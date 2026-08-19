La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

El informe de la OPS registró 3,117 nuevos casos sospechosos de dengue en Centroamérica y México, con una baja frente a 2025 y al promedio de cinco años./ (Foto: Difusión Minsa)

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que los casos de dengue volvieron a subir en Costa Rica, Honduras y El Salvador durante la semana epidemiológica 29 de este año, un repunte que contrasta con la caída general de la subregión frente al año pasado y que mantiene la atención sobre la circulación del virus en Centroamérica y México.

Según Centroamérica 360, el informe epidemiológico del organismo internacional, actualizado hasta el 17 de agosto de 2026, registró 3,117 nuevos casos sospechosos en Centroamérica y México durante esa semana. Esa cifra representa una reducción del 42 % frente a la misma semana de 2025 y del 54 % respecto del promedio de los últimos cinco años.

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El aumento reciente se concentró en tres países al comparar la semana 29 con el promedio de las cuatro semanas epidemiológicas anteriores. Costa Rica presentó el mayor incremento, con 67 %; Honduras reportó 38 %; y El Salvador, 19 %.

Hasta esa semana epidemiológica, Honduras acumulaba 6,366 casos sospechosos, Nicaragua 6,774 y Panamá 6,741. En el mismo período, El Salvador sumaba 2,869 casos, Costa Rica 2,529 y Guatemala 98.

En El Salvador se realizan campañas de fumigación para eliminar al zancudo transmisor del dengue. /(EFE/Rodrigo Sura)

Durante la semana 29, Honduras notificó 470 casos sospechosos, la cifra más alta entre los países centroamericanos incluidos en el reporte. Panamá informó 439, Costa Rica 390, El Salvador 146, Nicaragua 10 y Guatemala dos.

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La tabla del informe no incluye a Belice entre los países que notificaron casos en esa semana epidemiológica. El documento permite medir la incidencia reciente y distinguir que el repunte no fue uniforme en toda la región, sino concentrado en tres países.

La publicación también detalla la circulación de distintos serotipos del virus del dengue. Guatemala reportó presencia de DENV-1, DENV-2 y DENV-3; Honduras, de DENV-1 y DENV-3; Costa Rica, de DENV-1, DENV-2 y DENV-3; y El Salvador, de DENV-3.

Nicaragua no aparece entre los países que reportaron serotipos en la gráfica incluida en la segunda página del informe. Ese dato hace la diferencia del resto de países centroamericanos mencionados en ese apartado.

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Un criadero de zancudos puede sobrevivir hasta tres meses en el entorno doméstico, aumentando el riesgo de transmisión del dengue. /(Foto cortesía Ministerio de Salud)

Diferentes medios, organismos internacionales y expertos en el área han señalado que los datos oficiales de Nicaragua generan dudas en el tema de salud, ya que suelen estar politizados y centralizados; en ese sentido, es difícil corroborar la veracidad y transparencia de los mismos.

Panamá es el único país centroamericano con circulación simultánea de los cuatro serotipos

De acuerdo con el informe de la OPS, Panamá presenta la situación más amplia en diversidad viral dentro de Centroamérica, con circulación simultánea de DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Según el organismo internacional, solo Panamá, Brasil, Venezuela y México reportaron la presencia simultánea de los cuatro serotipos entre los países incluidos en el informe.

En el conjunto de las Américas, el organismo registró 1,470,237 casos sospechosos de dengue entre las semanas epidemiológicas uno y 29 de 2026. De ese total, 441,126, equivalentes al 30 %, fueron confirmados por laboratorio, 2,803 fueron clasificados como dengue grave y se contabilizaron 439 fallecidos, con una tasa de letalidad del 0.030 %.

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Citado por Centroamérica 360, el organismo sanitario indicó que los casos acumulados en América muestran una reducción del 60 % frente al mismo período de 2025 y del 66 % respecto del promedio de los últimos cinco años. La OPS aclaró que los datos son preliminares y pueden cambiar a medida que los países incorporen nuevas notificaciones o ajusten sus registros epidemiológicos.