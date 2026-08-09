El romántico mensaje de Jimena Barón para su novio Matías Palleiro por su cumpleaños: “Mi compañero de todo”

La cantante mostró imágenes de su pareja bailando en la calle (Video: Instagram)

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Jimena Barón celebró el cumpleaños número 37 de Matías Palleiro, su pareja y padre de su hijo Arturo, a través de una publicación en la que compartió varias imágenes familiares y un mensaje dedicado.

“Felices 37 años @tumapalleiro de mi corazón”, comenzó escribiendo la jurado de Es mi sueño (Eltrece) en una publicación en Instagram. “Mi compañero de todo. Continentes, mundiales, montañas, trekkings, nieve, mares, ciudades, casas, mudanzas, comidas, hijos, sobrinos, dinosaurios y muchos besos. ¡Te mereces todo lo lindo y así será!“, resaltó Jimena.

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La publicación que Jimena Barón le dedicó a su pareja por sus 37 años (Instagram)

“Dios quiera que siga siendo todo juntos, para siempre. Te amo infinito. Dios quiere. Siempre”, escribió la cantante y actriz. Las fotografías acompañan el mensaje y retratan diversos momentos de la vida cotidiana y familiar de ambos junto a sus hijos en común y Momo, fruto de la relación que ella tuvo con Daniel Osvaldo. La respuesta de él no tardó en llegar: “Tengo la mejor mujer del mundo”.

Una de las románticas postales de Jimena Barón y Matías Palleiro

Fotos a los besos de la pareja con calor o en pleno invierno

Las fotografías seleccionadas acompañan el mensaje y reflejan distintos aspectos de la cotidianidad y el vínculo familiar. Se observan momentos de celebración, juegos y actividades compartidas, tanto en el hogar como al aire libre, en playas, terrazas y espacios urbanos. Los hijos de la pareja aparecen en varias de las escenas, evidenciando una dinámica de cercanía y afecto entre todos los integrantes de la familia. Las imágenes retratan desde situaciones lúdicas y divertidas hasta escenas de descanso y ternura, mostrando una convivencia marcada por el cariño y la complicidad.

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Una dulce postal de Tuma Palleiro con el pequeño Arturo

Jimena Barón mostró fotos con pareja disfrutando de la vida nocturna

La publicación de la actriz pone en primer plano la relación con el empresario y la vida familiar junto a sus hijos, en una secuencia que alterna celebraciones, viajes y momentos de la vida diaria, con referencias visuales al fútbol, la playa y la diversión infantil. La pareja se muestra unida en distintos escenarios y situaciones, consolidando el retrato de una familia ensamblada y cercana.

Padre e hijo: Matías Palleiro con su hijo Arturo

La relación entre Jimena Barón y Matías “Tuma” Palleiro se inició en el verano de 2021, cuando se conocieron a través de Instagram, en plena época de vacaciones y publicaciones al sol. El primer encuentro presencial no resultó como esperaban. Jimena relató que aquella cita fue, según sus palabras, “tal vez la peor cita que tuve”, con un Matías reservado, poco conversador y una salida abrupta por una resonancia magnética programada. Pese a las bajas expectativas, un beso inesperado marcó el final de la cita y, aunque Jimena pensó que no habría segunda oportunidad, la historia siguió su curso.

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La cantante fotografió el lado más coqueto de su pareja

Más postales de la pareja, enamorados, con fuegos artificiales de fondo

Después de mantener la relación en discreción y referirse a Matías como el “Señor del habano”, Jimena lo presentó finalmente a sus seguidores con nombre y apellido. Él es licenciado en Administración de Empresas y especializado en marketing deportivo, dirige su propia empresa, Tulaga, y gestiona el marketing de marcas y personalidades deportivas. Además, practica rugby, tenis y golf, y mantiene una rutina de entrenamiento diaria.

Matías Palleiro mantiene un gran vínculo con Momo, el hijo que ella tuvo con Daniel Osvaldo

La pareja decidió dar un paso más y comenzar la convivencia. Desde el primer momento Jimena compartió con sus seguidores la emoción de esta nueva etapa, mostrando detalles de la mudanza y la remodelación del hogar, así como anécdotas cotidianas, entre ellas la cantidad de comida consumida en la casa y el arsenal de golosinas junto a la cama de Matías. La convivencia, narrada con humor y naturalidad, se convirtió en parte de la exposición diaria en sus redes.

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Arturo, en el aire bajo el cuidado de su papá

La llegada de Arturo, el primer hijo en común, en junio de 2025 marcó un nuevo hito en la historia de la pareja. La intérprete de “La tonta” y “La cobra” había anticipado su deseo de ampliar la familia y manifestó la importancia de la buena relación entre Matías y Momo, su primer hijo.

Padre e hijo, dos gotas de agua

Una divertida imagem de Matías Palleiro disfrazado de dinosaurio bajo la atenta mirada de Momo, el hijo de la actriz

La mudanza, la espera del bebé y los desafíos del día a día, como la organización del hogar y situaciones domésticas imprevistas, forman parte del relato público de la pareja. Es común que la pareja muestre una dinámica de cercanía y afecto, con escenas de celebración, juegos y vida cotidiana compartida junto a Arturo y Momo, en escenarios diversos como playas, terrazas o el propio hogar, consolidando el retrato de una familia ensamblada y cercana.

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