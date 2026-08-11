Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico posan en una selfie con un mensaje de la modelo al futbolista por su cumpleaños.

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Caro Calvagni celebró sus 31 años rodeada de sus afectos más cercanos, consolidando una jornada marcada por el cariño y la presencia de quienes forman parte de su círculo íntimo. La fecha no pasó inadvertida para quienes siguen el día a día de la influencer, creadora de contenido y empresaria, que eligió compartir distintas postales y mensajes que reflejan la intimidad y los afectos en su vida.

El festejo tomó una dimensión especial en redes sociales, donde se multiplicaron los saludos y gestos públicos. Entre ellos, se destacó la publicación de Nicolás Tagliafico, futbolista de la Selección y pareja de la influencer, quien compartió una serie de seis imágenes de la modelo acompañadas de un mensaje sincero y emotivo: “Post de apreciación a la cumpleañera de mi vida. Deseo que este nuevo año te traiga el doble de felicidad de la que me das todos los días. Te amo mucho. Feliz cumpleaños mi amor!”. Estas palabras fueron replicadas y celebradas por los seguidores de ambos, consolidando la imagen de una pareja sólida y expuesta con naturalidad en el ámbito digital.

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Caro Calvagni posa para una sesión de fotos, en una imagen compartida por su pareja, Nicolás Tagliafico

A modo de respuesta, la propia cumpleañera eligió expresar su gratitud a través de Instagram, sumando una serie de fotografías donde se la ve junto a Tagliafico y escribiendo: “Todos los días me haces sentir especial, cuidada y por sobre todas las cosas muy amada. Gracias por hacerme tan feliz, no te das una idea de todo lo que te amo”. El intercambio de mensajes, visible para los miles de seguidores, fue acompañado por imágenes que dan cuenta de la complicidad y la cotidianeidad de la pareja, tanto en entornos privados como en espacios públicos.

La historia entre Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se construyó tanto en la intimidad como en la exposición pública, con muestras de afecto que se replican tanto en celebraciones como en la rutina diaria. Durante el cumpleaños, la presencia del futbolista resultó central no sólo por los mensajes sino también por la participación activa en los festejos y el viaje que compartieron días después.

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Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico posan de la mano en la orilla del mar durante un atardecer de cielo anaranjado y rosado.

En paralelo al festejo, la figura de Caro Calvagni se proyecta más allá de lo privado. Reconocida como influencer y creadora de contenido, también es fundadora de una marca internacional de indumentaria deportiva, lo que la posiciona como empresaria en el ámbito de la moda y el fitness. Su actividad profesional se entrelaza con su vida diaria, y se refleja en las imágenes que comparte, donde alterna momentos de trabajo con situaciones personales.

Las fotografías de la celebración, así como aquellas tomadas en otros contextos, muestran distintos matices de su personalidad: desde el glamour propio de una sesión de fotos, hasta instantes de relajación junto al mar o situaciones lúdicas en espacios recreativos. Este abanico de registros visuales da cuenta de una identidad versátil, en la que la comunicación digital y el emprendimiento forman parte de una misma narrativa.

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Caro Calvagni luce un vestido rosa en un entorno de palmeras y vegetación

La proyección internacional de su marca y la interacción con seguidores de diferentes países refuerzan el perfil de Calvagni como referente en el universo fitness y lifestyle. La celebración de su cumpleaños funcionó, en ese sentido, como una oportunidad para poner en primer plano tanto los lazos afectivos como los aspectos profesionales que la definen.

Previo a la celebración, la pareja emprendió un viaje a Grecia, sumando un capítulo especial a los festejos. El destino elegido fue la isla de Zante (Zakynthos), donde se alojaron en un hotel exclusivo, según confirmó el propio futbolista a través de sus redes. Las publicaciones incluyeron imágenes del entorno, escenas en la playa y videos donde la pareja se muestra disfrutando del agua y el clima mediterráneo.

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Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico caminan abrazados por un sendero arbolado

La influencer fitness publicó varias stories que documentan momentos divertidos, como un video lanzándose al agua junto a su pareja, y otras postales que alternan paisajes naturales con actividades recreativas. La elección del destino y la forma de compartirlo refuerzan la impronta de una vida activa y conectada con lo digital.

El viaje no solo funcionó como un anticipo para la celebración, sino que también potenció la visibilidad del vínculo de la pareja y la capacidad de ambos para integrar el disfrute personal con la exposición pública. La estadía en Zante, los paisajes capturados y la interacción constante en redes sociales consolidaron la imagen de una celebración extendida, marcada por el afecto, el compañerismo y la búsqueda de experiencias compartidas.

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