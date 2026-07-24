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Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La diva asistió a la función de Secreto en la Montaña, recibió el cariño de la sala y repartió elogios para los protagonistas

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Mirtha Legrand, invitada especial en una función de la obra teatral 'Secreto en la montaña'

La noche del jueves, Mirtha Legrand se convirtió en el centro de atención cuando llegó al Multiteatro, desafiando el clima gris porteño para presenciar la función de Secreto en la Montaña, la obra que protagonizan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. Su llegada generó una ola de entusiasmo que se percibió tanto entre el público como en el elenco. Desde el inicio de la velada, la histórica conductora fue reconocida por su calidez y su disposición, participando activamente de la experiencia teatral y compartiendo gestos de complicidad con los artistas sobre el escenario.

El entusiasmo de la diva se hizo evidente durante la función, donde no dejó de emocionarse. Al finalizar, Vicuña tomó la palabra desde el escenario para destacar su presencia: “Yo solo quiero decir que además de lo que todos ustedes saben, que es una mujer increíble, inteligente, curiosa, hermosa, hermosa, talentosa, buena compañera. Compartimos una serie hace mucho tiempo, ¿verdad? La dueña. Le quiero dar un fuerte aplauso, por favor, para Mirtha”. Su anuncio no necesitó apellido y el reconocimiento fue respondido con una ovación que marcó uno de los puntos más altos de la noche.

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Visiblemente emocionada, Legrand se levantó de su asiento, tomó el micrófono y expresó: “Muchas gracias. Estoy tratando de reponerme, con esos besos que se acostumbran a dar”, bromeó La Chiqui sobre el romance entre los protagonistas. “Bueno, chicos, hablando en serio, están maravillosos. Un placer haber venido. Te espero en mi programa el sábado”, agregó, haciendo referencia a sus habituales mesazas. “Ahí estaremos”, replicó el chileno, destacando el clima de celebración colectiva.

Mirtha Legrand, acompañada por una mujer y un guardia de seguridad, camina entre una multitud con teléfonos cerca de la entrada de un teatro con cartel
Mirtha Legrand es acompañada por su asistente Gladys Andrade y la seguridad mientras recibe la ovación del público tras ver "Secreto en la montaña" (RS Fotos)

La conductora continuó repartiendo elogios a los artistas y expresando su gratitud con el público: “Noche inolvidable de teatro, de buen teatro. Así que felicitaciones. Gracias al público por tanto amor como me dan. Muchas gracias. Y que sigan el éxito. Este es un espectáculo, como digo yo cuando me gusta mucho, altamente recomendable”.

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Estas palabras sintetizaron el sentimiento general de la velada, en la que la calidad artística y el vínculo entre escenario y platea se potenciaron mutuamente. La despedida fue acompañada de aplausos y una ovación que selló el encuentro: “Buenas noches y hasta pronto”.

Collage de tres imágenes de Mirtha Legrand. Ella saluda al público con un abrigo de leopardo. Luego, habla en un micrófono. Finalmente, camina de la mano con otra mujer
Mirtha Legrand saluda a los asistentes y dialoga con el público de la obra teatral "Secreto en la montaña" en la que fue invitada especial.

Ahora con la venia de la visita de Legrand, Secreto en la Montaña, sostiene su posición como una de las propuestas más convocantes de la temporada teatral. La combinación del talento de Vicuña y Lamothe, sumada a una puesta en escena que alterna momentos de drama y emoción, convierte a la obra en un fenómeno que trasciende el circuito habitual. El público responde con ovaciones y aplausos cerrados, como se evidenció durante la función a la que asistió La Chiqui.

A la salida del teatro, la escena se transformó en un verdadero fenómeno social. Cientos de espectadores y curiosos rodearon el Multiteatro con la esperanza de obtener una foto, un saludo o simplemente compartir un instante con los protagonistas o con la invitada especial de la noche. El clima festivo se trasladó de la sala a las calles, donde la multitud celebró el acontecimiento con entusiasmo, agolpándose en busca de una foto de recuerdo. O al menos, un cruce de miradas.

Primer plano de Benjamín Vicuña sonriendo, rodeado de gente; al fondo, carteles teatrales que anuncian "Secreto en la Montaña" y "La función que sale mal"
Benjamín Vicuña a la salida de la obra Secreto en la Montaña

Las imágenes captadas muestran la magnitud de la convocatoria: seguidores de todas las edades, teléfonos en alto y rostros sonrientes reflejan la importancia que el teatro sigue teniendo en la vida cultural porteña. La sonrisa de los artistas refleja que la función sigue mucho más allá de la caída del telón. Y Mirtha Legrand dio una muestra más de su incondicional apoyo a las producciones nacionales. Y no hay llovizna invernal que la detenga.

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