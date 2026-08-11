El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

Durante la conferencia de prensa realizada este martes, el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, asumió la responsabilidad por la reciente decisión de apartar a varios integrantes del plantel profesional y reconoció que la medida fue un error en sus formas. El dirigente explicó que la determinación, motivada por cuestiones salariales y pidió apoyo a los hinchas en un momento que calificó como complejo para la institución.
El mandatario también respaldó al entrenador Eduardo Coudet, enfatizó la importancia de dar rodaje a los nuevos refuerzos y remarcó que la planificación futbolística se proyecta a tres años, con la intención de integrar a los juveniles. Consultado sobre la relación entre Coudet y Juan Fernando Quintero, el presidente afirmó que se trata de un tema personal, ajeno a la dirigencia, y recalcó que la rescisión de contrato con el colombiano se resolvió en buenos términos, en reconocimiento a su trayectoria en el club.
Finalizó la conferencia de prensa de Stefano Di Carlo.
Di Carlo, sobre las transmisiones de los partidos de River Plate: “Lo que vemos todos. Una situación increíblemente rara”
Di Carlo, sobre el partido contra Santa Fe en Colombia: “Lamentamos enormemente la tragedia en Colombia. Primero, lo humano. No solo en Bogotá, sino en todo el territorio. Lo lamentamos mucho. Aguardamos la confirmación de Conmebol sobre lo que va a ocurrir. Y sobre los que ya viajaron, vamos a intentar desde el club, ayudarlos y acompañarlos con el nuevo viaje, porque es una fatalidad enorme. Vamos a ver, en la medida que podamos, ayudarlos”.
Di Carlo, sobre la chance de no clasificar a la Copa Libertadores: “Es futurología. Hilvanas tres derrotas y estás arriba. Hilvanas tres derrotas y estás abajo. Recuendo una vez con mi abuelo, perdimos con Newell’s y mi abuelo me decía está en reisgo la posiblidad de ser campeón, cuando perdías dos partidos y se iban las posiblidades. El fútbol argentino actual presenta otras posiblidades”
Di Carlo, sobre las salidas de los apartados por River Plate: “De ventas, no. Está todo en sintonía a lo que esperábamos. Nosotros, el mercado lo tenemos cerca. Los llamados los tenes dos meses antes. Está todo en sintonía a lo que veía el mercado”
Di Carlo, sobre la relación Juanfer Quintero-Coudet: “La relación personal entre dos personas, es una imprudencia meterme. Lo que dijo o pensó otro. Es algo que me excede”.
Di Carlo, sobre la salida de Juan Fernando Quintero: “El decidió continuar en otro lado. Nosotros con mucho respeto y reconocimiento, cuando decidimos rescindir de común acuerdo, es lo que se debe hacer con un ídolo, con un héroe de Madrid. Por eso se decidió así”.
Di Carlo, sobre los separados del plantel: “Fue una decisión nuestra, y fue un error pensar que separarlos iba a ayudar a que se produzcan antes las salidas. La decisión abrupta, y el error fue mío, por las formas, fue por la masa salarial. Ahora hay que apoyarnos y construir para adelante”
Di Carlo y la autocrítica sobre la falta de gol: “Eso es más una cuestión del entrenador. Somos respetuoso y no nos metemos en la cuestión deportiva. En lo general, creo que los nuevos jugadores necesitan rodaje y luego evaluar. Eso no quita que River tenga herramientas incluso para ganar los partidos sin los refuerzos. Trajimos jugadores de jerarquía. Nos van a ayudar a sortear este momento. Hicimos una planificación para tres años. Luego construiremos con los juveniles, como fue toda la vida.
Di Carlo, sobre la pretemporad: “Acá hay un sistema, un equipo de trabajo y cada uno hace su parte. En la pretemporada no hubo un tema de cantidad de jugadores, como en un momento requirió el entrenador, y fueron. No hay tema de planificación. Sí lo que creo es que el contexto de adversidad pone en agenda hipótesis para saber qué es lo que nos pasa. Tomamos decisiones críticas, porque veníamos de un proceso similar al actual. Por qué vamos a creer que nos pasa esto por eso, cuando nos pasaba algo similar antes. Hay una enorme convicción de que River tiene todas las condiciones para despegar. Ahora es tiempo de trabajo. El margen es cada vez menor. Pero las decisiones más significativas se han tomado ahora. Por eso le pido al hincha que aguante. Que aguante a River, porque es un momento complejo para River. Una cosa no quita la otra. Pueden reclamar, yo haría lo mismo. Pero el que lo sienta, que aguante a River.