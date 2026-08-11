Terremoto en Colombia ya deja 181 muertos: Yango habilita viajes gratuitos para apoyar a las comunidades afectadas

El sismo en Colombia tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y afectó a ciudades como Quibdó, Pereira, Manizales, Cali y Armenia. REUTERS/Luisa González

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El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 continúa generando afectaciones en diferentes regiones del país. De acuerdo con el más reciente reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), al menos 181 personas han fallecido y más de 1.310 han resultado heridas.

El sismo tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en distintas zonas del país. Entre las ciudades con afectaciones reportadas se encuentran Quibdó, Pereira, Manizales, Cali y Armenia.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, atención y evaluación de daños, organizaciones y empresas han puesto en marcha iniciativas para apoyar a las comunidades afectadas. Entre ellas, Yango Colombia habilitó una serie de medidas para facilitar el traslado de ayudas humanitarias y personas que necesitan atención médica.

Las autoridades mantienen la búsqueda y la evaluación de daños por el terremoto en Colombia, mientras el Servicio Geológico Colombiano reportó 96 réplicas. - crédito @cruzrojacol/X

¿Cómo ayudar a las víctimas del terremoto?

Las personas que quieran aportar artículos de primera necesidad podrán enviarlos a los puntos de acopio habilitados en Bogotá y Cali utilizando Yango Delivery.

Para estos envíos, la compañía ofrece un 99% de descuento, por lo que los usuarios deberán asumir únicamente un valor simbólico.

Cada cuenta podrá acceder al beneficio para un domicilio mediante la tarifa Moto y otro mediante la tarifa Cargo.

Estos son los puntos de acopio habilitados

Bogotá

Calle 19 # 32-50 – ABACO.

Cali

Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos – Calle 24 # 6-103.

Plazoleta Jairo Varela.

Calle 10 con carrera 72.

Carrera 44 entre calles 5 y 9.

Carrera 27 # 6A-28 km.

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó al menos 181 muertos y más de 1.310 heridos, según Asocapitales. - crédito Ejército Nacional

Yango ofrece viajes gratis hacia hospitales en Cali

La ayuda también está dirigida a las personas que necesitan trasladarse para recibir atención médica o llegar a los puntos donde se están recolectando donaciones.

En Cali, los usuarios podrán realizar hasta dos viajes gratuitos por cuenta hacia hospitales habilitados y puntos de acopio.

Los centros médicos incluidos son:

● Clínica Valle de Lili

● Clínica Imbanaco

● Clínica Universitario del Valle

● Clínica de Occidente

● Clínica Versalles

● Fundación Clínica Infantil Club Noel

En Cali, Yango ofrece hasta dos viajes gratis por cuenta hacia hospitales habilitados y puntos de acopio para facilitar la atención tras el terremoto. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMÁGENES DEL DÍA

Los beneficios para viajes y domicilios estarán disponibles en la plataforma hasta el 14 de agosto de 2026, según informó la compañía.

Donaciones económicas para ayudar a los afectados

Las personas que quieran contribuir económicamente también pueden hacerlo a través de donaciones voluntarias desde la SuperApp de Yango, sin un monto mínimo establecido.

La alternativa permite que más personas se sumen a la ayuda, incluso desde otras ciudades, de acuerdo con sus posibilidades.

Las donaciones económicas para los afectados por el terremoto en Colombia se pueden realizar desde la SuperApp de Yango sin monto mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes deseen apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto pueden realizar su donación aquí.

Yango también flexibilizó las condiciones para sus conductores

Además de las medidas dirigidas a los usuarios, la compañía informó que desactivó las penalizaciones y los incrementos asociados a los picos de demanda, con el propósito de dar mayor flexibilidad a los conductores durante la emergencia.

Yango señaló que está priorizando los viajes hacia hospitales y centros de acopio habilitados para facilitar los desplazamientos esenciales y el traslado de ayudas humanitarias.

Yango desactivó penalizaciones e incrementos por picos de demanda y prioriza viajes a hospitales y centros de acopio durante la emergencia en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sentimos enormemente esta situación que ha afectado a cientos de familias en el país y nos solidarizamos con todas las personas que hoy enfrentan sus consecuencias. Cali es el corazón de nuestras operaciones y la ciudad que nos abrió las puertas por primera vez en Colombia”, afirmó Mark Bitton, gerente general de Yango Colombia.

En ese sentido, agregó: “Hoy, más que nunca, queremos estar cerca de sus comunidades de una manera concreta: poniendo nuestra tecnología y capacidad operativa al servicio de quienes necesitan ayuda y facilitando que más personas puedan sumarse”.

La emergencia continúa en Colombia

Las autoridades y organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda, atención a los afectados y evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. Por ello, el balance de víctimas permanece sujeto a actualización.

Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de daños tras el fuerte sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica registrada después del movimiento telúrico. De acuerdo con la última actualización, se han registrado 96 réplicas tras el terremoto.

Mientras avanzan las labores de respuesta, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar únicamente información oficial y seguir las instrucciones de los organismos de atención y gestión del riesgo, especialmente en las zonas donde persisten las afectaciones.