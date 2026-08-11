Café, compras y una canción de despedida: Cami Mayan volvió a Inglaterra tras la separación de Alexis Mac Allister

Cami Mayan regresó a Inglaterra a tres años de su separación con Alexis Mac Allister (Instagram)

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Cami Mayan regresó a Londres a más de tres años después de su separación de Alexis Mac Allister. La influencer, que vivió en Inglaterra durante tres años y medio mientras el mediocampista se desempeñaba en el Brighton, no había vuelto al país desde que la relación terminó en diciembre de 2022, tras el mundial de Qatar. El viaje llegó después de su entrevista con María Laura Santillán, en la que habló de la batalla judicial que lleva adelante contra el futbolista por una compensación económica, y luego de que el futbolista del Liverpool se mostrara de vacaciones junto a su pareja Ailén Cova y su hija Alaia.

Las primeras imágenes que compartió en sus stories mostraron una ciudad soleada y tranquila. En una de ellas, Mayan aparece de espaldas a la cámara en Bentinck Street W1, con un vestido largo a cuadros en tonos borravino y beige, una gorra beige de los Yankees y anteojos negros. Un pub de ladrillos rojos y un texto escueto pero significativo: “De los últimos días”.

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Desde allí, el recorrido la llevó hasta Shoreditch. Una de las fotos mostró un puesto de antigüedades en Brick Lane: tazas, platos, cuadros con marcos dorados, figuritas de animales y objetos de todo tipo desplegados sobre mesas con manteles rojos y azules, con una fachada cubierta de grafitis detrás. La ciudad más despojada y callejera, lejos de la postal turística, y un recorrido alternativo al oficial.

Cami decidió pasar por un mercado de pulgas que está instalado en una calle de Brick Lane, Shoreditch

Taylor Swift fue la artista elegida para musicalizar uno de sus paseos por la ciudad

En el colectivo rojo —uno de los símbolos más reconocibles de Londres— Mayan se sacó una selfie que condensó el espíritu del viaje. Gorra beige, anteojos oscuros de marco fino, auriculares blancos, trenzas y el mismo vestido a cuadros. La imagen tiene algo de cotidiano y algo de deliberado: la chica que conoció esa ciudad de la mano de otro, moviéndose ahora sola por sus líneas de transporte.

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La story más comentada, sin embargo, no mostró ningún paisaje. Fue la pantalla de bloqueo de su teléfono: las 12:32 del domingo 9 de agosto, con “So Long, London” de Taylor Swift sonando. El texto que escribió encima fue: “La diferencia de moods entre la música y el fondo me destruye”.

La elección no fue casual. “So Long, London” es la canción con la que Swift se despidió de la ciudad que conoció de la mano de Joe Alwyn, el actor británico con quien estuvo en pareja durante siete años, y en la que decidió describir el dolor por el cierre de su relación y la vida que construyeron juntos en las callecitas de la ciudad. Mayan la escuchó en Londres, la ciudad donde ella también construyó una vida junto a otro, y la eligió para acompañar ese momento. El paralelo entre las dos historias quedó trazado sin necesidad de más palabras.

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Cami eligió un look sencillo para caminar por las calles de Londres

La influencere viajó en soledad por lo que compartió el minuto a minuto con sus seguidores

El resto del viaje tuvo un tono más apacible. Una de las stories mostró una taza de café y una porción de budín sobre una mesa de madera clara, con una persona trabajando en una laptop al fondo y plantas colgantes en la pared. Debajo, dos fotos de calles de ladrillo rojo, un local al paso y una frase que sintetiza sus días: “Cafecitos y caminatas”.

El cierre del álbum llegó desde el espejo del hotel. Mayan se fotografió lista para salir: top marrón semitransparente, pantalón cargo negro ancho, cartera marrón y el pelo lacio suelto. El texto sobre la imagen fue directo: “Prepararme para salir a comer sola”. Cuatro tics de verificación al lado, como quien tacha una tarea pendiente de una lista.

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"Prepararme para salir a comer sola", escribió acerca de sus noches (Instagram)

Con sus redes sociales como diario de viaje, Cami Mayan compartió sus seguidores las postales de su nueva vida. Volver a Londres, recorrerla sola, escuchar esa canción y documentarlo todo fue la forma que eligió para mostrar en qué punto está respecto a su pasado y a su futuro.