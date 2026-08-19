Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

Gustavo Sofovich expresó su opinión sobre la serie biográfica de Moria Casán (Video: Desayuno Americano)

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El lanzamiento de la serie sobre la vida de Moria Casán reavivó debates sobre la representación de figuras históricas de la cultura argentina. Entre quienes tomaron la palabra está Gustavo Sofovich, hijo del productor Gerardo Sofovich, cuya aparición en la ficción fue, para él, escasa y poco consultada. Además de manifestar sus reparos respecto al uso del nombre de su padre, deslizó su interés por una posible biografía audiovisual de Gerardo, reclamando una mirada honesta y sin edulcorantes.

Por un lado, Gustavo definió de manera tajante cómo percibió la presencia de su padre en la serie: “Chiquita”. En su visión, el papel de Gerardo en la carrera de Moria Casán fue mucho más determinante que lo que la ficción mostró. “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria. Igual esto es ficción. Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso para usar el nombre”, señaló en diálogo con Desayuno Americano (El Trece). A pesar de sus reparos, dejó en claro que no hubiera puesto obstáculos: “Lo hubiera dado, por supuesto, porque tratándose de Moria, yo a Moria la amo, así que le hubiera dado”.

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La falta de comunicación directa con la producción fue otro punto central en sus declaraciones. Gustavo explicó que no lo contactaron para solicitar el uso del nombre o la imagen de su padre, y enfatizó que valora la cortesía de un simple llamado en estos procesos. “Lo que te digo es una boludez chiquita, pero me hubiera gustado un llamado”, expresó, quitando dramatismo pero subrayando la incomodidad que le generó la omisión.

En su análisis, relativizó la necesidad de un retrato estrictamente fiel a la realidad en las producciones audiovisuales biográficas. Reconoció que la naturaleza de este tipo de producciones exige recursos narrativos y condimentos que, lejos de desvirtuar, hacen más atractivo el relato para el público. “No tiene que ser tampoco fiel a la realidad, volvamos a eso. Termina siendo ficción. Debe ser ficción, debe tener sal, pimienta, dulce de leche, aceite de oliva y todos los ingredientes para que sea un éxito”.

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Moria Casán y Gerardo Sofovich en un encuentro en un restaurante

Para Gustavo, las biopic deberían priorizar el entretenimiento y la captación del público por encima de una reconstrucción estricta de los hechos. “El descubridor de Moria es Carlos Petit. Si yo no me equivoco y mi memoria no me falla, ella debuta en Los doctores las prefieren desnudas y de ahí pasa al teatro con Gerardo”. Así, aportó una precisión sobre los inicios profesionales de Moria Casán y el rol de su padre en esa etapa.

La inquietud de Gustavo respecto a la imagen de Gerardo se centró en que la serie apenas muestra su peso real en el desarrollo artístico de la protagonista. Para él, la figura de su padre trasciende una participación anecdótica: “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria”, repitió. La ausencia de un acercamiento formal para tratar estos matices fue vivida como una oportunidad perdida para enriquecer la narrativa.

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Otra de las observaciones de Gustavo Sofovich apuntó a los personajes excluidos en la serie, que, a su juicio, fueron decisivos en la trayectoria de La One. En particular, le sorprendió la ausencia de Pepe Parada y la escasa mención de otros humoristas y productores. “Me llamó la atención que no esté Pepe. ¿No está en ningún capítulo? ¿Nada? Pero qué raro”, comentó.

El periodista también consignó la falta de presencia de Nito Artaza en la ficción, algo que Gustavo relativizó en términos de importancia: “Pepe Parada sí fue muy importante. Nito Artaza no sé qué tan importante fue”. Su enfoque resalta la visión de lo coral en la carrera de Moria, en la que varios protagonistas contribuyeron desde distintos lugares.

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Estas omisiones, según Gustavo, no solo afectan la fidelidad histórica sino también el potencial dramático del relato. La construcción de una biografía audiovisual, para él, debería incorporar a quienes influyeron de manera directa y significativa en la vida de la protagonista, evitando simplificaciones que empobrecen la trama.

Jorge Lafauci, Moria Casán, Gerardo Sofovich y Graciela Alfano, integrantes del jurado de "Bailando por un sueño" (Jorge Luengo)

Consultado sobre una eventual serie dedicada a su padre, Gustavo expresó que es algo que tiene presente y que el reciente estreno sobre Moria podría disparar proyectos similares sobre otras figuras del espectáculo nacional: “Siempre tuve la idea, sí. Lo de Moria seguramente abre las puertas a que se haga mucho... Hay muchas personas que se merecen una serie en este país, empezando por capocómicos como Olmedo, Porcel, mi viejo”, enumeró.

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Respecto al enfoque que tendría una biopic sobre Gerardo, su hijo fue claro: buscaría relatar “toda la verdad” y no ofrecer una versión edulcorada. “¿Qué te voy a mostrar, que Gerardo era Heidi? Gerardo no era Heidi”. Así, se refirió a los claroscuros y matices de la personalidad de su padre: “Era un dulce de leche. Por momentos mujeriego, jugaba, escolaseaba, tenía un hijo bravo. ¿Qué querés? Todo eso es el condimento que tendría que ir en la serie de Gerardo”.

Gustavo dejó en claro que, en caso de concretarse ese proyecto, no sería guionista ni responsable directo del desarrollo, sino que aportaría información y contexto. Sobre la elección del actor que podría interpretar a Gerardo, admitió tener alguna idea, pero prefirió no revelarla. Esta cautela marca su deseo de cuidar la imagen y el legado de su padre, sin caer en especulaciones apresuradas.

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A modo de cierre, Gustavo minimizó cualquier conflicto con la producción de la serie de Moria Casán: “No hay que resolver nada porque yo hubiera dicho que sí”. Su postura revela una disposición abierta al diálogo y la colaboración, siempre que se trate con respeto la memoria de figuras centrales de la cultura argentina.