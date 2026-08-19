Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

Thiago Tirante se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)

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Thiago Tirante comienza a escribir su propia historia en los Masters 1000 sobre canchas duras. El argentino se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un certamen de esta categoría al vencer al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4. Por un lugar en las semifinales, espera por el ganador del duelo entre Alex de Miñaur y Arthur Fils.

Luego del triunfo más importante de su carrera frente al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo, dueño de 101 títulos y máximo ganador de Grand Slam con 24 coronas, una de las mayores incógnitas era saber si su mente, su físico y su tenis sentirían el desgaste o la sensación de haber alcanzado un objetivo después de lo acontecido. Nada de eso ocurrió: el argentino dejó atrás al español Martín Landaluce (67°) y avanzó así a los octavos de final.

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Este miércoles, en el segundo turno de la Tony Trabert, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados y un cielo parcialmente nublado, se enfrentaron Tirante, quien ocupa el puesto 50 del mundo, y Mensik (16°). Ambos fueron los ex números 1 y 2 del ranking mundial junior, respectivamente.

En el inicio del encuentro, el primer set se resolvió por pequeños detalles. Ambos jugadores se mostraron sueltos a la hora de pegarle a la pelota y cada uno cuidó su servicio hasta el duodécimo game. Allí, Tirante no estuvo preciso, su rival aprovechó esa pequeña desconcentración y, ante la atenta mirada de su novia argentina, Josefina Catino, se adelantó en el marcador por 7-5.

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Mensik, a sus 20 años, ya consiguió sus dos primeros títulos en el Tour: la temporada pasada conquistó el Masters 1000 de Miami, donde venció a Djokovic en la final, y a comienzos de este año se consagró en Auckland tras superar en el partido decisivo al argentino Sebastián Báez (53°). Además, alcanzó por primera vez las semifinales de un Grand Slam en Roland Garros y registra un triunfo frente al italiano Jannik Sinner, líder del ranking, en los cuartos de final de Doha. Todas estas conquistas se produjeron en 2026.

En el segundo parcial, el platense tuvo su primera oportunidad de break point en el primer game, pero no supo aprovecharla. A pesar de ello, siguió concentrado con sus tiros, ganó el 92% de los puntos con su primer servicio y llegó a devolver a 172 kilómetros por hora. El bonaerense, de tanto buscar la falla del checo, tuvo su merecida recompensa en el noveno juego: rompió el servicio del europeo y forzó la definición al set final por 6-4.

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Thiago Tirante se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati al vencer al checo Jakub Mensik (Crédito: Aaron Doster)

En el último parcial, Tirante siguió demostrando que su juego cada vez se adapta mejor a las superficies duras. Con la confianza en alza, el argentino lastimó punto tras punto al checo y rápidamente se colocó 4-0. A pesar de ceder su saque en una ocasión, no entró en pánico y mantuvo la concentración para encaminarse al triunfo por 6-4.

Por un lugar en las semifinales, el platense aguarda por el vencedor del duelo entre el australiano Alex de Miñaur (8°) o el francés Arthur Fils (21°).

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Con esta victoria, Tirante se suma a la lista de argentinos que llegaron a los cuartos de final en la Era Abierta en Cincinnati. Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012-2013 y 2018).

Con 25 años, Tirante vive el mejor momento de su carrera y ya se instaló entre los mejores del ATP Tour. La gran novedad del arranque de temporada fue su primer llamado a la Copa Davis, donde el equipo argentino cayó ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers, disputados en Busan: el platense se fue con un triunfo y una caída en su cuenta personal.

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El presente 2026 le trajo, además, varios estrenos y consolidaciones: jugó por primera vez los cuadros principales del Australian Open y Wimbledon, alcanzó semifinales en Houston, cuartos de final en Río de Janeiro y Bastad, y encadenó tres octavos de final seguidos en los Masters 1000 de Roma, Montreal y Cincinnati.