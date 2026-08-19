La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

La candidatura de Paula Heredia fue impulsada por la Embajada de Francia en El Salvador y evaluada por la Orden y el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia./ (Redes de Paula Heredia)

Guardar

La cineasta, documentalista y promotora cultural salvadoreña Paula Heredia será reconocida como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, según información publicada por elsalvador.com y La Gaceta Suchitoto.

La distinción será entregada por el Ministerio de Cultura de Francia el próximo 26 de agosto, durante una ceremonia que será presidida por la embajadora Anne Denis-Blanchardon, en San Salvador.

La Orden de las Artes y las Letras, creada en 1957, distingue a personalidades que han sobresalido por sus aportes en los ámbitos artístico o literario y por su contribución a la difusión de la cultura. La candidatura de Paula Heredia fue impulsada y documentada por la Embajada de Francia en El Salvador, proceso que fue posteriormente evaluado por las instancias competentes de la Orden y el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, según detalla La Gaceta Suchitoto.

PUBLICIDAD

Paula Heredia cuenta con una trayectoria internacional vinculada al cine y el documental. Ha recibido reconocimientos como un premio Emmy y un ACE Eddie Award. En 2002, Heredia obtuvo el Emmy por su trabajo de edición en el documental “In Memoriam: New York City, 9/11/01”, producido por HBO, y en 2009 dirigió el filme “Africa Rising”, producido por Meryl Streep. Además de su labor audiovisual, Heredia ha desarrollado una importante dimensión cultural y educativa en El Salvador, especialmente en Suchitoto.

Casa Clementina es un espacio fundado por Paula Heredia, desde donde ha promovido iniciativas comunitarias con jóvenes emprendedores./ (Redes Casa Clementina)

La labor de Heredia ha tenido un impacto significativo en la vida cultural de Suchitoto. Es fundadora de la Fundación Casa Clementina y directora artística del Festival Internacional de Cine de Suchitoto (FICS), desde donde ha impulsado la promoción del cine, el arte y el desarrollo comunitario.

PUBLICIDAD

El FICS, creado en 2014, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el público local y producciones cinematográficas salvadoreñas e internacionales, además de propiciar alianzas que han permitido acercar el cine francés a las pantallas salvadoreñas.

En 2025, el festival presentó un ciclo de animación francesa en colaboración con la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y el Institut français de París, según destaca La Gaceta Suchitoto.

Heredia expresó su gratitud al conocer la noticia del reconocimiento. “Me llena de mucha felicidad este reconocimiento. Aceptaré esta distinción con profunda gratitud y con el firme compromiso de seguir tendiendo puentes entre nuestras culturas”, declaró en diálogo con elsalvador.com.

PUBLICIDAD

La Fundación Casa Clementina, fundada por Heredia, ha promovido iniciativas comunitarias como Jóvenes Emprendedores, las Damas de los Bordados, las Residencias Artísticas y el Laboratorio entre Artistas y Artesanos. Estos programas buscan fortalecer la identidad local, la formación técnica y el emprendimiento a través del arte y el patrimonio cultural salvadoreño.

Paula Heredia construyó una trayectoria internacional en cine y documental que incluye un premio Emmy y un ACE Eddie Award./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este reconocimiento, Paula Heredia se suma a una lista de salvadoreños destacados que han recibido la Orden de las Artes y las Letras de Francia, entre ellos los pintores Carlos Cañas y César Menéndez, el escultor Ricardo Carbonell, el director teatral Roberto Salomón, el gestor cultural Sergio Alfaro y la musicóloga Elizabeth Trabanino Suárez, según reporta elsalvador.com.

PUBLICIDAD

La distinción reconoce una trayectoria que ha combinado la creación audiovisual con la gestión cultural y el impulso de proyectos orientados a conectar a las comunidades salvadoreñas con expresiones artísticas nacionales e internacionales. Desde Suchitoto, la comunidad felicita a Heredia por una carrera que ha contribuido a colocar a la ciudad en el mapa cultural y cinematográfico internacional, como resalta La Gaceta Suchitoto.

Esta condecoración reafirma el compromiso de Paula Heredia de continuar promoviendo el intercambio cultural entre El Salvador y Francia, y de seguir aportando al desarrollo artístico y comunitario desde Suchitoto.