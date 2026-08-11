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Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

Figuras como Fito Páez, Tini Stoessel y Griselda Siciliani compartieron mensajes de apoyo y campañas de donación entre sus seguidores, sumando visibilidad a la emergencia que atraviesa el país sudamericano

Los famosos argentinos se pronuncian en solidarid por Colombia
En medio del difícil momento que atraviesa el pueblo colombiano, diferentes figuras argentinas expresaron su solidarid (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mañana del lunes 10 de agosto de 2026 quedó marcada por un violento sismo de magnitud 7,4 que sorprendió a los habitantes del occidente de Colombia. El temblor, registrado a las 7:34 a. m. y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, tuvo una profundidad de 96 kilómetros y provocó serios daños materiales, familias damnificadas y una profunda preocupación a nivel nacional e internacional. Mientras las autoridades coordinaban las primeras tareas de asistencia y rescate, la noticia se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones solidarias en redes sociales, tanto en Colombia como en otros países de la región. Y, apenas conocida la noticia, varios famosos argentinos se sumaron a los mensajes de apoyo y a la difusión de campañas solidarias para ayudar a las víctimas del desastre.

Fito Páez fue uno de los primeros en compartir en sus historias de Instagram la iniciativa “Colombia se levanta”, impulsada por distintas organizaciones para brindar ayuda a las familias afectadas. En su publicación, el músico incluyó un enlace directo y un código QR para donar y colaborar con los damnificados por el sismo. “Presentes con las familias afectadas por el sismo”, rezaba el mensaje que acompañó la imagen, junto a una invitación a sumarse a la campaña a través del sitio web.

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artistas argentinos en apoyo a colombia
Fito Páez compartió la campaña “Colombia se levanta” e invitó a colaborar con los damnificados (Instagram)

Griselda Siciliani también replicó la campaña en sus redes, sumándose con el mismo mensaje y la información de contacto para quienes quisieran colaborar. En su publicación, la actriz mencionó a las organizaciones responsables de la acción solidaria y acompañó la imagen con un mensaje de respaldo a la causa.

artistas argentinos en apoyo a colombia
Griselda Siciliani replicó la campaña solidaria y pidió sumar ayuda para Colombia

Tini Stoessel, por su parte, eligió sumar una frase personal antes de compartir la información. “Colombia mi corazón está con ustedes”, escribió sobre fondo gris, junto al botón “Para apoyar”, la bandera de Colombia y un corazón partido. Al igual que sus colegas, dejó disponible el acceso directo a la campaña “Colombia se levanta”, invitando a sus seguidores a colaborar.

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“Colombia mi corazón está con ustedes”, escribió Tini en sus historias

Dalma Maradona optó por un mensaje más directo y sencillo.“Mucha fuerza para toda la gente de Colombia”, escribió en letras negras sobre fondo blanco, acompañado de un corazón rosa. Su mensaje rápidamente fue compartido y recibió respuestas de aliento y agradecimiento por parte de seguidores colombianos.

artistas argentinos en apoyo a colombia
“Mucha fuerza para toda la gente de Colombia”, escribió Dalma sobre fondo blanco para expresar su apoyo

María Becerra eligió aportar información útil para quienes necesitaban ayuda en medio de la emergencia. En su historia de Instagram, la cantante publicó un cuadro con los principales números de emergencia y organismos de asistencia, como la Línea Única Nacional, bomberos, ambulancias, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía de Carreteras. “Todo mi amor y mi fuerza para Colombia en este momento tan difícil”, escribió, junto a la bandera colombiana y un corazón. De este modo, además de acompañar con palabras, facilitó información clave para quienes pudieran requerir asistencia inmediata.

artistas argentinos en apoyo a colombia
María Becerra compartió números de emergencia e información útil para Colombia

En la misma línea, La Joaqui difundió una iniciativa en sus redes, replicando la información sobre cómo donar y el llamado a estar presentes con las familias damnificadas por el desastre.

artistas argentinos en apoyo a colombia
La Joaqui se sumó a la campaña “Colombia se levanta” e incentivó la solidaridad

Las reacciones de los artistas argentinos no solo reflejaron el impacto emocional que generó el sismo en la región, sino también la voluntad de acompañar y colaborar, visibilizando las vías de ayuda y expresando empatía con el pueblo colombiano en un momento de extrema necesidad. Y no fueron los únicos, sino que previamente, las figuras colombianas se habían pronunciado ante lo ocurrido en su país.

Entre las primeras voces en manifestarse estuvo Shakira, quien compartió un emotivo mensaje dirigido a sus compatriotas. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, escribió la artista barranquillera, acompañando sus palabras con información sobre organizaciones humanitarias que están trabajando sobre el terreno.

Cuatro historias de Instagram con mensajes de texto, banderas de Colombia, corazones y un código QR, mostrando llamados a la donación y solidaridad.
Artitas como Shakira, J Balvin, Karol G y Juanes dieron su apoyo para los damnificados por el sismo en Colombia (Instagram)

También J Balvin quiso mostrar su apoyo con un mensaje en el que pidió unión y solidaridad para quienes lo han perdido todo. “Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”, escribió el artista, animando a sus seguidores a colaborar con las campañas de ayuda. Sebastián Yatra sumó sus palabras de cariño y preocupación por las víctimas y por todas las familias que están viviendo momentos de incertidumbre, mientras que Maluma aseguró que está dispuesto a implicarse en las labores de apoyo: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.

A estas voces se unieron Karol G, Juanes, Camilo, Ryan Castro y otros artistas colombianos, que coincidieron en un mismo mensaje: este es el momento de dejar a un lado cualquier diferencia y volcarse con quienes más lo necesitan. Karol G anunció que su fundación ya trabaja para atender parte de la emergencia, mientras que Juanes recordó que “ante el dolor todos tenemos la misma cara” y pidió que cada ciudadano aporte en la medida de sus posibilidades. La respuesta del mundo de la música ha convertido las redes sociales en un gran espacio de apoyo para Colombia, demostrando que, más allá de los escenarios y los éxitos internacionales, sus artistas también se han convertido en una voz de consuelo y esperanza para un país profundamente golpeado por la tragedia.

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