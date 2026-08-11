El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

Stefano Di Carlo respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel (Adrián Escandar)

Durante la conferencia de prensa realizada este martes, el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, asumió la responsabilidad por la reciente decisión de apartar a varios integrantes del plantel profesional y reconoció que la medida fue un error en sus formas. El dirigente explicó que la determinación, motivada por cuestiones salariales y pidió apoyo a los hinchas en un momento que calificó como complejo para la institución.

El mandatario también respaldó al entrenador Eduardo Coudet, enfatizó la importancia de dar rodaje a los nuevos refuerzos y remarcó que la planificación futbolística se proyecta a tres años, con la intención de integrar a los juveniles. Consultado sobre la relación entre Coudet y Juan Fernando Quintero, el presidente afirmó que se trata de un tema personal, ajeno a la dirigencia, y recalcó que la rescisión de contrato con el colombiano se resolvió en buenos términos, en reconocimiento a su trayectoria en el club.