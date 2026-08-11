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Golpe a las ambiciones espaciales del régimen de China: un cohete explotó después del despegue

85 segundos después del lanzamiento, el “Larga Marcha 7A” sufrió una “anomalía de vuelo”, según el informe oficial. Transportaba un satélite de comunicaciones

El cohete chino "Larga Marcha 7A" explota momentos después del despegue

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Un cohete chino que transportaba un satélite de comunicaciones fracasó en su lanzamiento debido a una “anomalía de vuelo”, informó la prensa estatal, después de que reportes y videos sugirieran que el aparato había explotado en pleno vuelo.

El fallido lanzamiento del lunes involucró a un cohete Larga Marcha 7A que despegó del Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia austral de Hainan, a las 20H02 hora de Beijing (12H02 GMT), informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La “anomalía” ocurrió cuando el cohete, que transportaba el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B (también identificado como ChinaSat-4B), se encontraba en pleno vuelo, según la misma agencia, que agregó que la causa del fallo está bajo investigación.

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El cohete Larga Marcha 7A despega del centro espacial de Wenchang, en Hainan, segundos antes de explotar en pleno vuelo por una "anomalía" (Redes sociales/REUTERS)
El cohete Larga Marcha 7A despega del centro espacial de Wenchang, en Hainan, segundos antes de explotar en pleno vuelo por una "anomalía" (Redes sociales/REUTERS)
El cohete Larga Marcha 7A se desintegra durante el despegue en Wenchang, Hainan, en el segundo fallo del modelo desde su vuelo inaugural en 2020 (Redes sociales/REUTERS)
El cohete Larga Marcha 7A se desintegra durante el despegue en Wenchang, Hainan, en el segundo fallo del modelo desde su vuelo inaugural en 2020 (Redes sociales/REUTERS)
El cohete Larga Marcha 7A explota durante el despegue en Wenchang, Hainan, mientras transportaba el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B (Redes sociales/REUTERS)
El cohete Larga Marcha 7A explota durante el despegue en Wenchang, Hainan, mientras transportaba el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B (Redes sociales/REUTERS)

Un video registrado por testigos y publicado en redes sociales mostró el momento exacto en que el cohete estalló en llamas unos 85 segundos después del despegue, dejando atrás una nube de humo gris mientras caían los escombros. La cadena Channel NewsAsia, de Singapur, también publicó imágenes en Instagram del lugar, donde multitudes asombradas observaban una bola de fuego en el cielo.

El segundo fallo del Larga Marcha 7A en su historia

El accidente del lunes fue el segundo fracaso del Larga Marcha 7A después de su vuelo inaugural en marzo de 2020, cuando una falla en pleno vuelo también provocó que la misión fracasara, según había informado Xinhua en su momento. El cohete había vuelto a volar exitosamente un año más tarde y completó más de una docena de lanzamientos exitosos antes del incidente de este lunes, de acuerdo con los registros oficiales.

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Un golpe a las ambiciones espaciales de Beijing

China ha destinado miles de millones de dólares en los últimos años a un programa que busca cristalizar lo que el presidente Xi Jinping describió como el “sueño espacial” del país.

El accidente se produce apenas semanas después de que el país lograra aterrizar con éxito un cohete reutilizable por primera vez, en julio, un hito considerado clave tanto para sus ambiciones fuera de la atmósfera terrestre como para la reducción de los costos de lanzamiento.

China apunta a llevar astronautas a la Luna antes de 2030, una meta que también persigue Estados Unidos a través de su programa Artemis.

El empresario Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, comentó el lunes en la red social X que “los cohetes son increíblemente difíciles” y deseó a los responsables del programa chino “una rápida recuperación” tras el accidente.

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