previstos durante las próximas visitas de ambos a Honduras. Salazar asistiría a la sede parlamentaria el 21 de septiembre y Douglas, a finales de agosto, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

PUBLICIDAD

Las propuestas fueron conversadas con la junta directiva y los jefes de bancada, según explicó Zambrano, quien señaló que los reconocimientos responden a los vínculos que ambos han mantenido con Honduras desde ámbitos diferentes.

El primer reconocimiento planteado por el Congreso corresponde a María Elvira Salazar, representante republicana por Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La distinción se relaciona con su actividad política y con el respaldo que, de acuerdo con la directiva del Congreso, ha brindado a Honduras en el escenario estadounidense.

PUBLICIDAD

Zambrano destacó a Salazar como una de las personas que han respaldado a Honduras desde el exterior y señaló que la legisladora estadounidense ha mantenido posiciones favorables hacia el país en los últimos años.

“Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo algunos congresistas norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años como María Elvira Salazar”, expresó el presidente del Congreso Nacional.

La presidencia del Congreso presenta dos decretos para condecorar a María Elvira Salazar y a Michael Douglas.
La presidencia del Congreso presenta dos decretos para condecorar a María Elvira Salazar y a Michael Douglas.

Apoyo a Honduras

La propuesta de condecoración fue discutida previamente con la junta directiva legislativa y los jefes de las distintas bancadas, antes de ser presentada formalmente como proyecto de decreto.

La visita de Salazar al Poder Legislativo hondureño está prevista para el 21 de septiembre, fecha en la que podría concretarse la entrega del reconocimiento una vez que el decreto haya cumplido con el procedimiento legislativo correspondiente.

El acercamiento entre Salazar y autoridades hondureñas se ha mantenido activo durante los últimos años, particularmente en asuntos relacionados con la política regional, la democracia y la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

Salazar, quien representa un distrito del estado de Florida con una importante población latinoamericana, ha mantenido una participación activa en asuntos relacionados con América Latina y el Caribe desde su llegada al Congreso estadounidense.

Para el Congreso hondureño, la condecoración busca reconocer esa participación y las gestiones que la legisladora ha realizado en favor de los intereses que Honduras promueve en Washington.

Michael Douglas y su vínculo con Roatán

El segundo decreto presentado por la presidencia del Congreso corresponde al actor estadounidense Michael Douglas, cuya relación con Honduras está vinculada con las Islas de la Bahía.

El actor Michael Douglas será homenajeado por su vínculo con Roatán durante una visita a finales de agosto. REUTERS/Gonzalo Fuentes
El actor Michael Douglas será homenajeado por su vínculo con Roatán durante una visita a finales de agosto. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Zambrano confirmó que Douglas visitará el Congreso Nacional a finales de agosto y explicó que la decisión de promover la condecoración surgió ante la posibilidad de recibir personalmente al actor.

“Él visita permanentemente Honduras, las Islas de la Bahía y ha promocionado las Islas a nivel internacional”, manifestó el presidente del Congreso.

La directiva legislativa considera que la presencia frecuente de Douglas en Roatán y la exposición pública que ha dado a la isla han contribuido a proyectarla como destino turístico internacional.

Michael Douglas mantiene una relación de larga data con Roatán. El actor y productor estadounidense ha visitado la isla en numerosas ocasiones junto con integrantes de su familia.

Antes de que las distinciones sean entregadas, los proyectos deberán seguir el trámite legislativo correspondiente para convertirse en decretos.

Temas Relacionados

HondurasCongresoMaríaElviraSalazarcondecoraciónMichaelDouglas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

El informe epidemiológico actualizado al 17 de agosto de 2026 registró 3,117 nuevos casos sospechosos en Centroamérica y México, 42 % menos que en 2025, aunque con alzas recientes en tres países.

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Heredia recibirá la distinción el 26 de agosto en San Salvador, un homenaje a su recorrido en el documental y a su trabajo para conectar a Suchitoto con el circuito cultural internacional

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

El encuentro, organizado por Vestex, reúne a 80 firmas en 192 stands y se extenderá hasta el 20 de agosto con foros, talleres y espacios de negocios en el hotel Tikal Futura

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño

La iniciativa genera críticas entre consumidores que reclaman una revisión del gasto público y de privilegios fiscales antes de ampliar el alcance de las obligaciones tributarias

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño

Contraloría y Ministerio Público vuelven a chocar por las auditorías en Panamá

Anel Flores cuestionó la falta de resultados visibles en el caso Panama Ports, mientras la Procuraduría respondió que el expediente supera los 360 tomos y espera información adicional.

Contraloría y Ministerio Público vuelven a chocar por las auditorías en Panamá

DEPORTES

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Nick Kirgyos dio positivo por cocaína: las provocaciones, peleas y escándalos que marcaron su carrera en el tenis

Las fotos de las románticas vacaciones de Lewis Hamilton con Kim Kardashian antes de su regreso a la Fórmula 1

El singular récord que está a punto de romper un club europeo con su nuevo fichaje

TELESHOW

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

Benjamín Vicuña reveló un cambio clave en su agenda profesional: de qué se trata

Matías Bertolotti hizo un mea culpa tras su pelea con Ricardo Canaletti: “Mala mía”

“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

INFOBAE AMÉRICA

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño

Contraloría y Ministerio Público vuelven a chocar por las auditorías en Panamá