Sabrina Rojas contó que ya recibió propuestas tras separarse de Pepe Chatruc: “Me sorprendió”

Sabrina Rojas contó que ya recibió propuestas tras su separación: "Ya apareció gente, Pepe fue un novio hermoso"

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La noticia de la separación entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc sorprendió a la audiencia del programa conducido por la actriz, donde la propia Sabrina decidió abordar el tema de manera frontal y sin rodeos. “Nos despedimos para siempre. La despedida fue para siempre”, aseguró la conductora, dejando en claro que el vínculo había llegado a su fin sin posibilidad de regreso inmediato.

En el diálogo distendido y repleto de bromas con sus compañeros, la actriz relató que tras el anuncio no hubo mayores contactos: “Nos mensajeamos apenas hoy algo, pero no volvimos a hablar”. La conversación avanzó hacia el impacto inmediato de la separación en la vida personal de Sabrina, quien confesó con desparpajo: “El sábado salí. Después de que me separé de la familia y logré ser feliz después de ese dolor, me doy cuenta que todo lo demás, es disfrutar, pasarla bien”, expresó la conductora.

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Sabrina Rojas confirmó la separación de Pepe Chatruc y aseguró que la despedida fue definitiva

El panel indagó sobre la posibilidad de una reconciliación casual. Sabrina negó que la despedida haya dejado la puerta entreabierta, aunque no descartó un reencuentro ocasional: “Ah, sí, si estamos aburridos, Pepe, podés”, bromeó. La actriz remarcó que su presente la impulsa a mirar hacia adelante, sin nostalgias. “No duelo nada, ya está”, afirmó con determinación.

La inmediatez de las reacciones en las redes sociales no pasó inadvertida. “Me sorprendió que ni bien subí el posteo, al instante aparece gente”, reveló entre risas. “Me impresionó con la inmediatez que aparece gente vieja y conocida”, describió. Entre las anécdotas, destacó el “código” de quienes, estando presentes en su vida antes de su relación, “desaparecieron” mientras ella estaba en pareja y ahora reaparecieron.

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Sabrina Rojas afirmó que no está lista para nuevas historias pese a los mensajes que recibió en redes sociales después de la separación

Cuando le preguntaron si había respondido a alguna de esas insinuaciones, la actriz respondió tajante: “No respondí a nadie nada. Pero ni siquiera un like”. Sabrina admitió que, aunque algunos mensajes la sorprendieron, siente que todavía no está lista para abrirse a nuevas historias.

A la pregunta sobre si ya le habían tirado algún piropo tras el anuncio, Rojas explicó que el interés siempre existe, pero que no está en búsqueda activa: “No, tirar, tiran siempre, pero yo no estoy para eso”.

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La historia del romance con Pepe Chatruc

La distancia, los hijos y el trabajo complicaron la relación entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc, según relató la actriz

El vínculo entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc no fue un flechazo fortuito, sino el resultado de una amistad compartida. “Nos conocimos por gente en común, pero él tiene más antigüedad en ese grupo”, aclaró. Ese entorno común fue el germen de la relación, que, según Sabrina, transcurrió de manera “hermosa” hasta el final.

Consultada sobre la ruptura, Sabrina evitó dramatizar: “Cuando las cosas se traban, empezás a charlar, y en esas charlas la pareja llega a la conclusión que tal vez es mejor soltar ahora”. Para ella, la ruptura no tuvo episodios conflictivos: “No hay nada puntual, no pasó nada malo. Él es lo más, lo más. Lo adoro a él y a sus hijos”.

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Sabrina Rojas dejó el grupo de WhatsApp donde conoció a Pepe Chatruc y descartó volver con un ex

En ese sentido, Sabrina defendió la madurez del cierre: “Fue una linda charla de dos personas adultas comprendiendo una situación. Eso lo hace lindo, entenderte y darte cuenta de que estás hablando el mismo idioma. No hubo pelea”.

Durante el diálogo, surgieron detalles sobre las dificultades logísticas y de tiempo que enfrentaba la pareja. “Vivimos muy lejos, tenemos muchos niños, él tiene mucho trabajo”, enumeró Sabrina. Explicó que la distancia y las agendas complicadas hacían que pasaran varios días sin verse y que, cuando finalmente coincidían, ambos llegaban agotados. “Hay una magia que, que se perdió. Claramente, yo tal vez también estaré muy exigente”, reconoció Sabrina.

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José Chatruc y Sabrina Rojas, cuando apenas comenzaban a salir

En cuanto al equilibrio entre la vida familiar y la de pareja, la decisión fue evitar forzar la convivencia con los hijos: “No llegamos a ensamblar porque no queríamos; se nos traban situaciones, días, horarios”.

Al abandonar el grupo de WhatsApp donde se conocieron, Sabrina consideró que ese espacio “le pertenece a él” y prefirió evitar incomodar a su expareja. “Les mandé un beso, que los quiero, los adoro a todos los que están dentro del grupo y me los voy a cruzar en la vida”, contó.

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Comunicado de Sabrina Rojas sobre su separación de Chatruc

Sobre el futuro, la actriz aseguró que no piensa en reconciliaciones ni en regresar con exparejas. “No, no y no volvería con un ex. Pueden aparecer los que quieran, pero yo no voy a...”, expresó, reafirmando su deseo de avanzar.

Por último, Sabrina compartió una reflexión sobre la vida después de una ruptura: “Yo cuando estoy con alguien es porque ese alguien me fascina. Y él me fascinó”. Aunque reconoce que la fascinación sigue existiendo en algún nivel, su prioridad es reencontrarse a sí misma y disfrutar de una nueva etapa.

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