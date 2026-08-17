Cami Homs vende en una feria la ropa que dejó de usar: de calzas por 10 mil pesos a “conjuntos medio polémicos” (Instagram)

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Una campera con valor sentimental y un vestido de jean sin estrenar figuran entre las piezas más llamativas que Cami Homs decidió poner a la venta en una feria de Palermo, en el marco de una iniciativa que busca promover el consumo responsable y de paso, generar dinero con prendas de su vestidor que ya no usa.

La modelo, reconocida por su presencia en redes y su vínculo con la moda, abrió las puertas de su vestidor a sus seguidores mostrando una selección de prendas que incluye desde ropa deportiva hasta abrigos y accesorios de marcas reconocidas.

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Camila Homs impulsa la moda circular al vender prendas de su vestidor en una feria presencial en Palermo (Instagram)

A través de sus historias de Instagram, la expareja de Rodrigo de Paul compartió el proceso de selección y preparación de la mercadería, dejando en claro que el volumen de ropa disponible es considerable. “Esto es un caos, es un poco de lo que va a haber”, afirmó entre risas, mostrando pilas de ropa acumulada y revelando la diversidad de artículos que llevó a la feria.

La feria se realizó de forma presencial en un local del barrio de Palermo, donde los compradores encontraron desde ciclistas deportivas de 10 mil pesos hasta vestidos de jean por 65 mil pesos. La influencer dejó en claro que no habría cambios ni devoluciones, una condición que repitió varias veces: “No se lo pueden perder, las prendas no tienen cambio ni devolución, y cualquier cosa me escriben”, advirtió.

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La venta reúne ropa deportiva, abrigos y accesorios de marcas reconocidas en perfecto estado

Los visitantes pudieron elegir entre bikers, shorts de reconocidas marcas nacionales e internacionales, conjuntos deportivos y prendas de abrigo. Entre los artículos con mayor carga emocional, Homs destacó una campera a la que definió como “mi best seller, la amo con toda mi alma y no tiene uso”. También mostró un chaleco “súper calentito” y un trench impecable, ideales para quienes buscaban opciones de abrigo.

Quienes asistieron a la feria de Camila Homs en Palermo accedieron a prendas originales, muchas de ellas de marcas internacionales y en perfecto estado, a precios accesibles frente al valor de mercado. La venta fue presencial y dirigida especialmente a un público joven, con reglas claras: no se admitieron devoluciones ni cambios, y la comunicación con la modelo fue directa a través de sus redes sociales.

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Los precios oscilan entre 10 mil y 65 mil pesos, con opciones para distintas estaciones y estilos

La decisión de Homs de comercializar ropa usada también respondió a una estrategia económica personal, que combina la sostenibilidad con la posibilidad de renovar su guardarropa sin resignar el acceso a la moda. La influencer apostó por el modelo de “moda circular”, abriendo su placard y dando una nueva vida a piezas que conservaba en perfecto estado, algunas incluso sin estrenar. Entre las prendas más codiciadas se encontró el vestido de jean, que según relató, “nunca me animé a usarlo”, fijando su precio en 60 mil pesos.

La iniciativa de Camila Homs se suma a la tendencia creciente de ferias de ropa impulsadas por figuras de las redes sociales, que buscan ofrecer alternativas accesibles y promover el consumo responsable. Las prendas seleccionadas para la feria incluyeron desde conjuntos deportivos de una famosa marca deportiva, que la modelo describió como “conjuntos medio polémicos que tienen un calce espectacular”, hasta buzos urbanos y abrigos térmicos pensados para distintos gustos y estilos.

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La iniciativa combina sostenibilidad con una estrategia económica personal para renovar el guardarropa sin perder acceso a la moda

Los precios de los artículos exhibidos oscilaron entre los 10 mil pesos y los 65 mil pesos, cubriendo un amplio abanico de opciones para quienes querían renovar su vestuario con piezas de calidad y diseño. La propuesta de Homs, según señaló en sus redes, buscó “ofrecer unos precios muy buenos” y atraer a quienes valoran tanto la marca como el estado impecable de las prendas.

La venta incluyó artículos para diferentes estaciones y ocasiones, destacándose camperas de cuero, chalecos térmicos y vestidos de fiesta. Muchas de estas piezas formaron parte de sus outfits más recordados y, según la influencer, representan una oportunidad para sus seguidores de acceder a su estilo a precios más bajos que los del mercado tradicional.

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La modelo compartió con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram los videos y fotografías del proceso de selección y preparación de la feria, mostrando el “caos” de su vestidor y la variedad de prendas que puso a disposición.