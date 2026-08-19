Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

La condecoración a María Elvira Salazar se fundamenta en su actividad política y en el respaldo a Honduras que la directiva legislativa le atribuye en Estados Unidos. REUTERS/Jair Coll

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La presidencia del Congreso Nacional en Honduras presentó dos proyectos de decreto para condecorar a la congresista estadounidense María Elvira Salazar y al actor Michael Douglas.

Los homenajes están previstos durante las próximas visitas de ambos a Honduras. Salazar asistiría a la sede parlamentaria el 21 de septiembre y Douglas, a finales de agosto, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

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Las propuestas fueron conversadas con la junta directiva y los jefes de bancada, según explicó Zambrano, quien señaló que los reconocimientos responden a los vínculos que ambos han mantenido con Honduras desde ámbitos diferentes.

El primer reconocimiento planteado por el Congreso corresponde a María Elvira Salazar, representante republicana por Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La distinción se relaciona con su actividad política y con el respaldo que, de acuerdo con la directiva del Congreso, ha brindado a Honduras en el escenario estadounidense.

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Zambrano destacó a Salazar como una de las personas que han respaldado a Honduras desde el exterior y señaló que la legisladora estadounidense ha mantenido posiciones favorables hacia el país en los últimos años.

“Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo algunos congresistas norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años como María Elvira Salazar”, expresó el presidente del Congreso Nacional.

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La presidencia del Congreso presenta dos decretos para condecorar a María Elvira Salazar y a Michael Douglas.

Apoyo a Honduras

La propuesta de condecoración fue discutida previamente con la junta directiva legislativa y los jefes de las distintas bancadas, antes de ser presentada formalmente como proyecto de decreto.

La visita de Salazar al Poder Legislativo hondureño está prevista para el 21 de septiembre, fecha en la que podría concretarse la entrega del reconocimiento una vez que el decreto haya cumplido con el procedimiento legislativo correspondiente.

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El acercamiento entre Salazar y autoridades hondureñas se ha mantenido activo durante los últimos años, particularmente en asuntos relacionados con la política regional, la democracia y la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

Salazar, quien representa un distrito del estado de Florida con una importante población latinoamericana, ha mantenido una participación activa en asuntos relacionados con América Latina y el Caribe desde su llegada al Congreso estadounidense.

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Para el Congreso hondureño, la condecoración busca reconocer esa participación y las gestiones que la legisladora ha realizado en favor de los intereses que Honduras promueve en Washington.

Michael Douglas y su vínculo con Roatán

El segundo decreto presentado por la presidencia del Congreso corresponde al actor estadounidense Michael Douglas, cuya relación con Honduras está vinculada con las Islas de la Bahía.

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El actor Michael Douglas será homenajeado por su vínculo con Roatán durante una visita a finales de agosto. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Zambrano confirmó que Douglas visitará el Congreso Nacional a finales de agosto y explicó que la decisión de promover la condecoración surgió ante la posibilidad de recibir personalmente al actor.

“Él visita permanentemente Honduras, las Islas de la Bahía y ha promocionado las Islas a nivel internacional”, manifestó el presidente del Congreso.

La directiva legislativa considera que la presencia frecuente de Douglas en Roatán y la exposición pública que ha dado a la isla han contribuido a proyectarla como destino turístico internacional.

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Michael Douglas mantiene una relación de larga data con Roatán. El actor y productor estadounidense ha visitado la isla en numerosas ocasiones junto con integrantes de su familia.

Antes de que las distinciones sean entregadas, los proyectos deberán seguir el trámite legislativo correspondiente para convertirse en decretos.