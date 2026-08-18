La palabra de Benjamín Vicuña luego de los contundentes posteos de Mauro Icardi: “Es absolutamente ridículo”

Luego de las historias de Mauro Icardi en respuesta a sus dichos en PH, Podemos Hablar (Telefe), Benjamín Vicuña fue interceptado por la prensa sobre el tema (Intrusos - América)

Guardar

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un fin de semana marcado por un nuevo round de tensión con Mauro Icardi, en medio de la compleja trama que lo une a la China Suárez y a sus hijos menores. Aunque el actor chileno intentó marcar distancia de la controversia, finalmente fue interceptado por un móvil de Intrusos (América), donde brindó breves pero contundentes declaraciones sobre la situación.

Mientras la discusión crecía en redes, Vicuña optó por el bajo perfil e intentó evitar la confrontación mediática. Las cámaras del ciclo lo interceptaron a metros del edificio donde vive, cerca del MALBA, y registraron su reacción ante el revuelo. El notero lo saludó y fue directo al punto: Ante la consulta por el posteo de Icardi, Vicuña fue tajante: “No voy a hablar. La vida es esto. La vida son las responsabilidades, el colegio, ir y traer, tener... Perdón”, dijo, marcando el límite y dejando entrever que sus prioridades pasan por otro lado.

PUBLICIDAD

El cronista insistió, preguntando si la situación lo angustiaba dado que el tema tocaba su rol más sensible: la paternidad. Vicuña no dudó: “Es que no voy a seguir alimentando esto. Nunca lo hice. No me interesa”. Al notar que las preguntas continuaban, el actor fue aún más claro: “¿Entendés o no?”. El periodista asintió, pero le recordó los dichos de Icardi sobre el tiempo que Vicuña habría compartido con sus hijos en Argentina.“Eso es absolutamente ridículo”, sentenció Vicuña.

El notero aprovechó para consultarle sobre el apoyo de su pareja, Anita Espasandín, en este contexto de exposición pública. “Sí, siempre, siempre”, aseguró el actor, agradecido por el acompañamiento en medio de la tormenta mediática. La breve pero contundente interacción dejó en claro la posición de Vicuña: no está dispuesto a ventilar su vida familiar ni a alimentar disputas públicas, por más que el tema lo toque de cerca.

PUBLICIDAD

Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, horas antes Vicuña ya había intentado cerrar el tema con un mensaje enviado al programa SQP (América TV), donde dejó clara su postura: “Entiendo que estén haciendo su trabajo en buscarme, pero yo estoy muy enfocado en el mío, que me está yendo muy bien, y en mi familia”. El texto, dirigido al movilero Rodrigo Bar, fue la única declaración formal que el actor estuvo dispuesto a emitir frente a las acusaciones de Icardi, quien lo señaló públicamente como un padre ausente.

La disputa se enmarca en un contexto sensible: el pasado Día del Niño, Icardi había publicado una serie de historias en redes como respuesta a la presencia de Vicuña en PH, Podemos Hablar (Telefe), buscando desacreditar su relato sobre la relación con los chicos. Mientras la polémica sigue sumando capítulos. “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, publicó el exdelantero del Galatasaray, y sumó datos concretos para reforzar su postura: “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió, apuntando directamente al actor y a su rol como padre.

PUBLICIDAD

Si bien en un comienzo Vicuña evitó hacer mención a las declaraciones del deportista, lo cierto es que su palabra fue una de las más buscadas. En especial en medio de la tensa relación que mantiene con la China, con quien protagonizó un tenso ida y vuelta por un particular posteo titulado como “el padre del baño”. Así, el actor chileno volvió a dejar en claro que, ante el ruido de la exposición, su prioridad sigue siendo la familia y la cotidianeidad lejos de las redes y los titulares.