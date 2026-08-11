Olas de hasta 6 metros amenazan las costas de Hawái mientras un sistema tropical podría formarse esta semana

Invest 93C ha generado alerta en Hawái por el riesgo de que evolucione a tormenta tropical en el Pacífico central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La formación de Invest 93C en el Pacífico central ha generado alerta en Hawái por el riesgo de que se convierta en tormenta tropical y provoque olas de hasta 6 metros durante la semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema, ubicado a más de 1.770 kilómetros al este-sureste del archipiélago, representa el primer peligro ciclónico importante para la región desde 2024.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y plataformas como Zoom Earth, la zona de baja presión se mantiene casi estacionaria, pero las condiciones atmosféricas favorecen su desarrollo en las próximas jornadas. Las autoridades estadounidenses han recomendado a la población local mantenerse atenta ante la posibilidad de que el sistema evolucione a tormenta tropical, lo que podría suceder durante esta semana y recibir el nombre de Lala.

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Este fenómeno se produce en un contexto de temporada activa para el Pacífico central, donde la presencia de El Niño ha incrementado la frecuencia y la intensidad de sistemas tropicales. El último evento significativo en la región fue el huracán Hone en 2024, que pasó al sur de las islas sin tocar tierra, de acuerdo con reportes de FOX Weather y el propio NHC.

¿Qué es Invest 93C y dónde se localiza?

Invest 93C es una designación utilizada por el NHC para identificar áreas de disturbio bajo investigación en el Pacífico central. La “C” corresponde a la cuenca del Pacífico central, mientras que el número se asigna de modo secuencial a nuevos sistemas en vigilancia. Actualmente, este sistema se localiza aproximadamente a 1.770 kilómetros al este-sureste de Hawái, en aguas abiertas del Pacífico.

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El último reporte gráfico del NHC, fechado el 11 de agosto de 2026, muestra que la zona bajo vigilancia abarca un área extensa al sureste del archipiélago, con una probabilidad superior al 60% de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. El pronóstico indica que el sistema podría desplazarse en dirección noroeste, acercándose a las islas, aunque la ruta definitiva depende de la consolidación de su centro de circulación.

De acuerdo con el NHC, “las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de un ciclón tropical durante la mitad de la semana, conforme el sistema comience a moverse hacia el noroeste a través del Pacífico central”.

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El Centro Nacional de Huracanes ubicó a Invest 93C a unos 1.770 kilómetros al este-sureste de Hawái, en aguas abiertas del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos representa Invest 93C para Hawái?

Los principales riesgos asociados a Invest 93C incluyen la posibilidad de que el sistema se convierta en depresión o tormenta tropical y el arribo de olas de gran tamaño a las costas de Hawái. Según FOX Weather y el centro de pronóstico del NHC, “se espera que las costas reciban olas de entre 5 y 6 metros hacia el final de la semana debido al acercamiento de este sistema”.

El NHC advierte que aún no se puede determinar con exactitud si el sistema impactará directamente sobre tierra, ya que su centro de circulación no se ha definido. Este factor es clave para establecer la trayectoria final y la magnitud de los posibles efectos sobre el archipiélago. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a residentes y visitantes mantenerse informados y preparados ante eventuales cambios en el pronóstico.

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La administración local ha recordado que “la vigilancia sobre Invest 93C se mantiene activa y los residentes deben revisar sus planes de contingencia”, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El monitoreo se realiza en coordinación con organismos estatales y federales, ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes o aumento repentino del oleaje.

¿Cuál es la probabilidad de que Invest 93C se convierta en tormenta tropical o huracán?

La probabilidad de desarrollo ciclónico para Invest 93C supera el 60% en los próximos siete días, según la gráfica oficial publicada por el Centro Nacional de Huracanes. Las condiciones ambientales, como la temperatura del mar y la baja cizalladura del viento, favorecen la evolución del sistema.

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Modelos de pronóstico, tanto convencionales como asistidos por inteligencia artificial, señalan que el fenómeno podría organizarse y recibir la denominación de tormenta tropical Lala a lo largo de la semana. Algunos escenarios contemplan la posibilidad de que alcance intensidad de huracán, aunque la mayoría de los modelos coinciden en que podría mantenerse como tormenta tropical en las inmediaciones de Hawái.

El NHC puntualiza que “el rango de posibles trayectorias abarca desde un desplazamiento al norte de las islas hasta un acercamiento directo sobre el archipiélago”. La incertidumbre se debe, principalmente, a que el sistema aún no ha definido su centro de circulación. Por esta razón, la vigilancia meteorológica se mantiene en nivel elevado.

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El pronóstico del NHC indica que Invest 93C podría moverse hacia el noroeste y acercarse a Hawái si define su centro de circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre ciclones en el Pacífico central y Hawái?

El Pacífico central es una región menos activa que el Atlántico o el Pacífico oriental en términos de ciclones tropicales. Según datos de Zoom Earth, en la presente temporada ya se han registrado siete tormentas nombradas, incluyendo el huracán Genevieve, que alcanzó categoría 5. La presencia de El Niño ha favorecido la formación de sistemas tropicales en la cuenca.

El último evento relevante fue el huracán Hone en 2024, que pasó al sur de Hawái sin provocar daños mayores. De acuerdo con FOX Weather, “Invest 93C representa el primer riesgo real de impacto ciclónico para el archipiélago desde ese año”. El NHC aclara que los nombres de tormentas en el Pacífico central no se reinician anualmente, y el próximo nombre asignado será “Lala” si el sistema se consolida.

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¿Qué recomiendan las autoridades ante la amenaza de Invest 93C?

Las autoridades de Estados Unidos han emitido recomendaciones específicas para la población de Hawái. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) sugieren:

Consultar únicamente los avisos oficiales y fuentes institucionales.

Revisar y actualizar los planes de emergencia familiar, especialmente en zonas costeras.

Evitar actividades náuticas y acudir a playas o zonas de riesgo durante los días de máxima alerta.

Mantenerse atentos a la evolución del sistema a través de medios oficiales como el sitio del NHC y canales estatales.

La coordinación entre organismos federales, estatales y locales busca minimizar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos de este tipo. El monitoreo de Invest 93C continuará en las próximas 48 a 72 horas, periodo crítico para definir la trayectoria y el posible impacto sobre Hawái.

El NHC y el NWS recomendaron en Hawái revisar los planes de emergencia y seguir solo avisos oficiales sobre Invest 93C. (EFE/Giorgio Viera)

¿Cómo monitorear Invest 93C en tiempo real y qué fuentes consultar?

La información más reciente sobre Invest 93C puede consultarse a través de:

El sitio oficial del Centro Nacional de Huracanes (nhc.noaa.gov).

Plataformas de monitoreo satelital como Zoom Earth (zoom.earth).

Canales de medios especializados como FOX Weather y actualizaciones institucionales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Estas fuentes permiten acceder a mapas interactivos, gráficos de probabilidad de desarrollo y reportes en tiempo real sobre la evolución de la tormenta y las condiciones meteorológicas en la región.

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¿Qué puede esperar la población de Hawái en los próximos días?

El principal efecto inmediato será el aumento del oleaje y la posibilidad de lluvias intensas o vientos, en caso de que el sistema se fortalezca y se aproxime a las islas. Las autoridades recomiendan máxima cautela y atención a los avisos institucionales. El escenario podría variar rápidamente, por lo que la prevención y la preparación son clave para reducir riesgos.

La vigilancia sobre Invest 93C se mantendrá mientras persista la amenaza de desarrollo ciclónico. El NHC actualizará sus pronósticos y alertas conforme evolucione el sistema y se defina su centro de circulación.