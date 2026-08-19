Las fotos de las románticas vacaciones de Lewis Hamilton con Kim Kardashian antes de su regreso a la Fórmula 1

Lewis Hamilton y Kim Kardashian disfrutaron de sus vacaciones en Hawai antes del regreso de la Fórmula 1

Guardar

En la previa a la reanudación del campeonato de Fórmula 1, que tendrá como regreso el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort (21 al 23 de agosto), los pilotos disfrutaron de sus vacaciones y ya se encuentran pensando en el tramo final de la competencia del automovilismo. Lewis Hamilton, una de las grandes figuras, estuvo compartiendo sus días libres junto a su pareja, Kim Kardashian, y sus hijos en Hawai.

El piloto británico de Ferrari de 41 años y la empresaria estadounidense, de 45, estuvieron juntos en una playa paradisíaca junto al mar. Ambos publicaron algunas fotos de su estadía con el fondo de paisajes rocosos, con palmeras y playas con aguas cristalinas. “Aloha”, escribió Kim Kardashian con una serie de postales en las que se la ve junto a su novio, hijas y practicando surf.

PUBLICIDAD

El siete veces campeón de la F1 hizo lo propio en su cuenta mostrando su descanso, sumando a actividades de preparación física y otras recreativas en la que está a punto de jugar al paintball con su pareja. Ella le contestó el posteo con un corazón. También compartieron un video en el que Hamilton maneja un auto en la arena con su pareja al lado, disfrutando de la experiencia.

Lewis Hamilton abraza a Kim Kardashian en una playa tropical durante sus vacaciones (Instagram)

El vínculo entre Hamilton y Kardashian empezó a tomar forma a fines de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintas ciudades de Europa. La primera confirmación pública llegó en febrero de este año, cuando fueron filmados en el palco del Super Bowl en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Desde entonces, las apariciones públicas se sucedieron en distintos escenarios: un fin de semana en Estelle Manor, en los Cotswolds británicos; viajes a Japón y París; y un beso fotografiado en Malibú, en California, durante abril. El avance de la relación quedó expuesto de manera cada vez menos ambigua a medida que crecían las apariciones fuera del ámbito deportivo.

En mayo, Kardashian viajó a Mónaco para acompañar al piloto en el Gran Premio de Fórmula 1. Allí fue vista junto a su hermana Khloe Kardashian en el balcón del garaje de Ferrari, mientras Hamilton terminó segundo detrás de Kimi Antonelli y le lanzó un beso desde el podio. Según The Sun, el piloto habló entonces ante la prensa sobre la presencia de Kardashian en ese fin de semana. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor, y ella lo hace por mí todos los días”.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton, vestido con un traje de Ferrari, comparte un momento cercano con Kim Kardashian en una aparición pública en Mónaco.

El 1 de junio llegó otro paso en la exposición pública de la pareja, cuando Kardashian publicó en Instagram un video de ambos andando en bicicleta por Nueva York. La declaración más directa de Hamilton sobre la relación apareció después, durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, cuando un fanático le preguntó si su novia era la razón de su buen humor. La respuesta del británico eliminó cualquier margen de duda. “Y claro, claro que es Kim”.

A mediados de julio, el piloto se sumó a unas vacaciones de Kardashian y su familia en el lago de Coeur d’Alene, en Idaho, donde fue fotografiado practicando wakeboard. También la visitó en el set de rodaje de All’s Fair, la serie legal estadounidense en la que participa la empresaria. Fuentes cercanas a la pareja citadas por distintos medios sostienen que la relación se volvió seria con rapidez. Una de ellas dijo a Entertainment Tonight que “Lewis es serio con Kim y ve un futuro con ella”, mientras otra agregó en el mismo medio que Kardashian “siente que finalmente encontró a alguien a su altura”.

PUBLICIDAD

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE LEWIS HAMILTON Y KIM KARDASHIAN

Lewis Hamilton abraza a Kim Kardashian, quien toma la selfie

Lewis Hamilton y Kim Kardashian, listos para jugar al paintball durante sus vacaciones (Instagram)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutaron los últimos días de vacaciones en Hawai (Instagram)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se abrazan en la orilla de una playa tropical, con palmeras, en sus vacaciones

Lewis Hamilton camina por la orilla de una playa de arena dorada y aguas tranquilas bajo un cielo parcialmente nublado

El piloto Lewis Hamilton se retrata sin camiseta frente a un espejo, mostrando sus tatuajes en una imagen capturada durante sus vacaciones

Lewis Hamilton practicó surf durante sus vacaciones con Kim Kardashian